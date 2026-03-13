Kicillof fustigó a Adorni por sus polémicos viajes: “Se ha puesto la gorra toda la vida, pero ahora le debe una explicación a la gente”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , cuestionó este viernes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por la polémica generada en torno a sus viajes a Punta del Este y Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial. "Se ha puesto la gorra toda la vida, pero ahora le debe una explicación a la sociedad" , sentenció.

"Creo que se merece la gente una explicación de tipos que se han puesto la gorra toda la vida para señalar que todos hacen todo mal, y después, cuando las propias reglas que imponen no se cumplen, bueno... 'nos persigue la prensa, la cosa', y empiezan a putear a todo el mundo", enfatizó Kicillof.

Durante una entrevista con La Voz , el gobernador continuó: "Si se ponen la gorra con todo el mundo, la verdad que tienen que explicar las cosas como son. Ponen normativas que no pueden cumplir, bueno, entonces yo creo que tiene ese especial carácter".

"Más allá de que después podemos discutir si en un viaje puede ir o no puede ir tal persona, todo eso está para discutir, pero lo cierto es que si el propio gobierno lo prohibió para marcar que otros lo hacían y después ellos mismos lo hacen", cuestionó.

En ese marco, el mandatario bonaerense planteó: "Sobre las cuestiones que están planteando de si podía o no pagarse los pasajes: los funcionarios no tenemos mucho, sobre todo en lo patrimonial, por reglamento y normativas que existen, no tenemos algo privado, tenemos que mostrar nuestro patrimonio, explicarlo. Entonces, las explicaciones que tenga que dar cualquier funcionario las tiene que dar".

" A nosotros, a los peronistas, todo el tiempo nos están pidiendo explicaciones de todo, todo es escandaloso. Entonces acá hay otro problema: uno, que si tiene o no la plata para pagarse un pasaje a un avión privado, eso es lo que tiene que explicar. No puede decir "operación, me persiguen", tiene que explicarlo y listo, si muestra los papeles supongo que va a haber más claridad ", retrucó.

También apuntó contra lo que consideró una “hipocresía” del exvocero presidencial, al recordar que el propio funcionario había cuestionado en reiteradas ocasiones conductas similares dentro de la política. "Adorni es un hombre que se ha pasado señalando 'tal hace tal cosa, tal hace tal otra' y yo veía que, a principio del año pasado creo que fue , él mismo anunció que estaba prohibido que viajaran comitivas familiares ", recordó.

"El problema que estamos teniendo, más allá de la evaluación que puede hacer cada uno sobre si está bien o está mal, cuando más dura es una crítica, cuando más profunda es, es cuando va contra tus propios puntos de vista, fundamentos y reglas que formaste . Si la regla la puso él, entonces...Después podemos opinar si estaba bien o estaba mal, si el pasaje era caro, barato, si el costo marginal", subrayó Kicillof y habló de " las burradas que están diciendo además para justificar" al jefe de Gabinete.

En esa línea, Axel Kicillof mencionó como ejemplo una declaración de Javier Milei, quien durante la campaña presidencial había asegurado que, en caso de resultar electo, viajaría en aviones de línea. "Después podemos ver si está bien o mal con un presidente porque tiene la custodia, tiene la comitiva, tiene o no que viajar en avión de línea. Pero bueno, a veces parece que hay cosas que hacen de sapos, ¿no?, de olfas y me parece que eso después le cae mal a la gente", cuestionó

El gobernador se refirió al rol de la oposición frente al gobierno de Javier Milei y señaló que el mapa político todavía no está definido de cara a las próximas elecciones, ya que "falta mucho". En ese sentido, sostuvo que los liderazgos opositores se terminarán de ordenar cuando se definan las candidaturas: "Va a haber un único o varios opositores más netos cuando estemos en elecciones y haya candidaturas".

De todos modos, el gobernador dejó en claro que él siempre se ubicó en la "vereda opuesta" a la de Milei y argumentó: "Ni siquiera por una cuestión estrictamente ideológica, que también soy un fuerte opositor... Incluso yo, como economista, fui docente investigador, doctor en economía, puedo decir que su escuela de pensamiento económico es una calamidad, la escuela austríaca".

"Yo dictaba Historia del Pensamiento Económico, profesor titular regular por concurso de la UBA de Historia del Pensamiento Económico. Di todos los autores de los que habla Milei y los explica muy mal , creo yo. O sea que a mí me parece muy mal economista Milei ", puntualizó.

Además, el gobernador sostuvo que, desde el inicio de la gestión libertaria, advirtió que el modelo que propone Milei sería perjudicial para la provincia de Buenos Aires. Según explicó, se trata de un esquema económico que tiende a la “primarización” de la economía y que, a su entender, impacta negativamente en el desarrollo productivo y en la estructura económica del distrito que gobierna.

Consultado por su vínculo con la exmandataria Cristina Kirchner, respondió: "Cristina hoy es presidenta del Partido Peronista a escala nacional, ahora en unos días yo voy a asumir el PJ en la provincia de Buenos Aires. Entonces dicen 'reemplazaste a tal, vas por tal'. Creo que hoy lo que tenemos que buscar son puntos de acuerdo todos los sectores, hacerlo más robusto, y cuando hablo de eso no hablo solo de la dirigencia política, hablo también con empresarios".

"Creo que hay muchas cosas que así como van son muy riesgosas, muy peligrosas y creo que eso implica también... porque Milei por ejemplo dijo 'la voy a poner presa de por vida'. Si lo dice un peronista dicen "Ah, influye sobre el poder judicial". Bueno, son cosas que ya están fuera de, digamos, rompieron la escala", agregó.

Por último, volvió a cuestionar el rumbo económico y advirtió sobre los riesgos del modelo impulsado por el Gobierno nacional. "La verdad que yo creo que es muy riesgoso el modelo de Milei. Ahora nos está metiendo en una guerra ... dijo ‘vamos a ganar la guerra’. ¿Qué guerra estamos peleando nosotros?", planteó Kicillof.

"La verdad que nos meten en guerras que no son nuestras por sus anteojeras ideológicas, por su dogma. Creo que es un presidente muy peculiar que nos deja a las provincias, a los sectores productivos y a muchísimos argentinos afuera de su plan afiebrado, bastante obtuso, que no lo bancan ni los liberales", sentenció.

Fuente: Clarín