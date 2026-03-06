Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, EN VIVO: la Armada norteamericana destrozó un portaaviones iraní y el régimen persa asegura que bombardeó el centro de Tel Aviv

NACIONALES

En medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la Armada norteamericana destrozó un portaaviones iraní y el régimen persa asegura que bombardeó el centro de Tel Aviv con misiles y drones.

Este viernes se cumplen siete días desde el inicio del conflicto bélico, y por ahora la solución a la contienda en Oriente Medio parece un objetivo muy lejano.

Medios iraníes reportan explosiones en el aeropuerto de Mehrabad y en unas torres residenciales en la zona de Ekbatan, en la capital iraní.

Una hora atrás, las Fuerzas de Defensa de Israel habían anunciado otra ola de ataques contra la "infraestructura" del régimen iraní en Teherán.

The bombing of Mehrabad Airport (the oldest airport in Iran for domestic flights) and the bombing of the Ekbatan residential towers by #America and #Israel ; currently Tehran pic.twitter.com/4caRfj1cnD

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con las principales compañías de defensa del país -entre ellas, BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon-, y dijo que acordaron cuadruplicar las producción de armamento de 'clase exquisita'.

" Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio-alto, que estamos utilizando, por ejemplo, en Irán y que recientemente se han utilizado en Venezuela. No obstante, también hemos aumentado los pedidos en estos niveles", afirmó Trump.

Las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron otra ola de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán, informaron brevemente las FDI en un comunicado.

צה"ל החל בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron una nueva ola de misiles desde Irán, la última había sido hace dos horas. Se le pidió a la población que permanezcan en los refugios.

Según Haaretz , las alarmas sonaron en el centro (incluyendo Tel Aviv) y sur de Israel.

El programa federal del Gobierno de Donald Trump para respaldar pólizas para buques que crucen el estrecho de Ormuz permitirá cubrir pérdidas de hasta unos 20.000 millones de dólares , informó este viernes la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC).

El martes, Trump había anunciado que proporcionaría "a un precio muy razonable" seguros y garantías contra riesgos políticos a través del DFC, para ayudar a desbloquear el tráfico mercante en el estrecho en plena guerra con Irán. Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial y también importantes partidas de gas natural licuado.

Según EE.UU. en el séptimo día de la operación se han alcanzado 3.000 objetivos y dañaron o destruyeron 43 barcos iraníes .

Entre los activos militares desplegados se encuentran: bombarderos B1 y B2; drones LUCAS; sistemas antimisiles Patriot y THAAD; cazas F-15, F-16, F-18,F-22 y F-35; EA-18G para la guerra electrónica; y otras "capacidades especiales que no podemos mencionar".

Entre los objetivos, se encuentran: centros de comando y control; la sede conjunta de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI); sede de las Fuerzas Aeroespaciales de los CGRI; sistemas integrados de defensa aérea; sitios de misiles balísticos; barcos y submarinos de la Armanda iraní; y capacidades de comunicación militar

Operation Epic Fury: The first 7 days pic.twitter.com/B2tOjVfSNW

El Gerald Ford, el portaaviones estadounidense más grande del mundo, se ha trasladado del Mediterráneo oriental, donde tenía su base, al mar Rojo, según Al Jazeera .

Catar anunció el viernes la reapertura parcial de su espacio aéreo, cerrado al inicio de la ofensiva iraní de misiles y drones en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

"La Autoridad de Aviación Civil de Catar anuncia la reanudación parcial de la navegación aérea en el Estado de Catar, a través de rutas de contingencia de navegación designadas, con capacidad operativa limitada", señaló el organismo.

"Esta fase incluye la operación de un número limitado de vuelos destinados a la evacuación de pasajeros, además de la operación de vuelos de carga aérea", añadió.

En medio de los bombardeos iraníes a varios países del Golfo Pérsico, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, tuiteó en árabe: "Los agresores estadounidenses parten desde el territorio de nuestros amigos árabes para atacar a niños e inocentes. La respuesta de Irán se dirigirá inevitablemente contra las bases y las instituciones de los Estados Unidos".

إيرانُ والإخوةُ العربُ عاشوا خلالَ قرون جنبًا إلى جنبٍ بروحٍ من الودِّ والصداقة و الاحترام المتبادل. إنّ المعتدينَ الأمريكيينَ ينطلقون من أراضي أصدقائنا العرب ليستهدفوا الأطفالَ والأبرياء. أمّا ردُّ إيران، فسيكونُ حتمًا موجَّهًا إلى قواعد الولاياتِ المتحدةِ و مؤسساتها

Israel ha estado bombardeando partes del oeste de Irán para apoyar a las milicias kurdas iraníes que esperan aprovechar la guerra para apoderarse de ciudades cercanas a la frontera , le dijeron a Reuters familiarizadas con las conversaciones entre Israel y los grupos kurdos.

En la semana había trascendido que la CIA planeaba armar a la facción para provocar una rebelión en la república islámica.

Israel lleva alrededor de un año manteniendo sus propias conversaciones con grupos insurgentes kurdos iraníes con base en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, según le dijeron a Reuters dos fuentes kurdas iraníes.

Esta tarde, un hotel en la zona de Erbil (Kurdistán iraquí) fue atacado por un drone. La Embajada de los Estados Unidos en Irak había anticipado que organizaciones aliadas de Irán podrían atacar hoteles donde se hospedan extranjeros.

Auque públicamente Beijing se ha mantenido al margen de la guerra, Estados Unidos tiene información de inteligencia que sugiere que podría estar preparándose para ayudar a Irán con asistencia financiera, repuestos y componentes para misiles , según le dijeron a CNN tres personas familiarizadas con el asunto.

"[China] quiere que la guerra termine porque pone en peligro su suministro energético ", afirmó una de las fuentes. Irán es un gran proveedor de petróleo para China, y el gigante asiático ha estado presionando a Teherán para que permita el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres , condenó este viernes los " ataques ilegales" que desde hace una semana azotan Medio Oriente y advirtió que la situación podría " salirse de control ", en un contexto de guerra regional que abarca a varios países.

"Todos los ataques ilegales en Medio Oriente y más allá están causando un sufrimiento y un daño enormes a la población civil de toda la región, y suponen un grave riesgo para la economía mundial, especialmente para las personas más vulnerables", afirmó.

El Jefe de Estado Mayor se reunió con autoridades del norte de Israel para hacer una actualización sobre los ataques a Hezbollah en el Líbano.

"Los combatientes de las FDI están defendiendo y operando en las líneas del frente de los asentamientos, en todas las fronteras, en los Altos del Golán y en el Líbano. Aprovecharemos cualquier oportunidad para atacar a Hezbollah, profundizar los logros y eliminar la amenaza. No renunciaremos a desarmar a Hezbollah", dijo Eyal Zamir.

La Fuerza Aérea Israelí aseguró este viernes que en una nueva oleada de ataques sobre el Líbano destruyó un centro de mando de la Guardia Revolucionaria iraní y tres de Hezbollah.

La FAI completó una nueva oleada de alcances contra objetivos terroristas en el distrito de Dahieh, en Beirut. Entre los objetivos alcanzados: un centro de mando de la Fuerza Aérea del CGRI, un centro de mando utilizado por la unidad naval de Hezbollah, otro por la unidad financiera y otro que utilizaba el consejo operativo de esa organización.

⭕️La FAI completó una nueva oleada de alcances contra objetivos terroristas en el distrito de Dahieh, en Beirut. Entre los objetivos alcanzados: - Un centro de mando de la Fuerza Aérea del CGRI - ⁠Un centro de mando utilizado por la unidad naval de Hezbolá - ⁠Un centro de mando…

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, destacó que la guerra terminará cuando Trump "determine que Irán ya no puede representar una amenaza para Estados Unidos".

La secretaria de Prensa lo dijo al analizar el mensaje del Presidente, quien en sus red social sostuvo que no habría negociación con Irán y sólo aceptaría su "rendición incondicional".

"Lo que el presidente Trump quiere decir cuando habla de 'rendición incondicional' es cuando él, como comandante en jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos y líder del mundo libre, determine que Irán ya no puede representar una amenaza para Estados Unidos", dijo Leavitt en una entrevista con Fox News .

Las sirenas de alarma volvieron a sonar en la tarde de este viernes en Tel Aviv y el centro de Israel tras el lanzamiento de un misil desde Irán.

También se activaron las alarmas en Cisjordania. Los rescatistas del Magen David Adom no reportaron heridos hasta el momento.

Los misiles lanzados desde Irán fueron interceptados por el sistema de defensa aérea.

El gobierno japonés considera liberar sus reservas de petróleo para prepararse ante posibles interrupciones prolongadas del suministro derivadas de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Lo expresaron fuentes bien informadas a la agencia de noticias Kyodo que Tokio se prepara para activar las reservas de forma independiente, sin esperar la coordinación internacional.

Esta sería la primera medida de este tipo desde 1978, año en que se estableció el sistema nacional de almacenamiento estratégico.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó este viernes los "ataques ilegales" en Medio Oriente y advirtió que la situación podría "salirse de control", en un contexto de guerra regional que abarca a varios países.

"Todos los ataques ilegales en Oriente Medio y más allá están causando un sufrimiento y un daño enormes a la población civil de toda la región, y suponen un grave riesgo para la economía mundial, especialmente para las personas más vulnerables", afirmó Guterres.

Y lanzó, a modo de advertencia: "La situación podría salirse de control. Es hora de detener los combates y entablar negociaciones diplomáticas serias".

Estados Unidos acusó este viernes a Irán de lanzar un ataque con siete drones contra barrios residenciales en Barhein, en el marco de los bombardeos iraníes contra otros estados de Medio Oriente desde el inicio del conflicto. "Esto es inaceptable y no quedará sin respuesta", dijo en un comunicado el comandante del Comando Central de EE.UU. (Centcom), Brad Cooper.

"Continuaremos trabajando con los socios regionales para abordar esta amenaza contra personas inocentes en toda la región", agregó.

Según datos del Comando Central, a cargo de las operaciones del Ejército estadounidense en Oriente Medio, Irán ha atacado doce países desde el pasado sábado, día en que comenzaron los bombardeos de EE.UU. e Israel contra ese país, cuyo líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, murió en uno de ellos.

Un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense aseguró este viernes que el portaviones Abraham Lincoln no fue alcanzado por drones iraníes, después de que la televisión estatal de la república islámica informara sobre un ataque contra ese buque.

Estados Unidos tiene dos portaaviones en Oriente Medio que participan en la ofensiva contra Irán que Washington lanzó junto con las fuerzas israelíes el 28 de febrero.

"Los reportes no son ciertos", dijo el funcionario de defensa estadounidense sobre el ataque contra el Abraham Lincoln.

La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) anunció este viernes que declaró la crisis en Medio Oriente como una "emergencia humanitaria mayor", subrayando la necesidad de una respuesta inmediata. Acnur afirmó que la crisis, que comenzó el sábado cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se extendió desde entonces, ya provocó que un gran número de personas huyan de sus hogares.

"Acnur ha declarado la escalada de la crisis en Oriente Medio como una emergencia humanitaria mayor que requiere una respuesta inmediata en toda la región", declaró a los periodistas en Ginebra Ayaki Ito, jefe de emergencias de la agencia y coordinador interregional para los refugiados.

El Departamento de Estados aseguró este viernes que cerca de 24.000 estadounidenses que se encontraban en Medio Oriente regresaron a su país desde que comenzó la guerra con Irán.

Desde el pasado 28 de febrero, "casi 24.000 ciudadanos estadounidenses han regresado sanos y salvos a Estados Unidos desde Oriente Medio", asegura un comunicado del vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson, que agrega que "se prevén vuelos adicionales en los próximos días, según lo permitan las condiciones de seguridad".

Hugo Llorens, diplomático norteamericano y exembajador en Afganistán en plena ocupación occidental, es firme para analizar la nueva guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. “Yo creo que esto, si es corto el conflicto, puede beneficiar al presidente. Pero si esto se extiende en semanas o meses, yo creo que el presidente Trump y el Partido Republicano van a pagar un precio muy duro en las próximas elecciones de noviembre”, afirmó.

El ejército iraní confirmó este viernes haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y prometió continuar con nuevos ataques. "En las últimas horas, varios tipos de drones destructivos de las fuerzas terrestres iraníes han atacado bases militares estadounidenses en Kuwait en gran número", declaró el ejército, según la televisión estatal iraní.

Poco después publicaron un video con imágenes de los drones utilizados para el ataque.

Irán ha retrasado el nombramiento del sucesor de su asesinado líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, por motivos de seguridad tras los comentarios de Estados Unidos e Israel de que el nuevo líder también podría ser objeto de ataque, según dos funcionarios iraníes.

El hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, de 56 años, ha emergido como uno de los principales candidatos para el puesto, pero las preocupaciones sobre su seguridad aumentaron después de informes en los medios de que él podría ser la nueva cara de Irán, dijeron los dos funcionarios, que pidieron no ser identificados para discutir temas delicados.

MIles de musulmanes protestaron este viernes por el asesinato de Ali Khamenei y quemaron mulecos y carteles con las caras de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Las fuerzas de Seguridad de Israel aseguraron que 8 soldados fueron heridos, 5 de ellos de gravedad, por proyectiles lanzados desde la frontera con el Líbano. "Los soldados fueron evacuados para recibir atención médica en el hospital y se ha notificado a sus familias", se informó.

⭕️5 soldados de las FDI resultaron gravemente heridos y 3 con heridas leves debido al lanzamiento de proyectiles hacia Israel cerca de la frontera con el Líbano. Los soldados fueron evacuados para recibir atención médica en el hospital y se ha notificado a sus familias.

En medio de la escalada de la guerra que Estados Unidos desató con Iránhace una semana, el presidente Donald Trump aseguró este viernes que miles de personas están regresando desde distintos países de Medio Oriente.

"Estamos trasladando a miles de personas de varios países de Oriente Medio. Se está haciendo de forma discreta, pero sin contratiempos. El Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario Marco Rubio, está haciendo un trabajo excelente", destacó Trump en su red social.

Los precios del petróleo volvieron a subir este viernes por los riesgos que pesan sobre el suministro del crudo en Medio Oriente tras la promesa de Donald Trump de continuar la guerra hasta la "capitulación total" de Irán.

Inmediatamente después de esta declaración del presidente estadounidense, el barril de Brent, la referencia internacional del petróleo, que ya había experimentado un fuerte aumento al inicio de la sesión, superó los 90 dólares por primera vez desde abril de 2024.

Desde el inicio del conflicto, varias infraestructuras energéticas han sufrido ataques y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % de la producción mundial de petróleo, está causando problemas de suministro en los mercados mundiales.

El Ministerio de Salud de Líbano informó que ya son 217 los muertos y 798 los heridos desde el inicio de los ataques israelíes.

Líbano se vio arrastrado el lunes a la guerra de Israel contra Irán cuando Hezbollah lanzó un ataque contra Israel, que respondió con una campaña de ataques masivos.

Gran Bretaña podría cambiar de posición y pasar de una postura “defensiva” a una “ofensiva” en la guerra contra Irán, a la que hasta ahora considera “ilegal”. Los aviones de la Real Fuerza Aérea podrían atacar legalmente las bases de misiles iraníes utilizadas para atacar activos británicos en Oriente Medio, según declaró David Lammy, viceprimer ministro y ministro de justicia laborista.

Expertas en derechos humanos, entre ellas la relatora de las Naciones Unidas (ONU) para Irán, Mai Sato, pidieron este viernes que se investigue como posible crimen de guerra el bombardeo a una escuela de Minab, en el sur de Irán, en el que murieron al menos 165 alumnas.

En un comunicado conjunto, las expertas recordaron que los ataques intencionados contra edificios educativos que no sean objetivos militares constituyen crímenes de guerra según el Estatuto de Roma.

"Un ataque contra una escuela en funcionamiento durante el horario de clase plantea las preocupaciones más graves desde el punto de vista del derecho internacional y debe investigarse de forma urgente, independiente y eficaz, con rendición de cuentas", afirmaron.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes que Israel tiene "determinación", "iniciativa" y "astucia" en sus operaciones militares, y añadió que "el enemigo aún descubrirá más".

"En el ataque, se necesitan tres cosas: en primer lugar, determinación; en segundo lugar, iniciativa, y en tercer lugar, astucia", dijo en una visita a la ciudad del sur de Israel de Bersheeba.

Y agregó: "La tenemos en abundancia, como el enemigo ya ha descubierto. Y les digo, ciudadanos de Israel, que descubrirá aún más. Estamos en camino de completar todas nuestras misiones".

l Ministro de Relaciones Exteriores de Iran, Saeed Khatibzadeh, comparó al gobierno de Trump con "la alemania nazi" por haber hundido con uno de sus submarinos a un buque iraní en Sri Lanka.

"El único precedente de un ataque a un buque ceremonial desarmado y descargado lejos de zonas de combate es la Alemania nazi. Muchos jóvenes marineros iraníes perdieron la vida en este trágico incidente. Esto no puede quedar sin respuesta", dijo el canciller en una rueda de prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no habrá acuerdo con Irán y que sólo aceptará su "rendición incondicional".

El mandatario estadounidense publicó un nuevo mensaje en su red social. "¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL!", escribió Trump.

El mensaje de Trump se da poco después de que el presidente iraní señalara que había países intentando mediar en el conflicto.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, volvió a enviarle un mensaje a Donald Trump al sostener que está "cometiendo un error" al atacar a Irán.

Sánchez intentó primero bajar el tono a la tensión que escaló después de que Trump criticara la posición española y amenazara con cortar los vínculos comerciales entre ambos países, pero enseguida ratificó su posición y calificó la guerra en Irán como "un extraordinario error".

"Yo tengo un enorme respeto por la presidencia de Estados Unidos y una enorme admiración por la sociedad estadouniodense. A partir de ahí creo que la posicion del gobierno de España es clara, la hemos manifestado y cómo caracterizamos que esta guerra está fuera de la legalidad internacional", dijo Sánches durante una rueda de prensa en la cumbre hispano-portuguesa.

Y fue más allá: "Entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razon y señalar cuando se está equivocado y se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán es un extraordinario error que vamos a pagar y que ya se están pagando las conseuneia en el alza del precio del petróleo, del gas y no nos oovidemos del número de víctimas".

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) aseguró que en la madrugada de este viernes lanzó un nuevo ataque con misiles y drones sobre Tel Aviv. Según consignó la agencia Tasnim , se trató de la vigésimo primera operación, bajo el código "Ya Moaz al-Momenin". Según la publicación del medio que difunde los comunicados de la guardia revolucioaria, "los misiles causaron daños significativos a edificios en el centro de Tel Aviv".

El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, defendió este viernes que la prioridad de su Gobierno es parar la guerra en marcha con Israel y reiteró que están dispuestos a retomar las negociaciones al respecto para frenar los ataques contra el territorio libanés.

"Hoy el Líbano ha sido arrastrado a un abismo aún más grande, su descenso hacia más violencia y más caos tiene que terminar. Seguimos llamando a la unidad y la responsabilidad (...) La prioridad del Gobierno libanés es parar esta guerra", dijo ante un grupo de embajadores de diversos países.

En el quinto día de una intensa campaña aérea israelí contra el Líbano, Salam repitió que están abiertos a negociar para frenar la violencia y que las decisiones sobre la "guerra y la paz" deben recaer exclusivamente sobre el Estado, en línea con su postura de esta semana.

El petróleo brent para entrega en mayo sigue subiendo con fuerza este viernes, en algunos momentos acercándose al 5 %, y llegó a superar los 89 dólares por barril, un techo que no se registraba desde hace casi dos años.

En los últimos tres años, el brent superó la barrera de los 90 dólares en dos ocasiones, siempre por convulsiones geopolíticas en Medio Oriente: en octubre de 2023, tras los ataques de Hamás a Israel y la consiguiente invasión de Gaza, llegó a superar los 95 dólares.

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, enfatizó este viernes que hay abundante petróleo en los mercados y que solo hay un problema "logístico temporal" ligado al bloqueo del estrecho de Ormuz, pero alertó sobre una escalada de precios del gas para la Unión Europea si el conflicto en Medio Oriente continúa.

"Si la crisis continúa de esta manera, los compradores asiáticos y los compradores europeos tendrán que competir por un GNL (gas natural licuado) que será cada vez más escaso. Ese será el desafío para los países europeos si la crisis continúa en los próximos días o semanas", dijo Birol en conferencia de prensa en Bruselas.

El presidente Donald Trump ha declarado que la destrucción de la armada iraní es un objetivo central de la campaña militar estadounidense. Las fuerzas estadounidenses han hundido más de 20 buques de guerra iraníes, incluido uno que fue torpedeado por un submarino en el océano Índico, según el Comando Central de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere desmantelar por completo la estructura de liderazgo de Irán y tiene en mente algunos nombres para dirigir el país. "Queremos llegar y limpiarlo todo", declaró el magnate en una entrevista telefónica con la NBC , cuando la guerra ya entra en el séptimo día.

"No queremos a alguien que reconstruya en 10 años. Queremos que tengan un buen líder. Tenemos gente que creo que haría un buen trabajo", añadió, negándose a revelar nombres.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este viernes que algunos países empezaron a moverse para intentar mediar y poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, pero avisó que esos esfuerzos deben dirigirse a quienes empezaron los ataquesz.

"Algunos países han empezado a intentar ejercer una mediación. Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudaremos en defender la dignidad y soberanía de nuestra nación", dijo Pezeshkian en la red social X.

"La mediación debería dirigirse a quienes subestimaron al pueblo de Irán y encendieron este conflicto", añadió.

La Fuerza Aérea israelí lanzó un ataque masivo con 50 aviones de combate y destruyó el búnker militar subterráneo desde el que operaba Ali Khamenei en Teherán.

"Aproximadamente 50 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí desmantelaron el búnker militar subterráneo de Jamenei bajo el complejo de liderazgo del régimen iraní en Teherán", informaron las Fuerzas de Defensas de Israel (FDI) en X para acompañar el video del ataque.

🎥 MIRA: Aproximadamente 50 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí desmantelaron el búnker militar subterráneo de Jamenei bajo el complejo de liderazgo del régimen iraní en Teherán. pic.twitter.com/oNxggTx6mU

Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones, en la guerra desatada en Medio Oriente, según informó este viernes el diario The Washington Post.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el sábado, Moscú facilitó a Teherán varias ubicaciones que le han permitido lanzar ataques precisos sobre objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico y otros lugares, indica el diario, que cita a tres funcionarios familiarizados con la información de inteligencia.

La información del Post contrasta con la postura pública del Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que Rusia debe mirar por su propio beneficio.

La Casa Blanca sorprendió a los usuarios de las redes sociales el miércoles cuando publicó un video que mezclaba imágenes reales de los ataques con misiles en Irán con imágenes del videojuego Call of Duty, con una versión instrumental de la canción "Bonfire" de Childish Gambino.

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que atacó un portaviones iraní. "Las fuerzas estadounidenses no se contienen en su misión de hundir a toda la Armada iraní", informó en sus redes sociales junto al video del ataque.

Y precisó: "Hoy, un portaaviones iraní, aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, fue alcanzado y ahora está en llamas".

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó este viernes que actualmente son 260 los argentinos varados en ese país y, según advirtió, están "desesperados por salir" del país.

"Hay 260 argentinos turistas varados acá y desesperados por salir. Y las consultas no vienen solo de los varados, sino de las familias y redes de contactos y rogando que los ayudemos a salir", contó Wahnish en una entrevista con radio Rivadavia.

Sobre las recomendaciones, el funcionario pidió "seguir las indicaciones de las autoridades locales". "Hoy nos dicen que lo más seguro y menos riesgoso es 'quedate donde estás y estate siempre cerca de un refugio'", precisó.

En medio de la escalada de conflicto en Medio Oriente, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, sostuvo que "el plan final" del gobierno israelí y de Donald Trump "es derrocar" al gobierno iraní.

"Vemos a una de las repúblicas que más influencia y potencia bélica y economica tenía en la region que está cayendo. El plan final que tienen Estados Unidos e Israel es derrocar este plan politico o gobierno al cual Estados Unidos e Israel califican como extremista y asesino", dijo Wahnish.

Y en ese sentido, agregó: "Si cae este gobierno la region va a lucir completamente diferente".

Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron este viernes una nueva oleada de ataques contra infraestructura de Hezbollah en Beirut.

"La FAI llevó a cabo una ola amplia de 26 alcances en la zona del Dahieh, en el Líbano, contra infraestructura terrorista de Hezbolá", señaló el ejército israelí. Y agregó: "Entre los objetivos se encontraban un centro de mando de consejo ejecutivo y una instalación donde se almacenaban drones utilizados para atacar a Israel".

⭕️La FAI llevó a cabo una ola amplia de 26 alcances en la zona del Dahieh, en el Líbano, contra infraestructura terrorista de Hezbolá. Entre los objetivos se encontraban un centro de mando de consejo ejecutivo y una instalación donde se almacenaban drones utilizados para atacar…

El ejército de Irán declaró este viernes que atacó bases de Estados Unidos en Kuwait y aseguró que redoblará la presión con más bombardeos. "En las últimas horas, varios tipos de drones destructivos de las fuerzas terrestres del ejército apuntaron contra un buen número de bases del ejército estadounidense en Kuwait", declaró el ejército, según la televisión estatal iraní. "Esos ataques continuarán en las próximas horas", agregó.

Tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado, en la que murió el líder supremo Alí Jamenei, Teherán respondió atacando a los países del Golfo, apuntando especialmente contra las bases militares e intereses de Washington en la región.

Azerbaiyán retiró a sus diplomáticos de Irán después de que un dron iraní atacara el jueves uno de sus aeropuertos, cerca de la frontera entre ambos países, según informaron medios internacionales.

El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, declaró haber ordenado los preparativos para tomar represalias por el ataque.

Hola, buen día, soy Gerardo Puig y a partir de este momento te voy a estar informando todas las novedades sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Redactora de la sección Último Momento.

Fuente: Clarín