Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, EN VIVO: tras la nueva ola de ataques israelíes contra Teherán, el régimen persa vuelve a bombardear Jerusalén

Luego de una nueva ola de ataques de las fuerzas israelíes contra Teherán, este sábado el régimen persa vuelve a bombardear Jerusalén, donde se escuchan sirenas y explosiones.

Además hoy se cumple una semana desde el inicio del conflicto, en el cual el ex líder supremo iraní Alí Khamenei murió en un bombardeo.

La Fuerza Aérea israelí afirmó que bombardeó durante la noche el aeropuerto de Mehrabad de Teherán, donde destruyó 16 aviones utilizados por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria para suministrar armas al grupo chií libanés Hezbollah.

"En el ataque, 16 aeronaves de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán fueron desmantelados con precisión. Estas aeronaves estaban transfiriendo armas a Hezbollah como parte del esfuerzo del régimen (iraní) para armar a la organización terrorista, que funciona como su principal satélite", indicó la Fuerza Armada israelí en un comunicado.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este sábado al presidente del Líbano, Joseph Aoun, al asegurar que su gobierno pagará "un alto precio" por no haber desarmado al grupo chiíta Hezbollah. "Hacemos un llamamiento y advertimos: actúen antes de que nosotros hagamos aún más", dijo Katz, que acusó a Aoun de no haber logrado el desarme de Hezbollah: "Se comprometieron a cumplir el acuerdo", dijo, "y eso no lo están haciendo".

"No tenemos reivindicaciones territoriales sobre el Líbano", aseveró Katz, pero insistió en que Israel no está dispuesto a que Hezbollah recupere la capacidad de atacar Israel.

Esta madrugada, al menos 41 personas murieron y otras 40 resultaron heridas en bombardeos y tiroteos de las tropas israelíes durante una invasión terrestre en la aldea libanesa de Nabi Chit (este), en la que el Ejército buscaba los restos de un soldado desaparecido en 1986.

Las palabras del titular de Defensa israelí se producen en medio de la creciente campaña de bombardeos contra el Líbano -desplazando ya al menos a 100.000 personas, y después de que Israel ocupara nuevas posiciones militares en el sur de este país vecino ("menos de diez" en total, según las fuerzas armadas).

El grupo chiíta se incorporó a la escalada bélica regional el pasado lunes, tras atacar a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Khamenei. Desde entonces, ya hay más de 250 muertos en el Líbano y los heridos superan los 800, según cifras locales.

Jordania registró el lanzamiento de 60 misiles y 59 drones contra "instalaciones vitales" dentro de su territorio procedentes de Irán desde que Israel y Estados Unidos iniciaron un ataque contra la República Islámica.

Estos ataques han dejado tan solo 19 heridos que ya han sido dados de alta, todos a consecuencia de la caída de escombros o restos de los proyectiles tras ser interceptados.

Los ataques a territorio jordano se produjeron "a pesar de que el Reino informó a todas las partes de que no se convertiría en un campo de batalla ni que su territorio sería utilizado como plataforma de lanzamiento para ningún ataque", indicó en una rueda de prensa el director de Medios Militares de las Fuerzas Armadas Jordanas, el general Mustafa al Hayari.

"La ONU debe ser directa y asumir sus responsabilidades legales y morales respecto a la guerra ilegal entre Estados Unidos e Israel contra Irán", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

En ese sentido, criticó las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien afirmó el viernes que "es hora de detener los combates e iniciar negociaciones diplomáticas serias. Los ataques suponen un riesgo para la economía mundial".

"Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es un 'combate', esto es un acto de agresión sin motivos. Estábamos en negociaciones diplomáticas serias, mientras Estados Unidos e Israel atacaban a Irán", enfatizó Baghaei en una publicación en X.

Dear Mr. Secretary General, Let's call a spade a spade. This is not "the fighting"; this is an 'unprovoked act of aggression' launched by two nuclear armed regimes against Iran. We WERE in "serious diplomatic negotiations" while the U.S./Israel attacked Iran, for a second time… https://t.co/vdTeKjH8MQ

Luego de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que decidieron ponerle fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sean atacados desde esos territorios, Donald Trump aseguró el régimen "ya no es el matón de Oriente Medio" y le lanzó una nueva y fuerte advertencia: "Hoy será golpeado duro".

El presidente de Estados Unidos destacó en sus redes sociales que Irán "se ha rendido ante sus vecinos" y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque en las próximas horas. Seguir leyendo

Con un video publicado en su cuenta de X, el Comando Central de Estados Unidos informó que en su primera semana la Operación Furia Épica ya alcanzó a más de 3.000 objetivos.

U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down. pic.twitter.com/Nqn30feTQA

El presidente de Irán se disculpó el sábado por los ataques a otros países de la región mientras sus misiles y drones volaban hacia los estados árabes del golfo Pérsico, en un claro indicio de que el liderazgo político de Teherán no está controlando plenamente a las fuerzas armadas.

El mensaje de Masoud Pezeshkian -que integra el consejo de liderazgo que supervisa la República Islámica desde que un ataque aéreo mató al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei-, aparentemente filmado con prisa y sin un equipo profesional, volvió a subrayar el limitado poder que ejercen los líderes de la teocracia sobre la Guardia Revolucionaria paramilitar, que controla los misiles balísticos que apuntan a Israel y otros.

La Guardia solo respondía ante Khamenei y ahora parece estar eligiendo sus propios objetivos a medida que el conflicto se expande.

Al cumplirse este sábado una semana desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el presidente norteamericano Donald Trump advirtió que más funcionarios del régimen persa serán objetivos de guerra.

"¡Hoy Irán será golpeado duro!", enfatizó Trump luego de que hace una semana un bombardeo acabara con la vida del ex líder supremo iraní Alí Khameni.

El Ejército de Israel lanzó un operativo en el Líbano en la noche del viernes al sábado para buscar restos u objetos relacionados con el piloto israelí Ron Arad, capturado en el Líbano desde 1986, informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

"Como parte de las actividades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el Líbano, fuerzas especiales del FDI llevaron a cabo durante la noche un intento de localizar hallazgos relacionados con el navegador desaparecido Ron Arad. No se registraron heridos entre las FDI", alega el texto.

Helicópteros israelíes transportaron tropas a la aldea de Nabi Chit, en el oriental Valle de la Bekaa libanés, que llevaron a cabo las búsquedas mientras la aviación bombardeaba la zona para aislarla, según la prensa local de Israel.

"No se encontraron hallazgos relacionados con él en el lugar de la búsqueda", determina el comunicado castrense.

"Las FDI seguirán operando sin descanso, día y noche, bajo el profundo compromiso de traer de vuelta a todos los hijos de Israel, los caídos y desaparecidos, de vuelta al Estado de Israel", concluye.

El aeropuerto de Dubai, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció este sábado la suspensión de sus operaciones, luego de que se llevara a cabo una operación de interceptación sobre la terminal aérea mientras las autoridades emiratíes enfrentaban un ataque de Irán.

"Por la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) se han suspendido temporalmente", indicó la Oficina de Medios de Comunicación de Dubái en la red social X.

Una serie de explosiones y sirenas antiaéreas se registraron este sábado en Jerusalén, durante un nuevo ataque iraní.

De hecho, se escucharon al menos tres explosiones y se emitieron, además, seis alertas antiaéreas en todo Israel en las últimas 24 horas.

Hola, buen día, soy Hernán García y a partir de este momento te voy a estar informando todas las novedades sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

