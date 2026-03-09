La guerra en Medio Oriente sacude al agro: la soja siente el impacto indirecto y el maíz entra en zona de riesgo

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente comienzan a repercutir en los mercados agrícolas internacionales, generando distintos niveles de impacto sobre los principales cultivos. Mientras el complejo soja experimenta efectos indirectos vinculados principalmente al mercado energético, el maíz enfrenta una situación potencialmente más sensible debido a su relación comercial con Irán.

De acuerdo con analistas del mercado agroindustrial, el conflicto que involucra a Irán, Israel y a los Estados Unidos no afecta de manera directa el comercio global de soja, ya que la región no figura entre los principales compradores ni proveedores del complejo sojero. Sin embargo, la escalada del conflicto en una de las principales zonas productoras de petróleo del mundo genera volatilidad en los mercados energéticos, lo que termina influyendo indirectamente en los precios de los derivados de la soja.

Uno de los productos más sensibles a este escenario es el aceite de soja, debido a su utilización como insumo para la producción de biodiésel. Las variaciones en el precio del petróleo suelen trasladarse a los biocombustibles, creando efectos de arrastre sobre este segmento del complejo sojero.

No obstante, especialistas señalan que el principal factor de sostén para la soja en el mercado internacional continúa siendo la demanda global y las expectativas sobre la oferta sudamericana. En ese sentido, el conflicto en Medio Oriente actúa más como un factor adicional de soporte que como el motor principal de los movimientos de precios.

En el caso del maíz, la situación es diferente. Irán se consolidó en los últimos años como uno de los principales compradores del cereal en Brasil. Durante el último año, el país importó cerca de 10 millones de toneladas de maíz desde Brasil, volumen que representó aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones totales del cereal de ese país.

Este vínculo comercial convierte al conflicto en un factor de atención para el mercado del maíz, especialmente si las tensiones geopolíticas derivan en sanciones, restricciones financieras o dificultades logísticas que puedan afectar los flujos comerciales.

Aun así, el impacto inmediato sobre el comercio brasileño es limitado debido al calendario de exportaciones. Durante el primer semestre del año, la logística portuaria del país se concentra principalmente en el embarque de soja, que representa el mayor volumen de exportación agrícola en este período. En cambio, el maíz de Brasil cobra protagonismo en el comercio internacional a partir del segundo semestre, cuando ingresa al mercado la segunda cosecha brasileña, conocida como “safrinha”.

Este margen temporal permite que el mercado continúe monitoreando la evolución del conflicto antes de que se materialicen eventuales efectos sobre el comercio del cereal.

En paralelo, el complejo soja registró una semana de mayor actividad comercial en Brasil, impulsada por movimientos del tipo de cambio y una estabilización temporal de las primas de exportación. Estos factores generaron oportunidades de comercialización que algunos productores aprovecharon para avanzar en ventas tanto de la campaña actual como de ciclos productivos futuros.

La escalada del conflicto en Medio Oriente y las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz comienzan a generar efectos directos en la logística marítima internacional, con repercusiones que ya se reflejan en el comercio exterior de Sudamérica.

El aumento de la incertidumbre geopolítica ha impulsado la volatilidad en los mercados energéticos y elevó las primas de riesgo para buques que transitan rutas vinculadas al transporte de petróleo y derivados. Como resultado, los costos de seguros, demoras portuarias y tarifas de flete muestran una tendencia al alza en los principales corredores comerciales.

El impacto logístico se explica por la importancia estratégica del estrecho, uno de los principales puntos de tránsito del petróleo mundial. Las tensiones en la región, que involucran a países como Irán, generan preocupación sobre posibles interrupciones en el flujo energético global. Esto ha llevado a que compañías navieras y operadores logísticos revisen rutas y condiciones de operación, lo que incrementa los costos del transporte marítimo y afecta directamente el comercio internacional de materias primas.

Para los países sudamericanos, cuya economía exportadora depende en gran medida del transporte marítimo de productos agrícolas y recursos naturales, el encarecimiento de la energía y de la logística tiene efectos indirectos sobre toda la cadena agroindustrial. El aumento del precio del combustible impacta en el transporte interno de granos, en las operaciones portuarias y en el costo de los insumos agrícolas, lo que podría trasladarse gradualmente a los precios de producción y al comercio regional en los próximos meses.

El aceite de soja continúa mostrando una fuerte tendencia alcista en la Chicago Board of Trade, impulsado principalmente por la suba del petróleo y del diésel, factores que fortalecen las expectativas de mayor demanda para biocombustibles. La entrada de fondos y el aumento del interés abierto reforzaron el rally, llevando a los futuros a marcar nuevos máximos y consolidando al aceite como uno de los productos más dinámicos dentro del complejo soja.

Mientras tanto, en Argentina y Brasil la situación es diferente. La abundante oferta regional presiona las primas de exportación y mantiene los precios por debajo de los valores internacionales. Aun así, Brasil continúa ampliando su presencia en el comercio global con mayores exportaciones de aceite de soja, enviando volúmenes principalmente hacia mercados como India, en un contexto donde la energía y las políticas de biocombustibles comienzan a marcar el rumbo del mercado de aceites vegetales.

El escenario internacional sigue marcado por una elevada incertidumbre geopolítica. En ese contexto, los analistas coinciden en que los mercados agrícolas continuarán atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente, así como a sus posibles efectos sobre la energía, los fertilizantes y el comercio global de granos.

El petróleo volvió a tomar el liderazgo en los mercados internacionales y desencadenó un fuerte movimiento alcista en las materias primas. El crudo Brent subió cerca de 27% en la última semana, impulsando compras masivas de fondos en futuros y arrastrando al alza a distintos índices de commodities.

Al mismo tiempo, factores macroeconómicos comienzan a influir en las expectativas del mercado. Datos laborales más débiles en Estados Unidos podrían limitar la fortaleza del dólar, lo que suele favorecer a las materias primas. En los próximos días, los operadores seguirán de cerca el dato de inflación y el informe mensual del USDA (WASDE), antes de la próxima reunión de política monetaria de la Federal Reserve, eventos que podrían definir el rumbo del actual rally en los commodities.

Fuente: Clarín