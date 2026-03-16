Corrupción con el plan Sueños Compartidos: este miércoles Mauricio Macri declarará como testigo en el juicio contra los Schoklender

El ex presidente de la Nación Mauricio Macri declarará este miércoles como testigo en el juicio oral que se le sigue a los hermanos a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López por el presunto fraude al estado nacional en el programa de construcción de viviendas "Sueños Compartidos" de las Madres de Plaza de Mayo.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el Tribunal Oral Federal 5 citó a Macri a las 9:30 horas en los tribunales de Comodoro Py. El ex presidente será uno de los seis testigos convocados para ese día. Las audiencias de testigos se iniciarán este martes.

Macri fue citado porque cuando ocurrieron los hechos era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires donde "Sueños Compartidos" construyó viviendas.

El juicio comenzó hace dos semanas -a 15 años de iniciada la causa judicial- y se juzga una presunta administración fraudulenta al estado nacional ocurrida entre marzo de 2008 y junio de 2011 cuando las Madres de Plaza de Mayo recibieron del gobierno de Cristina Kirchner 748 millones de pesos para la construcción de viviendas sociales en todo el país a través del programa "Sueños Compartidos".

La acusación es que 206 millones de pesos fueron desviados y no se utilizaron en la construcción de viviendas. La causa tiene un segundo tramo por presunto lavado de dinero de esos fondos a través de empresas de los Schoklender. Pero esa acusación quedará para un segundo juicio.

La semana pasada Sergio Schoklender declaró en su indagatoria. Ante el tribunal, el ex apoderado dijo por "orden de Hebe de Bonafini" fondos del plan Sueños Compartidos se desviaron para financiar las campañas políticas de Cristina Kirchner, Amado Boudou y otros. Hebe de Bonafini era la titular de Madres que fue elevada a juicio oral en esta causa y falleció en noviembre de 2022.

Schoklender afirmó que Bonafini “estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla”.

Junto con los hermanos Schoklender, De Vido y López también son juzgados, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala , el ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la ex funcionaria de Jefatura de Gabinete de Santiago del Estero Silvia Nasif y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.

El juicio está a cargo de los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg con la intervención de Ricardo Basílico como cuarto magistrado. La acusación será del fiscal Diego Velasco y de la UIF y está prevista la declaración de 228 testigos.

Los testigos comenzarán este martes. Uno de ellos será Julio Zamora, el actual intendente de Tigre. Y el miércoles Macri, entre otros.

"Sueños Compartidos" construyó viviendas en la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, y en los municipios de Almirante Brown, Tigre, Ezeiza, Bariloche y Rosario. En la causa fueron indagados los ex gobernados e intendentes de esos lugares y fueron sobreseídos porque se determinó que desde el gobierno nacional los obligaban a hacer las obras con las Madres de Plaza de Mayo.

En el juicio están citados a declarar como testigos el ex gobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional, Gerardo Zamora ; el ex gobernador de Misiones Maurice Closs y el ex intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi , entre otros. Cuando declararon dijeron que desde el Ministerio de Planificación Federal les indicaban que las obras se tenían que hacer con las Madres de Plaza de Mayo.

Fuente: Clarín