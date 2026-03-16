Un grupo de alumnos armó una “batalla” de bengalas dentro del aula en Catamarca

Un grupo de seis alumnos protagonizó una "batalla" de bengalas dentro del aula de un colegio en Catamarca y registraron el momento con un video que rápidamente circuló por las redes sociales.

Las imágenes tienen como escenario la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas , ubicada en la localidad de San Isidro del departamento Valle Viejo, en la provincia norteña.

En el video, grabado por pares de los protagonistas, se observa a los adolescentes primero agruparse cerca del pizarrón y luego, al grito de "ahora" , dividirse en dos bandos de tres cada uno y encender las bengalas.

Con la pizarra de clases a sus espaldas, dos vestidos de oscuro y otro de remera negra , algunos de los chicos apuntan con las bengalas contra otros, que se ubicaron contra la pared de fondo del aula.

Los fuegos de artificio son de color rojo y verde y cada unidad, se observa, tiene varios disparos . Uno de los involucrados, más cercano al teléfono que registra la escena, hace comentarios en medio de la excitación y la atención para no recibir impacto alguno.

El video dura poco más de 20 segundos y excepto los seis involucrados, nadie más participa de la escena en la que decenas de disparos son efectuados por los alumnos . Ninguno de los protagonistas manifestó, por lo menos durante el video, muestras de haber resultado lastimado, aunque algunas bengalas sí, se observa, les pasaron cerca e incluso, impactaron en sus ropas.

Según El Litoral , no trascendió aún si las autoridades escolares adoptaron sanciones disciplinarias o tomaron medidas concretas frente a lo ocurrido.

Fuente: Clarín