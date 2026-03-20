La madre de la nena que estuvo desaparecida en Córdoba: “Creo que un extraño se la había llevado”

Tania , la mamá de la nena de 2 años que estuvo desaparecida en Córdoba , se encuentra en su casa con su hija, agradeció a todas las personas que aportaron en la búsqueda y habló acerca de lo que piensa que le sucedió a la nena: “Yo creo que me la llevaron, nosotros no tenemos problemas con nadie”, apuntó.

“Sinceramente, con la verdad de mi parte, creo que a mi hija me la llevaron, un extraño. Mi familia y yo somos buena gente, no tenemos problema con nadie ni ajustes de cuentas ni nada. Somos personas de bien ; nosotros no conocemos a nadie”, expresó Tania.

“Lo único que tenía era un golpecito en la frente. Es una nena que te dice cositas pero no se le entiende, es una bebé“, agregó.

“Lo único que tengo para decir es agradecerle a todo el mundo, a todos los que me ayudaron a encontrar a mi hija y a los que estuvieron detrás de una pantalla. Ella está bien, sanita y salva; estoy muy feliz. Me encuentro con ella llorando de la emoción, abrazándola y no queriendo soltarla. Me siento contenta y feliz”, completó Tania.

El comisario Lucas Brizuela, jefe del Comando de Acción Preventiva (CAP) de La Falda y parte del operativo, contó cómo fue el momento del hallazgo.

“Vi el mapa del rastrillaje y pedí autorización para salir con cuatro motos a recorrer un sector”, explicó en diálogo con TN . Con él participaron el sargento ayudante Germán Luján, el sargento Claudio Siani, el sargento Franco Cabrera y el agente Lucas Badra, integrantes del Escuadrón Motorizado Enduro de Punilla Norte.

Según relató, los cinco efectivos ingresaron a una zona de vegetación cerrada y, en un momento, tomaron una decisión que resultó determinante: separarse para cubrir más terreno. Fue entonces cuando se produjo el hallazgo.

“Nos dividimos y en ese momento el sargento Cabrera la encuentra en un camino. Avisó de inmediato: ‘Jefe, la encontré, la encontré’ ”, recordó Brizuela. Y agregó: “Ella salió de la maleza de repente al camino cuando escuchó el ruido de las motos. Se quedó quietita, paralizada, pero no lloró ”.

Fuente: TN