Persiguió con su camioneta a dos ladrones que le robaron una bicicleta de su casa: atropelló y mató a uno de ellos

NACIONALES

El hombre escuchó ruidos en el patio de su casa y alcanzó a ver a dos ladrones que se llevaban su bicicleta . Mientras su pareja llamaba al 911, decidió buscar su camioneta Toyota Hilux y comenzó a seguirlos. A cuatro cuadras del lugar del robo, atropelló y mató a uno de ellos.

El robo de la bicicleta, que terminó con una muerte, ocurrió a las 6.15 de este martes, en una vivienda del barrio Altos del Oeste, en el municipio de Las Heras, en el Gran Mendoza.

La pareja dormía cuando fueron sorprendidos por los asaltantes. El hombre, propietario de la casa, se dedica al comercio y tiene 43 años.

A unas cuatro cuadras de la vivienda, en el cruce de las calles Río Diamante y Los Horcones, el comerciante los alcanzó en su camioneta . Si bien no se sabe cómo fue el momento en el que todos se cruzaron, la camioneta atropelló a uno de ellos y por la violencia del impacto, murió antes de ser asistido por una ambulancia.

La persona fallecida fue identificada por la Policía como César Federico González Becerra, de 34 años . Tiene antecedentes por robos agravados y, en el último año, fue detenido al menos en 10 oportunidades por averiguación de antecedentes.

La fiscal de la Unidad de Homicidios Andrea Lazo informó que el hombre que atropelló a González Becerra está detenido y en las próximas horas sería imputado.

"Estamos esperando los informes científicos para determinar la dinámica y mecánica del hecho . Ya comenzaron las pericias psicológicas y psiquiátricas a la persona detenida por este hecho", comunicó la Fiscalía.

Sobre la identidad del hombre detenido, la fiscal aclaró que: "Será dado a conocer cuando se lleve adelante la imputación formal".

El aporte de las cámaras de seguridad que hay en los alrededores, las pericias psicológicas y psiquiátricas, y conocer la mecánica del hecho y testimoniales, permitirá a la fiscal determinar si puede tratarse de un caso de homicidio bajo emoción violenta o premeditado.

El hombre que murió atropellado, César Federico González Becerra, tenía antecedentes policiales y judiciales . El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza detalló que, en diciembre del 2023, tuvo una causa por robo simple en grado de tentativa; en setiembre de 2012, robo agravado; y en julio de 2012, robo simple.

La ultima vez que estuvo detenido fue en febrero, por un robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

El comerciante arriesga una condena por homicidio simple o podría recibir una imputación por homicidio culposo, una muerte accidental y sin intención, bajo la figura de emoción violenta.

Fuente: Clarín