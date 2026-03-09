Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente sigue su agenda en EE.UU. con la disertación en una universidad y una gala de apoyo a Israel

NACIONALES

Este lunes, el presidente Javier Milei inicia una semana cargada de actividades en la ciudad de Nueva York , donde dará una disertación al mediodía en la Universidad Yeshiva , la institución de educación superior judía más importante del mundo. Por la noche, participará de la Gala Anual J100 de The Algemeiner , un evento benéfico que reconoce a las personas más influyentes en la vida judía y el apoyo a Israel, donde el mandatario argentino también dará un discurso. Todas las novedades del viaje del Presidente por los Estados Unidos y las medidas el Gobierno, en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

El presidente Javier Milei se encuentra realizando una gira oficial por Estados Unidos, donde este fin de semana mantuvo un encuentro con Donald Trump, en el marco de la Cumbre “Escudos de las Américas”, y ahora está en Nueva York para inaugurar la Argentina Week 2026.

Desde allí, el mandatario brindó una entrevista radial donde analizó el panorama mundial con el conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, y vaticinó que para la segunda mitad del año habrá finalizado la guerra. Pero también anticipó que para entonces habrá caído el régimen cubano.

El presidente Javier Milei aseguró que la guerra entre Estados Unidos e Irán será "de corto alcance" porque Donald Trump "está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, y por decantación caerá Cuba".

"Eso no es más ni menos que una situación transitoria pero la consecuencia será un reordenamiento geopolítico muy fuerte donde va a quedar aislado China, donde sus socios caerán y la situación será más pura y limpia", afirmó el mandatario en una entrevista para FM Now esta mañana.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el artículo 36 de la reforma laboral, que incorpora a los bancos la modalidad de préstamos con descuento en nómina.

"Históricamente, la ley había reservado esta modalidad exclusivamente a las mutuales sindicales. Es decir, que si un trabajador quería un préstamo personal que se pudiera descontar de su nómina (lo cual baja sensiblemente la tasa de interés), solo podía hacerlo con una mutual sindical", detalló.

Y marcó que "el Articulo 36, modifica esto al permitir la modalidad también para créditos otorgados por entidades bancarias, abriendo así la competencia en este mercado". "Esperamos que el cambio permita una baja ostensible en el costo del crédito personal a las personas", agregó.

INCORPORANDO A LOS BANCOS A LA MODALIDAD DE PRÉSTAMOS CON DESCUENTO EN NÓMINA. Siguiendo con detalles de la Ley de Modernización Laboral que no recibieron mucha atención, hoy comentamos el artículo 36 de la ley que modifica el inciso f del artículo 132 de la LCT. Tiene que ver…

El referente peronista Juan Manuel Abal Medina apuntó contra el presidente Javier Milei porque "se dedica a asustar a los inversores todo el tiempo diciendo que acá puede haber un golpe". "Conspira contra la posibilidad de que venga alguna inversión", afirmó Abal Medina en Crónica TV.

"Hasta ahora no solo no vino ninguna inversión sino que importantes empresas internacionales están vendiendo sus empresas para que compren los locales. Si no hay desarrollo, no hay producción, la gente cada vez tiene menos dinero, es muy difícil que un empresario quiera venir a invertir", aseveró.

El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante el Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada. La medida establece la baja en la edad de imputabilidad y la creación de un nuevo régimen de penas graduadas.

La ley fue aprobada durante el periodo de sesiones extraordinarias hacia finales de febrero, con 44 votos positivos y 27 negativos en el Senado.

Una publicación de Radio Jai con imágenes de la intimidad de la visita comitiva presidencial a la tumba del Rebbe de Lubavitch, Mendel Schneerson, en Queens, adonde Javier Milei peregrina cada vez que visita Nueva York, retrató a Manuel Adorni junto a su esposa, que no ocupa ningún cargo en la función pública.

La noticia no tardó en viralizarse. Clarín pudo confirmar con fuentes oficiales que Bettina Angeletti fue parte de la delegación que viajó en el avión oficial ARG-01. La comitiva, a diferencia de otras visitas del Presidente, fue más voluminosa por tratarse de la Semana Argentina, el evento en el que Gobierno busca promocionar con gobernadores y empresarios los activos del país frente a potenciales inversores.

El presidente Javier Milei viajó el viernes pasado hacia Florida, Estados Unidos, donde el sábado participó de la Cumbre “Escudos de las Américas” y formó parte de un almuerzo de trabajo ofrecido por el Presidente de los Estados Unidos , Donald Trump.

Al finalizar la cumbre, participó también de la entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala y por la noche partió a la ciudad de Nueva York, donde se encuentra actualmente para inaugurar la Argentina Week 2026.

Ayer, domingo, su única actividad oficial fue visitar la Tumba del Rebe Lubavitch, respecto de la cual no se conocieron imágenes oficiales.

Este lunes al mediodía, Milei dará una disertación en la Yeshiva University y por la noche participará en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.

En tanto que mañana, el mandatario mantendrá un breve encuentro con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon, y poco después inaugurará la Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America.

Hacia el mediodía, Milei partirá en un vuelo especial a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23:30 para presenciar al día siguiente la Ceremonia de Trasmisión del Mando Presidencial de Chile a manos de José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

Poco después, el Presidente estará volviendo de regreso a la Argentina.

