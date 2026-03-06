F1 GP de Australia con Franco Colapinto, EN VIVO: horario de la última práctica libre y dónde ver la Fórmula 1 este viernes 6 de marzo

NACIONALES

En Argentina es viernes, pero en Australia ya se palpita el gran segundo día del Gran Premio de Australia , donde la Fórmula 1 mostrará el ritmo a una vuelta de la nueva generación de autos tras el cambio reglamentario de este año. Tras un día de ensayos, donde Aston Martin se perdió la primera práctica libre y Franco Colapinto tuvo un inicio prometedor, con ventaja sobre su compañero Pierre Gasly, la clasificación será en la madrugada argentina (sábado a las 2), unas horas después de la FP3 (viernes a las 22.30). Antes, el ítalo-argentino Mattia Colnaghi y el bonaerense Nicolás Varrone disputarán la Sprint Race en Fórmula 3 y Fórmula 2, respectivamente. Las acciones pueden seguirse en Disney+ , F1TV , Fox Sports y el minuto a minuto de Clarín.com .

La escudería italiana obtuvo buenas sensaciones en la primera práctica en Australia, Charles Leclerc marcó el tiempo más rápido en 1:20.267, 0.469 segundos detrás de su compañero de equipo Lewis Hamilton, para darle al equipo italiano su primer doblete, mientras que la Práctica Libre 2 Charles Leclerc terminó quinto, con un tiempo similar al que había marcado ese mismo día, y esta vez justo por detrás de su compañero de equipo británico. Ferrari sabe que tiene que mejorar y mucho si quiere pelear en serio si quiere aspirar al título, cosa que no consigue desde 2007 con Kimi Räikkönen.

Mattia Colnaghi con apenas 17 años ya empieza a pisar fuerte en el plano internacional, es que el ítalo-argentino tuvo un muy buen arranque quedando en sexta posición con un tiempo de 1:34.547, a 360 milésimas del francés Théophile Naël, que se quedó con la primera ubicación (1:34.187) en el Gran Premio de Australia. Esto se dio después de que el motor del auto de Colnaghi explotó y se prendiera fuego, a pesar de eso, el equipo MP Motorsport lo pudo arreglar y lograr la clasificación dentro del top ten. En sus redes sociales, el joven publicó una foto con el auto en llamas y la frase: "¿Alguien quiere asado?", un guiño para los fanáticos argentinos.

La F1 volvió y trajo no solo nuevos monoplazas sino también una nueva generación de motores, los nuevos autos ya tienen una dependencia aún más fuerte de la parte eléctrica pasando a ser un 50% combustible y un 50% eléctrico, los pilotos deberán no solo estar pendientes del circuito sino también el saber gestionar la parte eléctrica para evitar la pérdida de potencia como ya se vio con varios de los pilotos que en sus radios reclamaban la falta de potencia. Por lo tanto la gestión que deben realizar provoca la pérdida de velocidad antes de frenar en las curvas. En cuanto a los tiempos también se vieron diferencias con respecto al año pasado, en 2025, Lando Norris marcó una vuelta rápida de 1:15.096, mientras que el australiano Oscar Piastri obtuvo una vuelta rápida de 1:19.729. Esta noche habrá la Práctica Libre 2 y se verá si hay diferencias con la velocidad o se mantendrá igual con lo visto en la 1.

Arrancó oficialmente la temporada 2026 de Fórmula 1 y ya hay polémica dentro de boxes. Aston Martin, la escudería que parecía que iba a dar el salto parece que todo indica que se encuentra muy lejos de ese sueño, es que el equipo integrado por Fernando Alonso y Lance Stroll presentaron problemas con su motor Honda y por lo pronto todo indica que la situación no va a mejorar, una de las causas de esta problemática es que Honda se encuentra por detrás de los demás motoristas debido a que arrancó a trabajar cuando el límite presupuestario ya estaba introducido. Si bien la buena noticia es que detectaron menos vibraciones en el auto, parece que el objetivo pasó de luchar en los primeros puestos a lograr que el monoplaza tenga un buen rendimiento y que logre terminar la carrera.

La expectativa era grande para la escudería norteamericana pero los problemas no tardaron en aparecer. Cadillac en el día de ayer realizó los primeros giros de manera oficial en la práctica libre 1 pero tanto los retrovisores sueltos como problemas en el frenado del motor empañaron el ritmo de ambos coches. Con una posición que no superó decimoséptimo y vigésimo primer puesto, los dos Cadillac presentaron problemas con los retrovisores (a Pérez se le salió el espejo retrovisor derecho mientras que a Bottas el retrovisor izquierdo) y el problema de la frenada que obligó a Checo salirse en la curva 4. El objetivo principal del equipo es ir recaudando la mayor información posible para corregir los problemas que se presentan y poder lograr el mejor desempeño en su primer año en la Fórmula 1.

Después de mucha espera, la F1 volvió a rodar ayer a la noche para los argentinos, con Franco Colapinto por primera vez en el circuito de Albert Park. En la primera libre, el argentino fue uno de los que más giró (26 vueltas) y quedó 16°, dos posiciones por delante de su compañero Pierre Gasly.

Fuente: Clarín