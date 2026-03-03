La curiosa historia detrás de esta foto de la Peque Pareto con un hombre en un colectivo

Durante su carrera como judoca, Paula Pareto no solo ganó varias medallas como el bronce en Beijing 2008 , el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Mundial de Judo 2015 , sino también el corazón de todos los argentinos.

Con el paso de los años, la Peque pasó de ser una campeona a un símbolo del deporte argentino , obteniendo una conexión importante con el público. Este cariño quedó reflejado en una curiosa historia de un fanático que se cruzó a la exdeportista en un colectivo .

A principios de enero, Eduardo se subió a una unidad para dirigirse al trabajo. Lo que jamás hubiese imaginado es que compartiría asiento con la Peque Pareto , a quien reconoció al instante.

A pesar de su fanatismo y admiración por la judoca, no se animó a pedirle una foto . Por esa razón, horas más tarde le escribió por Instagram para contarle cuánto la quería y lo arrepentido que estaba de no haber capturado el momento .

Pareto vio el mensaje y no dudó en responderle pidiéndole un favor: que la próxima vez que la cruzara en el colectivo, le hablara .

Poco más de un mes después, Eduardo subió de nuevo al colectivo como cualquier día de la semana sin saber lo que le esperaba. Durante el recorrido, la Peque subió a la misma unidad y como una casualidad del destino, se sentó al lado de él sin saber que se trataba de la misma persona que semanas atrás le había escrito por Instagram.

Esta vez, Eduardo no dudó y se animó a hablarle a la campeona olímpica . La judoca lo reconoció y aceptó sacarse una foto con él que fue subida a las redes sociales.

Sin embargo, eso no fue todo. Al rato, la Peque se sacó otra foto con el hombre y la compartió en su cuenta de Instagram, dedicándole un mensaje que sorprendió a toda su familia.

“ ¿Casualidad o causalidad? No sé, pero hoy ambos fuimos felices! Este señor en enero me mandó un mensaje privado diciendo que me vio en el colectivo y no se animó a molestarme", escribió.

“ Lo reté y le dije que la próxima me hable . Hoy le pedí el lugar justo al lado. Me contó que era él, nos saludamos y salieron fotos para ambos! Historias de colectivo...”, agregó la Peque en la foto.

El gesto emocionó a Eduardo, que compartió la historia en su cuenta de Instagram para mostrarle a sus seguidores la divertida anécdota que vivió mientras viajaba en colectivo.

Fuente: TN