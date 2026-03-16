La Academia Nacional de Periodismo apoyó a la abogada que reveló el borrador del acuerdo entre Milei y Davis por $LIBRA

La Academia Nacional de Periodismo respaldó a la abogada y comunicadora Natalia Volosin , quien difundió un borrador del acuerdo entre el presidente Javier Milei y Hayden Davis , el impulsor de la criptomoneda $LIBRA, activo que promocionó el jefe del Estado y generó pérdidas millonarias a inversores. La entidad le reclamó al fiscal federal Eduardo Taiano “que cese su persecución” sobre Volosin. Las revelaciones de la comunicadora pusieron de manifiesto que el fiscal frenó el análisis de esa información.

“Hacemos un llamado al doctor Taiano para que cese su persecución contra Volosin. La prensa argentina necesita que el Poder Judicial sea la principal garantía de su libertad”, se subrayó en el comunicado de la Academia Nacional de Periodismo, firmado por su presidente, Joaquín Morales Solá , y su secretaria académica, Silvia Naishtat .

“La Academia Nacional de Periodismo hace pública su profunda preocupación por la situación que está viviendo Natalia Volosin. Volosin dio a conocer información valiosa sobre el caso $LIBRA y, más precisamente, difundió el supuesto acuerdo del empresario norteamericano Hayden Davis con el presidente Javier Milei para la promoción de esa criptomoneda”, destacó la academia en su documento. Y remarcó que “de la información de Volosin se desprende que el fiscal federal Eduardo Taiano retuvo indebidamente durante meses el informe que daba cuenta del supuesto contrato” y que, “ahora, Taiano pretende presionar a Volosin para conocer cómo obtuvo esa información”.

En su comunicación de respaldo para la comunicadora, la entidad que preside Morales Solá destacó que “Volosin produjo un hecho periodístico cuando hizo pública una información que el poder quería esconder”, recordó que “esa es la misión fundamental del periodismo y, por lo tanto, está protegida por el artículo 43 de la Constitución nacional argentina”.

El 6 de marzo, Volosin reveló el borrador en el sitio “La Justa”. Se trata de información que recuperaron los expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), quienes reportaron el hallazgo al fiscal Taiano el 17 de noviembre pasado.

Taiano no subió el material que le envió la Datip al sistema informático de los tribunales, ni les dio acceso a los abogados querellantes. Esos letrados se enteraron de los hallazgos tras una publicación de LA NACION . Tras ello, le reclamaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi , quien dio traslado al fiscal, a su vez, para que exprese su parecer.

Por una convocatoria de Taiano, Volosin se convirtió en la primera persona citada a declarar por el caso $LIBRA. El fiscal la llamó a declaración testimonial para este martes.

Fuente: La Nación