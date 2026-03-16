Hay alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y en otras 15 provincias para este martes 17 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, que incluye el AMBA, y otras 15 provincias para este martes 17 de marzo.

A su vez, rige una alerta naranja por tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sureste de Córdoba. También hay alerta amarilla por lluvias y vientos .

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la probabilidad de algunas nevadas aisladas en las zonas más elevadas durante el día lunes.

Fuente: TN