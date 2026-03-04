Trágica noche para dos motociclistas en Mar del Plata: uno murió tras chocar con un patrullero y el otro en una presunta picada

NACIONALES

Dos motociclistas murieron este martes en Mar del Plata en distintos accidentes de tránsito, que incluyeron a un patrullero estacionado y a un joven que iba a gran velocidad por la avenida Juan B. Justo a bordo de una camioneta.

El primer accidente ocurrió cerca de las 20, cuando un conductor de 35 años murió al chocar de frente a un patrullero que se encontraba cortando la calle para preservar la evidencia de un accidente de tránsito ocurrido minutos antes.

La tragedia ocurrió cerca de las 20, en la avenida Arturo Alió y Rodríguez Peña. Según contaron testigos citados por medios locales, el conductor de la moto avanzaba a gran velocidad por en sentido Juan B. Justo-Colón cuando lo tomó por sorpresa el patrullero.

El conductor no atinó a maniobrar para esquivar el patrullero. Incluso un oficial de policía intentó alertarlo, pero tuvo que correrse y saltar a un costado para evitar que se lo lleven puesto. Por la caída, debió ser llevado al hospital para atender unas lesiones menores.

La moto impactó tan fuerte contra el patrullero que este, una camioneta Toyoa, se llegó a desplazar del lugar donde estaba estacionada. El SAME llegó al lugar en pocos minutos pero apenas atinó a confirmar la muerte del hombre. Presentaba traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento y una grave herida en el cráneo.

El choque anterior había ocurrido más de una hora antes e involucró a dos autos, pero no les había dejado consecuencias a sus pasajeros.

Dos horas más tarde, a las 22, un motociclista de 26 años murió tras ser embestido de atrás por el conductor de una camioneta Jeep Grand Cherokee que circulaba a gran velocidad por la Avenida Juan B. Justo.

La víctima iba a bordo de una Mondial 110 junto a una mujer. En la esquina de Triunvirato, fue embestido por la camioneta y salió disparado. Al cae, impactó de lleno contra el pavimento. Según relata el sitio 0223, enfermeros que vivían en las cercanías fueron los primeros en atenderlo. A pesar de ello, murió a los pocos minutos.

Horas más tarde, testigos del accidente relataron que el conductor de la Cherokee venía a gran velocidad. "Yo lo viví, me pasó todo al lado. La Jeep iba manejada por un chico, que después me enteré que tenía 19 años, que iba corriendo picadas" , aseguró un vecino citado por el sitio.

"Iba a más de 120 kilómetros por hora. Me pasó a fondo, encerrándome por Juan B Justo. Cuando llegó a Don Orione salió del semáforo a toda velocidad, a fondo, y chocó de atrás a la moto. Lo viví todo", agregó después.

Según contó, el testigo se bajó para asistir a la víctima pero alcanzó nomás a presenciar cómo se moría.

Luego del siniestro, efectivos policiales realizaron los peritajes y el conductor de la camioneta fue trasladado a la comisaría 3°. Allí le realizaron el test de alcoholemia, que tuvo resultado negativo, y el joven quedó en libertad.

Fuente: Clarín