CIPPEC reclamó un acuerdo político para promover el crecimiento

La necesidad de un acuerdo político entre partidos de diferentes ideologías , que le permita a la Argentina "crecer o crecer", fue el eje del discurso central en la cena anual de CIPPEC , que estuvo a cargo de su director ejecutivo Luciano Laspina.

Más de mil asistentes participaron este lunes por la noche del tradicional evento, donde Laspina destacó la importancia de ponerse de acuerdo entre el Gobierno y la oposición , para “respetar los contratos, sostener el equilibrio fiscal y eliminar el financiamiento monetario al fisco, Para todo los demás, decide la democracia. Y se dirime en las urnas”.

El flamante director ejecutivo de CIPPEC reconoció el trabajo del gobierno de Milei “ para ordenar las cuentas públicas, estabilizar la economía y desenredar una maraña de regulaciones que ahogaban la competencia”, dijo Laspina. Y agregó que "se hicieron reformas importantes , como la desintermediación de los planes sociales, la simplificación de trámites interminables y la reforma laboral".

Pero habría que potenciar las reformas en los próximos 10 años, sostuvo Laspina, donde el acuerdo político sea central para promover el crecimiento y concretar las reformas previsional, impositiva y fiscal-federal.

El economista Laspina asumió su nuevo cargo en la entidad el mes pasado, en reemplazo de Gala Díaz Langou, luego de ser durante diez años diputado del PRO.

Por su parte, el presidente de CIPPEC, José Orlando, dio el discurso inaugural. Señaló la necesidad de un “ diálogo plural ”, para “unirnos detrás de un propósito común, superador, aún desde las distintas ideologías y posturas”. En ese sentido, Orlando dijo que la entidad aporta propuestas concretas “que le permitan a Argentina crecer de manera sostenida”.

Las autoridades de CIPPEC buscaron dar una señal, en el 26 aniversario de la entidad, ante la presencia de la primera línea de funcionarios del gobierno de Javier Milei . Allí estaban Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano; Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad; y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

También participaron Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala; y los diputados Luis Petri, Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja, Lisandro Almirón y Alejandro Fargosi, entre otros funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza presentes en el evento realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Más de mil personas participaron de la tradicional cena de la entidad, entre funcionarios nacionales y provinciales, dirigentes políticos, empresarios, gremialistas, gobernadores, embajadores e integrantes del Poder Judicial .

En diálogo con Clarín , Sturzenegger destacó tres proyectos de ley de su autoría: el de Propiedad Privada, que ya se discute en el Senado; un proyecto de Desregulación, que presentará en mayo, "para simplificar actividades y que haya más competencia"; y una reforma del Estado, que presentará en junio, "para eliminar organismos innecesarios como el INTI o aquellos que tienen duplicadas sus tareas, como en ciencia y tecnología", aseguró el funcionario, en el cóctel previo a la cena.

La partida de Luis Brandoni se coló en los diálogos de los asistentes, que contaban anécdotas sobre el reconocido actor, que también fue dirigente gremial, diputado radical y parlamentario del Mercosur. "Un buen hombre, que trabajó hasta el final", dijo Inés Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia porteño.

El diputado Luis Petri y su esposa la periodista Cristina Pérez se mostraron apesadumbrados por el fallecimiento de Brandoni, de quien rescataron su legado de gran actor y dirigente, luego de concurrir a su velorio en la Legislatura porteña.

Los ex jueces del Juicio a las Juntas, Ricardo Gil Lavedra y Leon Arslanian , conversaban animadamente con el expresidente de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré. Y comparaban el escaso tiempo en el que resolvieron ese juicio, hace más de 40 años, cuando ni siquiera había Internet; frente a la dilación que tiene el de los Cuadernos de las Coimas , que fue elevado a juicio oral hace casi siete años y recién están tomando los primeros testimonios.

Los diputados Martín Menem y Cristian Ritondo conversaban en un rincón del cóctel. Luego, en diálogo con Clarín , el jefe del bloque del PRO habló sobre la próxima visita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , a la Cámara de Diputados. "Ojalá que el 29, cuando venga Adorni, podamos escuchar respuestas sobre el funcionamiento del gobierno y no termine siendo un show ", planteó Ritondo, en alusión al "compren pochoclos", porque "va a ser picante" esa sesión, que el presidente de la Cámara de Diputados anunció la semana pasada.

En la cena de CIPPEC estaban los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut); los vicegobernadores Teresita Madera (La Rioja) y Fabián Martín (San Juan); y la vicejefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio. Además, participó uno de los secretarios generales de la CGT , Cristian Jerónimo, y el secretario general de la UOCRA , Gerardo Martínez.

También asistieron los diputados Germán Martínez, Karina Banfi, Gisela Scaglia, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Trotta, Esteban Paulón, Fernanda Ávila, Oscar Herrera Ahuad y Nicolás Massot; y los senadores Maximiliano Abad, Carolina Losada, Flavia Royón, Silvana Schneider y Gerardo Zamora, entre otros legisladores, además de los dirigentes políticos María Eugenia Vidal, Marco Lavagna, Emilio Monzó, Federico Pinedo, Mario Negri, Juan Manuel Abal Medina, Rodrigo de Loredo y Diego Bossio, así como embajadores, periodistas y directivos de empresas.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín