El presidente que no quería volver a Buenos Aires y hoy está enterrado en Once

Desde 1816 hasta la actualidad, la Argentina tuvo presidentes que dejaron su marca en la historia y, en algunos casos, incluso después de su muerte siguen generando curiosidad. Uno de los más llamativos es el de un mandatario que pidió no ser enterrado en Buenos Aires, pero terminó sepultado en plena Plaza Miserere.

Se trata de Bernardino Rivadavia , una figura clave en los primeros gobiernos posteriores a la Revolución de Mayo.

Tras renunciar a la presidencia en junio de 1827, Rivadavia se exilió en España . Años más tarde intentó regresar al país, pero el entonces gobernador Juan José Viamonte no le permitió desembarcar en Buenos Aires.

A partir de ese momento, pasó por distintos lugares, como Uruguay y Brasil, hasta volver nuevamente a España. Allí murió el 2 de septiembre de 1845.

En su testamento dejó una frase clara: pidió que sus restos no regresaran a Buenos Aires ni a Montevideo, en un contexto de fuertes tensiones políticas y cuestionamientos a su figura.

A pesar de su voluntad, sus restos fueron repatriados en 1857 por decisión del gobierno del Estado de Buenos Aires .

En un primer momento, fueron enterrados en el Cementerio de la Recoleta, mientras se proyectaba un monumento que nunca llegó a concretarse.

Finalmente, en septiembre de 1932 se inauguró el mausoleo definitivo en la Plaza Miserere, donde se encuentran en la actualidad.

El mausoleo está ubicado en el centro de Plaza Miserere (Once) y se destaca por sus dimensiones y diseño:

La obra fue declarada Monumento Histórico Nacional y forma parte del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: TN