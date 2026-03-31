La frase del día, Séneca: “Las cosas son difíciles cuando no nos atrevemos a hacerlas”

El filósofo romano Séneca dejó una reflexión que sigue vigente: “Las cosas son difíciles cuando no nos atrevemos a hacerlas” . La frase cuestiona una idea muy extendida: que evitamos ciertos desafíos porque son demasiado complejos.

Desde la mirada del Estoicismo, ocurre muchas veces lo contrario. No es que las cosas sean difíciles y por eso no las hacemos, sino que parecen difíciles porque no empezamos.

Para los estoicos, gran parte de las dificultades se construyen antes de actuar. El miedo, la duda y la inseguridad pueden hacer que una tarea posible parezca imposible incluso antes de intentarla.

La mente tiende a anticipar escenarios negativos, imaginar fracasos o exagerar los riesgos. Ese proceso genera una sensación de bloqueo que impide avanzar.

En ese sentido, Séneca proponía prestar atención a esa reacción inicial. Muchas veces el verdadero obstáculo no está en la realidad, sino en la forma en que se percibe el desafío.

En la vida cotidiana, hay metas que pueden parecer demasiado grandes: cambiar hábitos, iniciar un proyecto o tomar decisiones importantes.

El problema aparece cuando la atención se concentra solo en el resultado final. En ese caso, el camino se percibe como largo y el esfuerzo como desmedido.

Los estoicos sugerían cambiar el enfoque: en lugar de pensar en todo lo que falta, centrarse en el primer paso . Esa decisión inicial es la que permite transformar un objetivo grande en una serie de acciones posibles.

El pensamiento estoico sostiene que muchas preocupaciones surgen antes de actuar. Cuanto más se piensa en lo que puede salir mal, más difícil resulta empezar.

Ese mecanismo genera un círculo: la duda frena la acción y la falta de acción alimenta la duda.

Frente a eso, Séneca planteaba una salida clara: pasar a la acción con criterio . No se trata de actuar sin pensar, sino de evitar quedar atrapado en una reflexión constante que no lleva a ningún resultado.

Cuando se da el primer paso, los problemas suelen volverse más manejables y el desafío deja de parecer inalcanzable.

Dentro del estoicismo, el coraje no implica ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de la incomodidad o la incertidumbre.

Para Séneca, el error no debía verse como un fracaso definitivo , sino como parte del aprendizaje. Cada intento aporta experiencia y fortalece el carácter.

Desde este punto de vista, las dificultades dejan de ser un freno y pasan a ser una oportunidad de crecimiento . La clave no está en evitar los desafíos, sino en animarse a enfrentarlos.

Fuente: TN