Jorge Macri planteó una política de mano dura contra el delito ante los futuros policías de la Ciudad: “La época del vale todo se terminó”

NACIONALES

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri brindó este lunes un discurso ante cadetes de policía y bomberos comenzaron las clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en Villa Soldati. Allí buscó plantear la continuidad de una política en la que se endurezca la lucha contra el delito en la Ciudad de Buenos Aires.

En el inicio del ciclo lectivo del ISSP, el mandatario porteño pronunció un discurso con un fuerte mensaje.

“ La época del vale todo se terminó . Ahora el que comete un delito sabe que vamos a ir a buscarlo, si hace falta hasta el conurbano . Y si es extranjero pediremos su inmediata expulsión del país ”, sostuvo.

El jefe de Gobierno habló ante los cadetes que comenzaron su formación este año en el ISSP, donde ingresaron 2.152 aspirantes a la Policía de la Ciudad y 197 aspirantes a bomberos . Según el cronograma de la institución, más de la mitad de los cadetes policiales egresará en julio y comenzará a cumplir funciones en las calles .

Macri también remarcó que garantizar el orden público es una prioridad política de su gestión. “Asegurar el orden, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de la Ciudad es una decisión política inquebrantable”, afirmó.

El mandatario porteño sostuvo además que el trabajo de la Policía permitió mejorar indicadores de seguridad. “Con decisión política y con el trabajo comprometido de esta Policía alcanzamos logros históricos: bajamos todos los delitos, devolvimos más de 600 propiedades a sus dueños legítimos y recuperamos el espacio público para los vecinos y comerciantes”, dijo.

El acto se realizó en la Plaza de Armas del instituto, ubicado en un predio de 10 hectáreas en Villa Soldati, considerado uno de los centros de formación de fuerzas de seguridad más modernos de la región. Allí funcionan instalaciones destinadas al entrenamiento policial y un Centro de Monitoreo Urbano para la capacitación permanente.

Macri estuvo acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló; el director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta; el jefe del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Moriconi, y la legisladora Laura Alonso, entre otros funcionarios.

La formación de los cadetes de la Policía de la Ciudad dura dos años y otorga el título de Técnico Superior en Seguridad Pública. Tras un período inicial de clases teóricas, los aspirantes realizan un año de internación en el instituto y en el tramo final comienzan a cumplir funciones mientras completan su formación.

Desde 2017 egresaron del ISSP 11.034 policías en 13 promociones, mientras que también se graduaron 1.097 bomberos en nueve promociones.

Al dirigirse a los nuevos cadetes, Macri cerró su discurso con un mensaje sobre el rol de las fuerzas de seguridad. “Muy pronto serán la diferencia entre el miedo y la tranquilidad de una familia. Siempre vamos a estar del lado correcto, defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien”, afirmó.

Fuente: Clarín