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Un grupo de alumnos armó una “batalla” de bengalas dentro del aula en Catamarca

Redacción CNM marzo 16, 2026

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Un grupo de seis alumnos protagonizó una "batalla" de bengalas dentro del aula de un colegio en Catamarca y registraron el momento con un video que rápidamente circuló por las redes sociales.

Las imágenes tienen como escenario la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas , ubicada en la localidad de San Isidro del departamento Valle Viejo, en la provincia norteña.

En el video, grabado por pares de los protagonistas, se observa a los adolescentes primero agruparse cerca del pizarrón y luego, al grito de "ahora" , dividirse en dos bandos de tres cada uno y encender las bengalas.

Con la pizarra de clases a sus espaldas, dos vestidos de oscuro y otro de remera negra , algunos de los chicos apuntan con las bengalas contra otros, que se ubicaron contra la pared de fondo del aula.

Los fuegos de artificio son de color rojo y verde y cada unidad, se observa, tiene varios disparos . Uno de los involucrados, más cercano al teléfono que registra la escena, hace comentarios en medio de la excitación y la atención para no recibir impacto alguno.

El video dura poco más de 20 segundos y excepto los seis involucrados, nadie más participa de la escena en la que decenas de disparos son efectuados por los alumnos . Ninguno de los protagonistas manifestó, por lo menos durante el video, muestras de haber resultado lastimado, aunque algunas bengalas sí, se observa, les pasaron cerca e incluso, impactaron en sus ropas.

Según El Litoral , no trascendió aún si las autoridades escolares adoptaron sanciones disciplinarias o tomaron medidas concretas frente a lo ocurrido.

Fuente: Clarín


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