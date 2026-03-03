La enredadera que se llena de flores amarillas todo el año: crece hasta 6 metros y casi no tiene espinas

Si la idea es sumar color, sombra y privacidad al jardín sin demasiadas complicaciones, el rosal de Banksia aparece como una de las opciones más buscadas. Esta planta trepadora , originaria de China, fue introducida en Europa a comienzos del siglo XIX y desde entonces se convirtió en una favorita por su crecimiento vigoroso y su floración abundante .

Puede alcanzar hasta 6 metros de altura , con tallos largos y flexibles prácticamente sin espinas , una característica que la diferencia de otros rosales y facilita su manejo en espacios familiares.

El Rosa banksiae se distingue por su follaje verde intenso y persistente. Sus hojas están compuestas por pequeños foliolos aserrados que aportan densidad y frescura visual durante todo el año.

Las flores, pequeñas y agrupadas en racimos, pueden ser blancas o amarillo pálido según la variedad. Suelen florecer con fuerza en primavera , aunque en climas templados la floración puede extenderse más tiempo. Además, desprenden una fragancia suave, similar a la de las violetas.

Gracias a su crecimiento acelerado, es ideal para cubrir:

En pocos meses puede transformar por completo un espacio exterior.

Incorporar el rosal de Banksia ofrece varios beneficios:

Aunque es resistente, algunos cuidados potencian su desarrollo:

A veces puede ser atacado por pulgones o ácaros, pero suele responder bien a tratamientos naturales.

Fuente: TN