La línea D extiende su horario por el show de AC/DC en River: hasta qué hora funcionará

La Línea D del Subte de Buenos Aires extenderá su horario este martes 31 de marzo por el último show de AC/DC en el estadio de Estadio Monumental. Se trata de un servicio especial pensado para facilitar la vuelta de los asistentes al recital.

Además, la medida apunta a mejorar la desconcentración del público en la zona de Núñez , uno de los puntos con mayor circulación tras eventos masivos.

El servicio contará con un esquema nocturno especial y funcionará hasta la 1:30 del miércoles 1 de abril .

La única estación habilitada para el ingreso de pasajeros será Congreso de Tucumán , cabecera norte de la línea y ubicada a pocas cuadras del estadio.

La línea operará en un solo sentido , desde Congreso de Tucumán hacia el centro, y permitirá descender únicamente en estas estaciones:

La selección de estas paradas busca distribuir a los pasajeros en distintos puntos clave de la Ciudad , lo que facilita la conexión con otros medios de transporte tras el recital.

Fuente: TN