La Justicia allana las sedes de la AFA en Ezeiza y Viamonte por la causa de la mansión de Pilar y los fondos que manejaba Faroni

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó este viernes allanamientos en el predio de Ezeiza de la AFA y en su sede de la calle Viamonte en las causas que investiga la mansión de Pilar adjudicada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y a los fondos que manejaba en el exterior TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni .

Fuentes judiciales informaron a Clarín que los operativos los lleva adelante la Prefectura Naval y el juez González Charvay dispuso secuestrar documentación en papel y en soporte digital de la trazabilidad bancaria y contable y las facturas de las operaciones que hizo TourProdEnter.

Los operativos comenzaron esta mañana en una causa conjunta en la que se investiga un posible lavado de dinero en la mansión de Pilar y en el presunto manejo irregular del dinero de la AFA en el exterior que estaba a cargo de la empresa de Faroni.

Fuente: Clarín