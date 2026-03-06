Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “A mí no me van a llevar puesto como a Macri”, aseguró el Presidente antes de viajar otra vez a EE.UU.

El presidente Javier Milei aseguró este jueves, en un claro mensaje hacia la oposición, que "a mí no me van a llevar puesto como a Macri". Fue durante una entrevista televisiva que se emitirá completa el próximo domingo.

A su vez, el mandatario viajará este viernes hacia Estados Unidos, en su decimoquinto viaje al país norteamericano desde que es jefe de Estado, y en una gira en la que mostrará un alineamiento geopolítico absoluto con la administración de Donald Trump.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, cuestionó este viernes "la necesidad de protagonizar" que tuvo la dirigencia de la AFA en el regreso de Nahuel Gallo a la Argentina tras pasar 448 detenido en una cárcel de Venezuela. Y, reveló que incluso el gendarme recibió "una videollamada de (Claudio) "Chiqui" Tapia", antes de subir al avión rentado por la institución que preside.

En ese sentido, Monteoliva remarcó que pese a todos los esfuerzos que el Gobierno argentino hizo para lograr la liberación del gendarme Gallo, la AFA "fue quien negoció" su salida de la cárcel de El Rodeo, con lo cual, añadió, "no solo hizo de taxi, fue negociador y taxi" .

El comandante general Claudio Brilloni descartó esta tarde los cargos de supuesto espionaje que lanzó el gobierno del depuesto Nicolás Maduro sobre Nahuel Gallo y remarcó que el gendarme catamarqueño "pidió permiso" para viajar a Venezuela para "visitar a su hijo que estaba allá y hace tiempo no lo veía". Incluso, precisó que "se le pidió autorización a las autoridades venezolanas que lo concedieron y tengo los papeles en mi poder".

Consultado sobre esa versión del espionaje, Brilloni sostuvo que eso "es un disparate, un delirio" y remarcó que "Venezuela hizo caso omiso" de todas las autorizaciones emitidas para el ingreso de Gallo y señaló que con su detención ilegal " buscaban una ficha de cambio y se lo hacían saber" durante su arresto en la cárcel El Rodeo.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, describió al arresto del gendarme Nahuel Gallo como "una detención ilegal con todo el formato de un secuestro, es lo que el vivió " con " torturas psicológicas, físicas y maltratos" a las personas que iniciaban huelga de hambre y "eran intubados sin anestesia, por nariz, por boca o ano" e incluso contó que "fue aprendiendo hasta donde se podía mover en su aislamiento, como hacer ejercicio y correr en su celda".

"El se salvó a si mismo, el pensar que podía salir y volver a su país" lo ayudó, añadió en diálogo con A24. Además, señaló que a Gallo lo veía "con mucho ánimo, con ganas de seguir para adelante, el hecho de que se pone el uniforme y la gorra con tanta alegría, es muchísimo para sobrellevar todo ese tiempo en el que no sabía que pasaba afuera, ni en el mundo, en su país, con su familia".

El embajador israelí, Eyal Sela, entregó este viernes a los bomberos voluntarios de la localidad de San Francisco Solano una ambulancia de alta complejidad, que fue donada por su país tras las gestiones iniciadas por el ex secretario de Culto y actual diputado bonaerense, Nahuel Sotelo.

“Para Solano contar con la capacidad de tener una ambulancia más o una menos, es la diferencia que hay en el tiempo de respuesta y lo que puede determinar si una vida se salva o se pierde”, dijo Sotelo y sostuvo que esto se dio "gracias a la buena relación que existe hoy entre el gobierno de Javier Milei y el Estado de Israel. En un momento donde hay conflictos y en medios internacionales se dicen tantas cosas, hoy se demuestra con hechos".

El diputado del PRO ratificó el acompañamiento de ese sector a proyectos del gobierno de Javier Milei en especial a " las reformas y la tributaria que es la más urgente que viene" . "Las leyes más importantes las acompañamos y vamos a seguir acompañando, porque la prioridad para nosotros es que a la Argentina le vaya bien ", añadió.

En un entrevista con Los Andes, dijo que el PRO era un partido "muy exitoso" que tiene "aspiraciones de volver a gobernar la Argentina" pero señaló que aún no es año de elecciones y "este es un momento donde la conversación pasa por los problemas que tiene la Argentina y de qué manera el Pro puede estar para ayudar a resolverlos, no para poner una traba o para complicar al gobierno".

"Más allá de que algunos objetivos no se cumplieron, estamos muy orgullosos del gobierno que hicimos. Muchas de nuestras banderas de innovación, de la disrupción, del cambio, nos las afanó Milei. Vamos a trabajar para que ese afano sea temporal . Y supongo que la Libertad Avanza va a trabajar para que sea definitivo", agregó.

El ministro Pablo Quirno recibió en el Palacio San Martín a una delegación del Comité Judío Americano (American Jewish Committee).

Con ellos analizó los vínculos entre Argentina, Israel y Estados Unidos y el rol de la lucha contra el antisemitismo.

El secretario de Turismo nacional, Daniel Scioli, facilitó con el embajador en los Emiratos Árabes Unidos, autoridades locales y empresas de aviación el regreso de las familias que habían quedado varadas en Dubai en medio de la guerra que afecta a Medio Oriente.

Los grupos de turistas regresarán en dos aviones, a partir del domingo, con escala en Río de Janeiro.

La Casa Rosada definió como "un resultado histórico" el descenso de crímenes mortales al señala que "entre enero y febrero los homicidios bajaron un 57% respecto del mismo período de 2025".

El Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional en Rosario, alcanzó un resultado histórico: entre enero y febrero los homicidios bajaron un 57% respecto del mismo período de 2025. Es el primer bimestre con menos homicidios desde que existen registros oficiales.… pic.twitter.com/PldoUNbXKS

Y, señaló que era "el primer bimestre con menos homicidios desde que existen registros oficiales".

El Presidente despegó a las 15.42, casi dos horas después del horario previsto. Este sábado participara del primer encuentro de los "Escudos de las Américas", una organización que en Miami lanzará Donald Trump con presidentes de países americanos aliados al actual gobierno de Estados Unidos.

Después, ese mismo día a la noche viajará a Nueva York, donde el martes inaugurará la Argentina Week 2026, un evento en busca de inversiones para el país, en el que estará acompañado por varios gobernadores afines que fueron invitados por el Ejecutivo nacional.

El Gobierno analiza descalificar a uno de los tres competidores por la privatización de la Hidrovía, que presentaron ofertas el viernes de la semana pasada para quedarse con un negocio que les dejará ingresos por unos 15.000 millones de dólares en los próximos 25 años y les permitirá el control de la principal vía fluvial de Sudamérica.

La vicepresidenta Victoria Villarruel arribó este viernes a Mendoza para participar de las principales actividades oficiales vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Según el medio mendocino Los Andes, la compañera de fórmula de Javier Milei tiene previsto asistir a encuentros institucionales del sector vitivinícola y participar del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), donde coincidirá con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, entre otras actividades.

El flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el abogado Alejandro Ramírez será el nuevo jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), en remplazo de Daniel Vítolo.

En diálogo con LN+, el funcionario nacional se refirió a Ramírez como alguien "preparado" e "idóneo" y aseguró que el abogado que en el pasado litigó contra la AFA es de su "confianza".

Antes de confirmarlo en el cargo, había dado pistas acerca del perfil del reemplazante de Vítolo: "Es egresado de la Universidad Austral. Aún no lo he puesto en funciones, por eso no doy el nombre. Es una posibilidad muy cierta, aún no lo firmé".

Luego de que el presidente Javier Milei promulgara este viernes la ley de reforma laboral, la CGT presentó un recurso de amparo contra el Estado para frenar la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley que refieren al traspaso del fuero laboral de la Capital a la Justicia porteña.

Antonio Rodas falleció este viernes a los 64 años. Fue intendente de Fontana, en su provincia natal, y asesor de Jorge Capitanich. En 2019 ingresó a la Cámara de Senadores, en lugar del renunciante Capitanich. Terminó su mandato en diciembre pasado.

"Despedimos al compañero Rodas con el mayor de los respetos y reconocimiento, y sabemos que su recuerdo seguirá presente en sus comprovincianos, vecinos y compañeros de militancia", dijeron desde el Bloque Justiciasta del Senado.

En un discurso en la Cámara alta, Rodas propuso que un jardín de infantes llevara el nombre de Esteban Bullrich. Fue en septiembre de 2022, cuando el exministro de Educación se encontraba internado en terapia intensiva.

El escrito recayó por sorteo en el Juzgado Contencioso número 7 a cargo de Enrique Lavié Pico.

La confirmación llegó este viernes a primera hora de la tarde. Milei lo designó como jefe del cuerpo de Abogados del Estado Nacional y "máxima autoridad encargada de la defensa jurídica del Estado".

El objetivo, reza el comunicado oficial, es "fortalecer el volumen político y jurídico del organismo en una etapa clave para la defensa legal de esta administración".

Amerio había ocupado hasta esta semana la Secretaría de Justicia. Hombre de Santiago Caputo, era el número dos de Mariano Cúneo Libarona. Amerio se enteró de los cambios en el Ministerio, que terminaron marginándolo, cuando participaba de una audiencia del Consejo de la Magistratura vía zoom .

Sebastián Amerio, hombre de extrema confianza de Santiago Caputo, aceptó este viernes asumir como Procurador del Tesoro de la Nación, y se convertirá en el abogado del Estado. La propuesta la realizó el presidente de la Nación.

Es un gesto en medio de la fuerte disputa entre Karina Milei y el asesor que había perdido lugar en el Ministerio de Justicia con la llegada de Juan Mahiques y la salida de Amerio como viceministro.

El Gobierno promulgó la Ley 27.802, identificada como “Ley de Modernización Laboral”, que introduce cambios relevantes en distintos regímenes laborales y en la estructura normativa vigente. Lo hizo por intermedio de un decreto publicado en el Boletín Oficial de este viernes, es decir, una semana después de que el proyecto recibiera la aprobación del Senado.

La nueva ley de reforma laboral (N°27.802), promulgada este viernes por el Poder Ejecutivo, introdujo una novedad con relación a la indemnización por despido. Así, el artículo 51 de la norma, que sustituye al 245 de la ley de Contrato de Trabajo, incorpora un párrafo, que establece lo siguiente: “Su percepción (de la indemnización) importa la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, incluidos los de naturaleza civil, contractual o extracontractual, no pudiendo promoverse acciones por fuera del régimen especial establecido en esta ley”.

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Daniel Vítolo presentó este viernes su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que explicó que su decisión responde a que se le solicitó el apartamiento de las funciones que venía ejerciendo. "Acepto dicha determinación con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber", destacó.

En el texto, el ahora exfuncionario sostuvo que durante su gestión buscó "hacer valer el imperio de la ley y los intereses del Estado Nacional y de los ciudadanos". Además, planteó que debió actuar frente a "estructuras de poder que durante demasiado tiempo parecieron habituadas a actuar al margen de los controles que rigen para el resto de las instituciones de la República".

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que “técnicamente no existen los planes sociales” y sostuvo que el Gobierno avanzó en una reorganización del sistema de asistencia estatal. Según explicó en su cuenta de X, desde diciembre de 2023 la administración del presidente Javier Milei decidió poner fin a lo que definió como “un sistema gigante y fragmentado” heredado de gestiones anteriores.

"Redujimos estructuras, eliminamos superposiciones, y terminamos con la intermediación, construyendo un sistema más claro y eficiente de programas sociales. Ordenamos, protegemos y promovemos autonomía para todos los argentinos", publicó Pettovello, a quien elogió el canciller Pablo Quirno por su "espectacular" explicación.

El encuentro fue arduo. Hubo críticas y todos sus participantes se fueron dándose manija contra la Casa Rosada. Los caciques industriales - habitualmente calmos - ardían de bronca y, encima, estaban molestos con las ofensas y cuestionamientos de Javier Milei.

La reunión la condujo Martín Rappallini. Ocurrió el martes en la UIA, antes de que la central fabril lance un severo documento contra la estrategia económica.

El presidente Javier Milei parte esta tarde rumbo a Miami para una cumbre convocada para el sábado por Donald Trump, que invitó a una docena de jefes de Estado latinoamericanos ideológicamente afines para consolidar el liderazgo de Washington en la región y frenar el avance de China.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, "celebró" en redes sociales el desempeño de la provincia en el ranking nacional de empleo privado registrado, aunque el propio cuadro difundido muestra una variación negativa.

"Mendoza vuelve a destacarse en el mapa productivo del país", publicó Cornejo junto a una imagen de un cuadro elaborado con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino en el que se observa que la provincia que comanda registró una caída del 0,6% en el empleo privado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

De esta manera, los datos muestran que la provincia tuvo una pérdida de puestos de trabajo, pese a que el gobernador radical destacó la posición relativa de la provincia frente al resto del país. Ante las críticas formuladas por los usuarios de X, fuentes cercanas al gobernador indicaron a Clarín: "No sale a festejar el número, se destaca que Mendoza está entre las principales que más ha sostenido el empleo privado. Ese es el concepto".

El presidente Javier Milei iniciará este viernes una gira por Estados Unidos con una agenda centrada en actividades políticas y encuentros con líderes internacionales. El mandatario partirá a las 14 desde la Argentina en un vuelo especial con destino a la ciudad de Miami, en el estado de Florida, donde tiene previsto arribar a las 22:30 (hora argentina).

La actividad oficial comenzará este sábado con la participación del libertario en la cumbre “Escudos de las Américas”, programada para las 12:00 hora local (14:00 de la Argentina). Luego, a las 13:15 (15:15 hora argentina), el jefe de Estado asistirá a un almuerzo de trabajo ofrecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del encuentro internacional.

Tras la finalización de la cumbre, el mandatario recibirá un reconocimiento durante la Hispanic Prosperity Gala. Más tarde, a las 19:30 hora local (21:30 en la Argentina), Milei partirá rumbo a la ciudad de Nueva York, donde continuará con su agenda en territorio estadounidense.

Luego de haber estado detenido 448 días por el régimen bolivariano, el gendarme argentino Nahuel Gallo participó este viernes del tradicional izamiento de la bandera en la sede central de Gendarmería, el Edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro.

Gallo formó parte de la formación de los viernes junto a sus compañeros y a la banda de la institución, en un acto que contó con la presencia de autoridades de Gendarmería y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Una nueva encuesta puso bajo la lupa a 12 dirigentes top del oficialismo y la oposición. El resultado confirmó una tendencia que lleva años incomodando a los políticos: todos terminaron con más rechazos que apoyos de la opinión pública. También se repitió el liderazgo de Javier Milei como la figura con mejor imagen, pero debajo del presidente sorprendieron dos figuras fuertes del PJ.

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el presidente Javier Milei partirá este viernes rumbo a Estados Unidos, en su decimoquinto al país norteamericano desde que ocupa el Sillón de Rivadavia, en una gira en la que mostrará un alineamiento geopolítico absoluto con la administración de Donald Trump.

Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que el primer punto de la gira será Miami, donde Milei participará este sábado de la cumbre "Escudo de las Américas", un encuentro convocado por la Casa Blanca que busca aglutinar a doce países de la región bajo la premisa de "promover la libertad y la seguridad".

En un mensaje dirigido a la oposición, el presidente Javier Milei aseguró que no lo van a "llevar puesto" como al exmandatario Mauricio Macri. "No me van a llevar puesto como a Macri", enfatizó Milei durante una entrevista con LN+ que se emitirá completa el próximo domingo, pero de la que se dieron a conocer algunos textuales.

En ese marco, el libertario hizo un breve comentario sobre el posteo en redes sociales en el que la vicepresidenta Victoria Villarruel asegura que desde la Casa Rosada quieren su renuncia. "Es mentira. No quiero la renuncia de Villarruel", sentenció el jefe de Estado.

