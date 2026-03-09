José López dice no estar en condiciones mentales de seguir en el juicio de los cuadernos de las coimas

NACIONALES

La fotografía de José López con un casco, chaleco antibala y la mirada perdida, como si no tuviera registro de lo que sucedía, cuando fue detenido mientras escondía 9 millones de dólares en un convento de Moreno, parece repetirse en estos días. Ojos fijos, al frente, abiertos, como si estuvieran detenidos observando aquella escena de hace 10 años.

López, quien fue secretario de Obras Públicas del kirchnerismo en el poderoso ministerio de Planificación y por el que pasaron todos los contratos ahora investigados por corrupción, dice que no está en condiciones mentales de seguir enfrentando a la Justicia .

El Código Procesal prevé que, ante la incapacidad mental del acusado, el tribunal suspenderá la tramitación del caso a su respecto.

El exfuncionario está preso en la cárcel de Ezeiza, donde alterna entre una celda en un pabellón especial y una cama del Hospital Penitenciario de Ezeiza dadas sus frágiles condiciones de salud.

López ya fue condenado a 13 años de prisión en una pena que abarca su condena por enriquecimiento ilícito por los 9 millones de dólares de sus bolsos en el convento, otra pena por administración fraudulenta en el caso Vialidad y otra por la tenencia del arma que tenía cuando fue detenido.

Ahora está siendo sometido a juicio oral y público en el caso Skanska por sobornos, en el caso Sueños Compartidos, por fraude, y en la causa de los cuadernos de las coimas.

Es en este juicio en el que su defensora oficial, Pamela Bisserier , pidió a los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli que lo excluyan del juicio.

Ante la solicitud, los jueces indicaron realizar estudios psiquiátricos para determinar su estado de salud y definir si es que está en condiciones el martes de defenderse, pues ya comienzan las declaraciones indagatorias de todos los acusados.

Antes de iniciar el juicio, López pidió que su indagatoria sea presencial y dijo que estaba dispuesto a declarar, pero ahora ya no está en condiciones de hacerlo, según dijo su defensora. La fiscal Fabiana León se opone y quiere que siga en el juicio.

López apareció la semana pasada sentado en el juicio de Sueños Compartidos por el fraude de las viviendas sociales de Madres de Plaza de Mayo . Fue trasladado desde la cárcel y se sentó en el subsuelo de Comodoro Py junto a su abogado: la mirada fija, al frente, helado, igual que cuando fue preso.

La defensora le explicó a los jueces que aún sin peritajes se advierte que López tiene un “evidente cuadro incapacitante”. Y por ejemplo eso le impide comunicarle a López la evolución del juicio, o lo que se discutió en esta etapa de debate de las cuestiones preliminares y, eventualmente, conversar su futura indagatoria.

López venía preparándose para declarar, pero ahora su defensa dice que tiene problemas para comprender los cargos y defenderse.

No hay forma de entablar una comunicación con el preso, dijo la defensora a los jueces del tribunal oral. Argumentó que no puede defenderse y comprender los actos de los que se lo acusa.

Hay dos tipos de defensa en los juicios: la técnica, que es la que ejercen los abogados defensores; y la material, que la ejerce el propio imputado. “Esta es su incapacidad”, dijo Bisserier.

En diciembre pasado se hizo un estudio y previo al inicio del juicio otro, pero ahora su estado cambió, se descompensó progresivamente, dijo su defensora al tribunal.

Su estado de salud le impidió estar presente en otros juicios, donde se sentó en la cama del hospital de la cárcel de Ezeiza con su computadora y siguió el juicio por Zoom, mientras se advertía que detrás suyo había un agente penitenciario custodiándolo.

Aclaró su defensora que no se pretende “ninguna causal de inimputabilidad”, sino que se disponga que López “no puede estar en juicio”.

Los intentos de comunicación con López fueron infructuosos, dice su defensora. “López no podrá ejercer su derecho de defensa si sus capacidades esenciales de atención, comunicación, comprensión y memoria se encuentran afectadas”, explicó la defensora oficial. Y advirtió que si no se suspende el proceso a su respecto, “se afectará de manera directa su derecho de defensa en juicio”.

Ahora los jueces deberán esperar el resultado de los peritajes dispuestos para tomar una decisión.

Si se concluye que está afectado su estado mental para enfrentar este juicio, la situación puede tener impacto en los otros dos juicios que se desarrollan en paralelo: Skanska y Sueños Compartidos. Y asimismo puede impactar en la decisión de los jueces de ejecución acerca de qué manera y dónde el condenado López debe cumplir su pena, por ahora de 13 años de cárcel.

López está siendo juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas acusado de ser uno de los funcionarios recaudadores y organizadores del sistema de cobro de sobornos dentro del área de obra pública del Ministerio de Planificación.

Según la acusación, López actuaba como uno de los principales intermediarios del sistema de recaudación ilegal de dinero proveniente de contratistas de obra pública .

La fiscalía sostiene que López recibía dinero de empresarios de la construcción a cambio de adjudicación de obras o pagos de certificados . Está acusado de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo (cobro de sobornos) .

El planteo de los fiscales fue que existía una organización criminal dentro del Estado dedicada a recaudar dinero ilegal de empresarios . López fue uno de los primeros imputados que decidió colaborar con la justicia .

Se convirtió en arrepentido y su declaración confirmó el sistema ilegal de recaudación de sobornos y el rol de los otros exfuncionarios acusados.

Fuente: La Nación