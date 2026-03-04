La enredadera que atrae colibríes y cubre muros en tiempo récord: por qué es tan elegida

La Pyrostegia venusta, conocida como bignonia naranja , es una enredadera muy elegida para jardines y patios. Se destaca porque florece en invierno y a comienzos de la primavera, una época en la que no suele haber muchas plantas con flores.

Produce racimos de flores tubulares de color naranja fuerte y necesita una estructura para trepar, como rejas, cercos o pérgolas.

Es una opción práctica para cubrir paredes, alambrados o estructuras que se quieran tapar con vegetación.

Una de sus principales ventajas es que no exige demasiados cuidados.

La bignonia naranja aporta color durante las épocas frías , cuando muchas otras plantas no están en flor. Es una especie resistente , de bajo mantenimiento y fácil de cuidar una vez que se adapta al lugar.

Además, tiene un crecimiento rápido , lo que permite cubrir en poco tiempo muros, cercos o pérgolas. También atrae polinizadores como colibríes y otros insectos beneficiosos para el jardín.

Antes de elegirla, es importante considerar que puede crecer bastante y necesita espacio para desarrollarse. Requiere un soporte firme para trepar correctamente, como una reja o una estructura sólida. En zonas de inviernos muy fríos puede perder parte de sus hojas , aunque suele rebrotar cuando sube la temperatura.

Fuente: TN