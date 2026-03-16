La ANMAT prohibió 5 marcas de maquillajes infantiles: los motivos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) encendió las alarmas al prohibir la venta y distribución de una serie de cosméticos infantiles, productos para el cabello y un medicamento para el mal de altura . La decisión se publicó en el Boletín Oficial y apunta a proteger la salud pública ante la falta de controles y registros obligatorios.

La medida afecta a brillos labiales y bálsamos de las marcas “MISS BEETY”, “POLA AYIR”, “MAGIC”, “HOLD MORNING” y “MAGIC YOUR LIFE” . Según la disposición 1388/2026, estos productos no cuentan con registro sanitario y seguirán prohibidos hasta que regularicen su situación.

Durante inspecciones en comercios de la Ciudad de Buenos Aires, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal detectó la venta de estos cosméticos sin los datos identificatorios exigidos por la ley. La ANMAT confirmó que no figuran en la base nacional de productos habilitados , lo que impide garantizar su origen, ingredientes y condiciones de elaboración.

“Al no tener registro ni información sobre su fabricación, no se puede asegurar que sean aptos para uso humano ni descartar riesgos para la salud ”, advirtieron desde el organismo.

En paralelo, la disposición 1389/2026 ordenó sacar del mercado todos los lotes y presentaciones del producto “PUNACAP comprimidos recubiertos para el mal de altura (SOROJCHI)” , elaborado por Laboratorios DELTA S.A. . El medicamento, que se vendía en una farmacia de Tilcara, Jujuy, no tiene inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) ni habilitación de la ANMAT .

El producto, que contiene paracetamol 450 mg, acetazolamida 250 mg y cafeína 30 mg , fue hallado en su presentación de 100 comprimidos (lote 42709251, vencimiento septiembre 2030), pero no se pudo acreditar su procedencia ni control de calidad . Tampoco se identificó un importador habilitado.

“ No se puede garantizar la seguridad, eficacia ni control sanitario del medicamento , por lo que representa un riesgo para los usuarios”, informaron las autoridades.

La ANMAT también prohibió el uso, comercialización y publicidad de diecisiete productos para el cabello de la marca “EMILSE ALISADOS” . La disposición 1390/2026 alcanza todas las presentaciones, lotes y vencimientos de productos como alisado express, alisado con aceite de argán, alisado mota, alisado definitivo, alisado marroquino, aliplex, levanta muerto, lactoplastía, lumi seda efecto shock keratina, queratina hidrolizada, keratina express, botox capilar, cauterizador molecular, restaurador S.O.S., reparación S.O.S., reparador de puntas y máscara capilar tutti frutti .

El organismo detectó que ninguno de estos productos figura en la base de datos de inscriptos ante la ANMAT y que se vendían tanto en comercios como en plataformas online, sin garantías de seguridad ni ingredientes permitidos.

Además, advirtieron que los alisadores no registrados pueden contener formol (formaldehído) , un químico prohibido por sus riesgos sanitarios. La exposición a formol puede causar irritación, ardor, problemas respiratorios y, en casos crónicos, aumenta el riesgo de alergias y cáncer nasofaríngeo .

Las autoridades remarcaron que la prohibición busca proteger la salud de los consumidores ante la falta de garantías sanitarias y la posible presencia de ingredientes peligrosos. “ No se puede asegurar que estos productos hayan sido elaborados bajo condiciones higiénicas ni que sean seguros para el uso humano ”, señalaron.

La comercialización de productos sin registro viola la Ley N.º 16.463 y la Resolución ex MS y AS N.º 155/98 , que exigen la inscripción y habilitación de cosméticos y medicamentos en la ANMAT.

Las medidas se mantendrán hasta que las empresas responsables regularicen la situación y obtengan las autorizaciones correspondientes .





Fotos CNM





Fuente: TN