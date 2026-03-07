Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente fue recibido por Donald Trump en Miami para participar de la Cumbre “Escudos de las Américas”

En su décimoquinto viaje a Estados Unidos desde que es presidente, Javier Milei fue recibido hoy por su par norteamericano Donald Trump en su resort de lujo ubicado en Miami.

Ambos mandatarios participarán este sábado de la Cumbre “Escudos de las Américas”, que agrupa a 11 países latinoamericanos aliados bajo el objetivo de neutralizar la presencia de China en la región.

El presidente Javier Milei llegó a Miami para participar de la Cumbre "Escudos de las Américas", donde fue recibido por el mandatario estadounidense, Donald Trump. Ambos líderes se saludaron al inicio del encuentro, que reúne a referentes políticos y dirigentes del continente.

La presencia de Milei en el evento forma parte de su agenda internacional en Estados Unidos, donde también está previsto que participe de un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump, en el marco del encuentro internacional.

Tras la finalización de la cumbre, el mandatario recibirá un reconocimiento durante la Hispanic Prosperity Gala. Más tarde, a las 19:30 hora local (21:30 en la Argentina), Milei partirá rumbo a la ciudad de Nueva York, donde continuará con su agenda en territorio estadounidense.

El presidente Javier Milei defendió el uso del concepto de “libertad” como emblema de su gestión y cuestionó a quienes critican esa referencia, luego de un mensaje del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la mejora de Argentina en el ranking de libertad económica de la Heritage Foundation.

"PRIMERO LOS DATOS", publicó Milei en sus redes sociales y apuntó contra la oposición: "Y pensar que alguna/os imbéciles se nos ponen a criticar que usemos la palabra libertad como emblema. Si miraran el Ranking de LE-HF y 'lo entendieran' podrían tomar nota de lo estúpido de sus afirmaciones".

El mensaje del libertario fue en respuesta a una publicación en la que Sturzenegger destacó "la suba que logró Argentina en el ranking de libertad económica de la Heritage Foundation en los dos últimos años donde pasamos del puesto 145 al 106".

PRIMERO LOS DATOS Y pensar que alguna/os imbéciles se nos ponen a criticar que usemos la palabra libertad como emblema. Si miraran el Ranking de LE-HF y "lo entendieran" podrían tomar nota de lo estúpido de sus afirmaciones. LLA! VLLC! https://t.co/A2Dw12IOfg

El presidente Javier Milei llegó a la Cumbre "Escudos de las Américas", organizada por su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Miami y que reunirá a distintos líderes políticos y referentes del continente para debatir sobre cooperación y seguridad regional.

Minutos después de las 10 (hora Argentina), el jefe de Estado arribó al Trump National Doral Golf Club, el resort donde se desarrollará la cumbre, y fue recibido por la jefa de protocolo de la Casa Blanca, Monica Crowley.

En tanto, desde la cuenta oficial en inglés de Javier Milei compartieron un mensaje: "Acabo de llegar a la reunión del ESCUDO DE LAS AMÉRICAS, convocada por mi querido amigo @POTUS Todo el gran continente americano debe unir fuerzas para el triunfo de la libertad. ¡¡¡Haz que Estados Unidos y Argentina vuelvan a ser grandes…!!! ¡¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!

I have just arrived to the SHIELD OF THE AMERICAS meeting, summoned by my dear friend ⁦ @POTUS ⁩. The whole of the great American Continent must join forces from freedom’s triumph. Make America & Argentina Great Again…!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!! pic.twitter.com/b9BJHaUuaS

La vicepresidenta Victoria Villarruel evitó profundizar en la polémica con el diputado libertario Luis Petri, luego de que el exministro de Defensa la calificó días atrás como “golpista”. Consultada por la prensa durante su visita a Mendoza, la titular del Senado optó por no escalar el cruce.

"No voy a hablar de esa persona”, respondió de manera tajante Villarruel cuando le mencionaron al dirigente mendocino, según publicaron medios locales. De esta manera, buscó dar por terminado el intercambio público que se generó en los últimos días entre ambos funcionarios del oficialismo y destacó: "No estoy incómoda, me siento en casa".

De todos modos, dejó una advertencia sobre las acusaciones que circularon en su contra. "Las cosas que se dicen deben ser respondidas en la Justicia o demostradas", sentenció la vicepresidenta.

La vicepresidenta Victoria Villarruel participa este sábado del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), en Mendoza, y aseguró que su presencia tiene como objetivo “darle relevancia” a la celebración en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

“Entiendo que es un momento muy importante para los mendocinos y no me interesa tampoco desviar la atención de eso porque son 90 años trabajando para crear una marca país, un producto del cual dependen muchos mendocinos", enfatizó al llegar al evento cuando la prensa local le preguntó cómo observó el discurso del presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Consultada sobre el clima de tensión con la Casa Rosada, Villarruel evitó profundizar en la polémica y respondió: "De mi parte siempre lo mejor, la mejor voluntad para servir al pueblo argentino”.

En ese sentido, remarcó que su intención es enfocarse en la celebración y en la importancia de la actividad vitivinícola para la provincia. "Solamente quiero hablar de lo que hoy es lo más importante: la Fiesta de la Vendimia", sentenció la vicepresidenta, al destacar el valor del trabajo de los productores y del sector para posicionar al vino argentino.

La senadora radical Carolina Losada salió a respaldar el tono explosivo del discurso que pronunció el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y aseguró que sus reacciones fueron producto de las "provocaciones" que recibió desde las bancas opositoras.

"Si lo hubiera visto por cadena nacional, seguramente no me hubiera gustado, pero como yo estuve ahí y vi las cosas que le decían… Yo estaba justo una fila antes que los K y las cosas que le gritaban, las barbaridades que le decían, que no las quiero reproducir para no darles voz, eran muy fuertes", sostuvo Losada en diálogo con radio La Red , cuyo corte de audio fue compartido por el propio Milei en su cuenta de X.

En ese sentido, la legisladora argumentó: "La gente no eligió a un Presidente que se comporte como cualquier Presidente esperaríamos que se comporte. La gente eligió una persona que se comporta siempre como nos comportamos…Humanamente más que políticamente".

"Las cosas que él decía eran reacción ante las cosas que le estaban diciendo. El Presidente lo que hacía era reaccionar como cualquier humano a semejantes provocaciones, en donde le decían cosas de la hermana, cosas de él y un montón de otras cosas", puntualizó la senadora y concluyó: "Lo vi reaccionar fuerte, pero si hubieran tenido micrófono todos los que estaban atrás mío, quizás se hubiera comprendido mejor que era una reacción y no una acción".

Con un poder creciente en el Congreso que le deja a mano la posibilidad de negociar con alguna ventaja las leyes que prefiere, Javier Milei compró llave en mano un ordenador de su relación con el Poder Judicial, un lugar en el que casi no había puesto el pie. Juan Bautista Mahiques será el encargado de poner en juego su mapa de conexiones políticas y judiciales para que el Presidente tenga, ahora sí, una política frente a los tribunales.

El presidente de Javier Milei participará este sábado en la cumbre “Escudos de las Américas”, un encuentro que encabezará su par de Estados Unidos, Donald Trump, desde las 12 (14 hora argentina) en la ciudad de Miami y que reunirá a distintos líderes políticos y referentes del continente para debatir sobre cooperación y seguridad regional.

Luego de su exposición, a las 13.15 (15.15 en Argentina), el libertario asistirá a un almuerzo de trabajo ofrecido por el presidente de los Estados Unidos, en el marco de las actividades vinculadas al foro.

Al finalizar la cumbre, Milei participará de la entrega del premio de la Hispanic Prosperity Gala. Más tarde, a las 19.30 (21.30 hora argentina), partirá rumbo a Nueva York para continuar con su agenda en territorio estadounidense, donde permanecerá hasta el próximo martes.

