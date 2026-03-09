Un diputado presentó un pedido de informes para investigar la participación de la esposa de Adorni en el viaje de Milei a EE.UU.

NUEVA YORK.- La visita el domingo de Javier Milei y su comitiva a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch” , en Queens, generó una polémica en torno al jefe de gabinete, Manuel Adorni , quien según una publicación de Radio Jai estuvo acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, a quien se vio en una foto con el funcionario.

El diputado Esteban Paulón , del Partido Socialista (PS) , presentó un pedido de informes “ para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses” , según publicó en su cuenta de la red social X.

Angeletti es licenciada en administración de empresas y trabaja, según su cuenta de LinkeIn, como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional” en la Consultora +Be, que ella misma fundó. LA NACION intentó sin éxito comunicarse con Adorni para preguntarle por la presencia de su esposa junto a la comitiva.

El canciller @pabloquirno y Manuel Adorni @madorni , jefe de gabinete del gobierno argentino en el Ohel en la amplia delegación que acompaña al presidente #Milei . Su primera parada en New York como es habitual es un momento íntimo y personal de plegaria en el Ohel del Rebbe. pic.twitter.com/n34cpebFqS

En su viaje a Nueva York para participar de la “Argentina Week” -en cuya presentación esta noche en el consulado argentino hablará Adorni-, el Presidente está acompañado por una amplia comitiva de ministros y funcionarios .

La imagen de Adorni y Angeletti fue tomada el domingo por la mañana en la visita de Milei a la tumba del “rebe de Lubavitch” , actividad reservada que el mandatario suele hacer cuando viaja a Nueva York. El lugar, conocido como el Ohel , es un santuario en Queens que recibe peregrinos de todo el mundo y Milei lo ha visitado en otras ocasiones en momentos de inflexión política o personal .

Tras su participación el sábado en una cumbre convocada por Donald Trump en Miami, el mandatario llegó acompañado a Nueva York por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; Adorni y el canciller Pablo Quirno . Los tres acompañaron al líder libertario a la visita a Queens y regresaron al hotel cerca de las 13.30 (hora local). No se vio en ese momento a la esposa del jefe de Gabinete.

Según trascendió, la mujer del jefe del Palacio San Martín también se encuentra en esta ciudad para una visita familiar y llegó por sus propios medios. No integra la comitiva presidencial.

Otros funcionarios que se suman a la “Argentina Week” son el ministro de Economía, Luis Caputo ; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili ; el viceministro de Economía, José Luis Daza ; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ; el ministro de Salud, Mario Lugones ; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González , y el secretario de Comunicación, Javier Lanari . Además, viajaron 11 gobernadores .

Esta mañana, en la puerta del hotel sobre la Quinta Avenida en el que se aloja Milei y parte de su comitiva, había dispuestas varias camionetas para el traslado de la comitiva, además de otros móviles para la seguridad.

El Presidente tiene previsto disertar hoy desde las 13 (hora local, las 14 en la Argentina) en la Universidad Yeshiva , y por la noche participará de la gala anual J100 de The Algemeiner , un diario basado en Nueva York que agasajará a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”. El martes a las 9 (hora local) dará un discurso ante ejecutivos e inversores, tras ser presentado por Jamie Dimon, CEO de JP Morgan , en la sede de ese banco en Manhattan.

La “Argentina Week” está organizada por la embajada argentina en Estados Unidos, JP Morgan, Bank of America y Kaszek, con respaldo de la Cancillería.

La iniciativa del Gobierno tendrá como sedes el nuevo edificio del JP Morgan , el Bank of America y el consulado argentino , y combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas.

Fuente: La Nación