Caso Cuadernos: Julio De Vido pidió no ir a Comodoro Py a declarar el martes

Después de la citación del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) para que J ulio De Vido declare de forma presencial el día martes 17 de marzo , sus abogados defensores solicitaron que no sea trasladado desde el Penal de Ezeiza donde se encuentra detenido en cumplimiento de la condena de la Tragedia de Once.

El TOF 7 integrado Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, fijó el cronograma de audiencias para la etapa que se inaugura el martes: las indagatorias de los 86 imputados en el caso Cuadernos.

Las declaraciones se iniciarán después de que el TOF rehazara los 55 pedidos de nulidad de las defensas. Y tal como había sido anunciado, los acusados que vayan siendo citados deberán presentarse personalmente ante el tribunal.

Desde el 6 de noviembre el debate se realizó de forma virtual, lo que cosechó múltiples críticas al TOF 7. La fiscalía insistió en diversas ocasiones para que no sólo que se sumen más audiencias a las dos semanales que se realizan, sino también que se hagan de manera presencial.

Este martes, los jueces anunciaron que los imputados que están citados a declarar d eberán estar en la Sala AMIA de Comodoro Py desde las 9 de la mañana, mientras que las demás partes podrán seguir la audiencia de manera virtual.

El listado del 17 de marzo incluye a Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa.

Ante esta situación, la defensa del ex Ministro de Planificación Federal solicitó que no se exija el traslado desde el Penal de Ezeiza a los Tribunales de Retiro.

El TOF 7 deberá resolver el planteo. En caso de concederle una declaración indagatoria desde la cárcel en la que se encuentra detenido en cumplimiento de la condena de la Tragedia de Once , ese mismo criterio podría ser alegado por otros imputados privados de su libertad.

Por ejemplo, en el mismo penitenciario se encuentra José López, a quien se someterá a estudios periciales técnicos, ya que su defensora oficial señaló que no se encuentra apto para continuar participando del debate oral y público.

Cristina Kirchner también se encuentra presa en su domicilio de San José 1111 desde el 12 junio, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia condenatorio del caso Vialidad. Hasta esta viernes, la defensa de la ex Presidenta no requirió nada respecto a su citación presencial para la indagatoria del martes 17 de marzo.

Según explicaron fuentes judiciales a Clarín , una vez que el Tribunal realiza la citación para las indagatorias de forma presencial ya queda determinado el criterio que se aplica. Eso no descarta que se “analicen y evalúen los argumentos en base a los cuales se está pidiendo que declare de forma virtual”.

El TOF 7 prevé una metodología híbrida para esta etapa del debate: quienes están citados a Comodoro Py, por más que no deseen declarar, tienen la obligación de estar allí. En tanto, el resto de las partes podrán seguir la audiencia de manera virtual. Los magistrados explicaron que las indagatorias serán transmitidas para el público en general, desde el canal de Youtube de la Corte Suprema de Justicia.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín