Juicio contra Felipe Pettinato: las fotos que el imputado rechazó ver y por qué la víctima no tuvo reacción

Felipe Pettinato (32) negó con la cabeza. Fue esa la respuesta que pudo dar al ser consultado por el juez Enrique Gamboa respecto de lo que estaba a punto de pasar. En la tercera audiencia del juicio le exhibieron a un testigo las imágenes del cuerpo parcialmente carbonizado de Melchor Rodrigo (43) , el médico neurólogo que falleció en un incendio en el departamento que el imitador de Michael Jackson tenía en Belgrano, pero él no quiso mirar.

El Tribunal Nacional Oral en lo Criminal N° 14 decidió que el juicio se realice de manera virtual. Este lunes declaró un médico clínico del Cuerpo Médico Forense que analizó la pericia de autopsia de la víctima y describió la forma en la que podrían haber afectado su reacción los medicamentos que hallaron en su cuerpo.

Además, hubo otra declaración clave para la defensa del hijo del ex saxofonista de Sumo: un perito en ciencias químicas no pudo corroborar que los compuestos encontrados en el incendio puedan ser compatibles con aerosoles domésticos, la principal hipótesis de la fiscalía como iniciador del fuego.

Santiago Maffia Bizzozero es médico clínico del Cuerpo Médico Forense y fue el primer testigo de la tercera audiencia.

En su exposición explicó, desde su perspectiva, el análisis de las sustancias halladas en el cuerpo del neurólogo fallecido: hallaron metilfenidato , que se usa para controlar los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDH); zolpidem , un sedante recetado para el tratamiento del insomnio con acción a corto plazo, y clomipramina , un antidepresivo.

El médico describió una combinación que explica cómo fue el fallecimiento del neurólogo, aunque no es posible determinar si una fue la única responsable.

"Tengo estas sustancias actuando en el organismo, tengo una afectación cardiológica y encima ahora lo someto a humo", expresó Maffia Bizzozero sobre los elementos que se pudieron inferir de la pericia de autopsia.

"Eso explicaría la carbonización de las piernas, que era total, esta persona nunca se levantó o se movió porque ya estaba en una situación en la que ya no se podía mover . Evidentemente tenía un cierto estado de alteración por la droga, sumado a lo que desencadena el fuego, hace que su capacidad de reacción disminuya", detalló.

Además, Maffia Bizzozero indicó que, al no poder detallar la cantidad de sustancias en el cuerpo, no es posible determinar el grado sedación ni la cantidad utilizada.

"Como cada una de estas dos drogas tiene una acción terapéutica antagónica, pueden convivir en distintas franjas horarias, a la noche cortó el efecto del metilfenidato porque el estímulo podría generar insomnio, o puede que la acción farmacológica pierda efecto. No sabemos la cuantificación, capaz estaba en baja, con una dosis mínima y el zolpidem esté más presente porque lo había tomado recientemente", sostuvo.

"No es lo más común, pero si existía una indicación de un especialista idóneo, es posible", respondió ante las preguntas de las partes y aseguró que deberían combinarse bajo estricto control de un profesional idóneo y usó el refrán " nadie es buen juez en causa propia ", para responder sobre la posibilidad de que Melchor Rodrigo podría haberse automedicado con esta combinación de sustancias.

Al finalizar, el fiscal Fernando Klappenbach solicitó que se le exhiban las fotos del cuerpo del neurólogo para cuestionarlo sobre el tipo de lesiones y la posición del cuerpo al momento de ser alcanzado por las llamas: la hipótesis fiscal establece que Melchor Rodrigo estaba dormido, sentado en el sillón y con la cabeza apoyada en algún almohadón o superficie.

Para mostrarle las imágenes, el tribunal decidió excluir de la audiencia al público y dejar solo a las partes conectadas, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle; el fiscal Klappenbach; los defensores Norberto Frontini y Lucio Simonetti; y el representante de la querella, Alejandro Drago.

Fue en ese momento que consultaron a Felipe Pettinato si deseaba permanecer conectado y él negó con la cabeza en silencio.

El hijo del músico y conductor televisivo Roberto Pettinato se puso un saco negro y una camisa blanca. Se peinó el pelo para atrás y usó sus anteojos. También tomó mate y se mantuvo tranquilo.

Según expuso el fiscal Martín Mainardi (a cargo de la instrucción de la causa) en la elevación a juicio del expediente, "concretamente, se le imputa a Felipe Pettinato haber iniciado un incendio dentro de su departamento, a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió", describió en la acusación.

Todo sucedió el 16 de mayo de 2022 en un departamento del piso 22 en Aguilar 2390, a metros de avenida Cabildo.

"Para ello, habría utilizado algún elemento capaz de producir llamas (como un encendedor, fósforos o mechas de papel previamente acondicionadas y encendidas) combinado con un aerosol y/o con algún otro producto inflamable, directamente sobre producto/s que, por sus características inflamables, se prendieron fuego rápidamente, adquiriendo el foco ígneo dimensiones peligrosas", detalló.

Ese aerosol fue hallado en la escena por los peritos que levantaron muestras del departamento luego del incendio. Y fue este análisis el que este lunes derivó en un debate que ocupó la declaración de varios testigos.

Julián Lotito Kehoe , de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal es licenciado en Ciencias Químicas y en su informe expresó la presencia de "hidrocarburos alifáticos" en la escena del hecho.

Al respecto, aseguró este lunes que estos elementos químicos hallados no son compatibles con los utilizados habitualmente en aerosoles de uso doméstico y no pudo afirmar de dónde provienen.

"Cuando habla de hidrocarburos alifáticos son pesados, no corresponden a los que tienen los aerosoles, el Off, el desodorante, el veneno para las cucarachas. Para dar una ejemplificación, el butano (que se utiliza en aerosoles) tiene cuatro carbonos, los compuestos que yo encontré son a partir de 18 ó 20, no son volátiles a temperatura ambiente", aclaró.

En el mismo sentido se expresó Nilda Larrosa , ingeniera química que elaboró un informe pericial en el que analizó los elementos secuestrados en el departamento, entre ellos el aerosol.

Allí identificó un "nonano" aunque tampoco pudo asegurar si estaba presente en la composición del aerosol o si surgió producto de la combustión de otros elementos en el incendio.

El presidente del tribunal, Enrique Gamboa, dio por finalizada la etapa probatoria con la incorporación por lectura de informes, pericias y prueba documental. Luego, y tras varias deliberaciones y pedidos de las partes, resolvieron que la semana que viene iniciarán los alegatos . Primero será el turno de Alejandro Drago, abogado representante de la familia de Melchor Rodrigo.

En tanto, el lunes 30 de marzo el fiscal Fernando Klappenbach tendrá la oportunidad de explicar los lineamientos de la acusación y el pedido de pena para Felipe Pettinato. El 6 de abril será el turno de la defensa de Pettinato, a cargo de Norberto Frontini y Lucio Simonetti, quienes también representan a Claudio "Chiqui" Tapia en la causa por presunta retención indebida de aportes previsionales de la AFA.

Ese mismo día se realizarán las réplicas que correspondan y se definirá cuándo será el veredicto.

