Juan Cervantes, adiestrador canino: “Si tu perro tira mucho de la correa hay que hacerle un ‘ghosting’”

Para las personas que conviven con mascotas , sacar a pasear al perro y que tire mucho de la correa puede convertirse en un verdadero problema. Juan Cervantes, un adiestrador canino muy activo en las redes sociales, reveló un truco infalible para corregir esta conducta tan molesta.

Cervantes, el adiestrador con más de 60.000 seguidores en TikTok , explicó paso a paso cómo aplacar ese impulso para transformar al paseo en una experiencia agradable y segura a partir de una simple técnica a la que denominó “ghosting”.

El video que el especialista publicó en su cuenta de TikTok cosechó miles de reproducciones, así como decenas de comentarios de seguidores. El truco del ghosting durante los paseos de las mascotas es tan simple y fácil de ejecutar como efectivo a la hora de torcer conductas muy arraigadas en los animales.

Según Cervantes, lo peor que se puede hacer durante un paseo con el perro es ser predecible . Eso sólo lleva a que el can prácticamente se olvide de la presencia de su dueño y a que haga lo que quiera. La mascota sabe que su dueño va detrás, por lo que camina en piloto automático y sólo tira hacia adelante sin seguir ninguna regla ni camino prestablecido.

En ese punto es importante que la persona cambie las reglas del juego y se vuelva impredecible al implementar un giro sorpresa de 180°. El truco consiste en caminar normal, con la correa larga para dejar que el perro se adelante. Una vez que lo haga y que empiece a tironear hay que darse vuelta sin hablar y empezar a caminar con decisión en la dirección contraria.

El animal se dará cuenta de que su dueño desapareció y deberá girar para buscarlo. Cuando lo haga y lo alcance, se le debe dar un premio como comida, un juguete o una caricia como refuerzo positivo para que comprenda que se trata de un comportamiento deseado. El objetivo es que esté atento siempre al humano porque si se desentiende se cambia sorpresivamente de rumbo.

“No lo llames ni le avises. Es importante que el ghosting lo agarre de sorpresa. Él tiene que aprender a vigilarte a vos y no al revés ”, sostuvo Cervantes. A su vez, retó a sus seguidores a realizar 10 ghostings durante cada paseo para que el perro empiece a asimilar rápidamente que no debe adelantarse ni tironear de la correa.

Uno de los errores más comunes cuando un perro orina dentro de la casa es asumir que lo hace por desobediencia. En la mayoría de los casos se trata de falta de rutina, ansiedad o simplemente de un aprendizaje incompleto. Establecer horarios fijos para sacarlo a pasear ayuda a que el animal comprenda cuándo y dónde debe hacer sus necesidades. La constancia es más importante que la duración del paseo.

El refuerzo positivo cumple un rol central en el proceso. Cada vez que el perro orina en el lugar correcto conviene premiarlo con caricias o una pequeña recompensa . Esa asociación inmediata entre conducta y premio acelera el aprendizaje. Castigar después de encontrar el accidente no sirve, porque el animal no logra vincular el reto con lo que hizo antes.

También es clave limpiar correctamente las zonas donde hubo orina . Si quedan rastros de olor, el perro tenderá a repetir en el mismo sitio. Los productos enzimáticos resultan más eficaces que los limpiadores comunes, ya que eliminan las moléculas responsables del olor.

