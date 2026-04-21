MADARIAGA: Murió un hombre que se había retirado del hospital sin el alta y tenía problemas cardíacos

MADARIAGA





Un hombre de 60 años falleció en Madariaga luego de haberse retirado por sus propios medios del hospital local sin contar con el alta médica.





El hecho ocurrió durante la noche del 19 de abril, cuando personal policial que realizaba tareas de prevención fue alertado por un llamado radial sobre un paciente que había abandonado el nosocomio y que se encontraba descompensado en la vía pública. Según la información oficial, el hombre fue hallado recostado en la vereda central de la avenida Buenos Aires, a pocos metros de la calle 25, tras haber caído mientras caminaba.





En el lugar ya se encontraban móviles de patrulla urbana y testigos que indicaron haber visto al hombre desplazarse solo antes de desplomarse. Minutos después arribó una ambulancia que confirmó que se trataba de un paciente con antecedentes cardíacos que se había retirado sin autorización médica.





El hombre fue trasladado de urgencia al hospital municipal, donde pese a las maniobras realizadas, falleció cerca de la medianoche.





Tras el deceso, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Instrucción N° 8 de General Madariaga, que dispuso las actuaciones correspondientes y aguardaba la certificación médica de la muerte para determinar los pasos a seguir.



