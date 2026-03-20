La nena que estuvo desaparecida en Córdoba volvió a su casa: el momento del reencuentro con su familia

La nena que estuvo desaparecida en Córdoba ya pudo regresar a su casa y abrazar a toda su familia, luego de haber pasado la noche en un hospital donde la sometieron a varios estudios.

Hoy E. fue dada de alta ; tiene algunos raspones, pero está “bien, sana y salva”, según relató su mamá, Tania.

Luego de permanecer casi un día desaparecida, dos efectivos de la División Motocicletas de la Policía de Córdoba la encontraron; estaba en un descampado, a 500 metros de su casa .

Minutos después de que E. pisó su casa y abrazó a toda su familia, Tania habló con la prensa para agradecer a todas las personas que ayudaron en la búsqueda.

“No me salen las palabras de los nervios que tengo; quiero agradecerles a todos los que me ayudaron a encontrar a mi hija, quienes estuvieron compartiendo en redes. Ella está bien, sana y salva . Estoy muy feliz”, dijo.

“ Estoy llorando de la emoción, no quiero soltarla más . Estoy contenta de que mi hija está bien y conmigo”, expresó la madre. Además, contó que la nena también se alegró de verla y que lo único que tenía era un golpe en la frente. También aclaró que los análisis de los médicos dieron bien: “Salió todo perfecto, ella está bien, me da mucha tranquilidad”.

Asimismo, la madre dio su punto de vista sobre la desaparición: “No sé qué pasó, sinceramente, yo creo que alguien quiso llevársela . No tenemos problemas ni ajustes de cuentas con nadie. Para mí lo intentaron y se arrepintieron”.

Comentó que cuando se reencontró con su hija, notó que tenía la ropa al revés. Ella busca esclarecer qué intentaron hacerle a la menor; fue contundente con su pedido: “ Lo único que quiero y pido, es que la investigación continúe . Necesito saber qué quisieron hacer con mi hija”.

Fuente: TN