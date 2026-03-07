El doble crimen de las turistas francesas: el caso que persigue a Salta desde 2011 está a punto de prescribir

NACIONALES

El 29 de julio de 2011 , la provincia de Salta quedó marcada para siempre. Ese día, a solo 15 kilómetros del centro de la capital, en la Quebrada de San Lorenzo, encontraron los cuerpos de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni .

Las jóvenes habían sido golpeadas, violadas y asesinadas a tiros . Desde entonces, la causa por el doble crimen se convirtió en un símbolo de dolor, impunidad y reclamos de justicia que, casi 15 años después, siguen sin una respuesta definitiva.

Aunque en los últimos días trascendió en algunos medios salteños la posibilidad de que una comitiva de fiscales y expertos viajara a Francia para continuar con las pericias en ese país, desde la embajada francesa en Buenos Aires confirmaron a TN que fue “un anuncio sin contenido ni fechas reales”.

Mientras tanto, un dato cierto tiene a la investigación en jaque: el tiempo se agota y la causa podría prescribir en apenas cuatro meses.

“Si después de casi 15 años todavía hablan de empezar a investigar y viajar a Francia, ¿ qué hicieron realmente durante todo este tiempo ?”, resaltó el periodista francés Jean Charles Chatard , en diálogo con este medio.

Asimismo, cuestionó la necesidad de trasladar la investigación al exterior. “Lo que dicen que quieren hacer allá —hablar con especialistas o consultar laboratorios forenses— se puede hacer perfectamente desde Salta”, explicó.

Aquel fatídico 29 de julio, otro turista, un chaqueño llamado Gustavo Héctor Goojon, fue quien encontró los cuerpos de Cassandre y Houria mientras paseaba con su esposa.

Según el ticket de entrada a la reserva ecológica, las chicas habían llegado a la zona el 15 de julio . Sus mochilas fueron encontradas después en el Hostal del Cerro, donde se hospedaban.

Durante el juicio que se hizo por el caso, la encargada de ese lugar, Rosa María Gómez Millet, declaró desde España - donde viajó antes del inicio del debate -, que Cassandre le había dicho que iban a la Quebrada de San Lorenzo porque tenían “amigos y conocidos”.

Ni ella ni nadie pudo explicar por qué no denunció la ausencia de las jóvenes cuando no regresaron ese día, ni tampoco en los 14 que siguieron hasta que aparecieron los cuerpos.

Las pericias tampoco aportaron claridad. Por el contrario, abrieron distintas hipótesis. Una de ellas concluyó que a las jóvenes las mataron entre 48 y 72 horas antes del hallazgo.

La otra pericia estableció que los crímenes ocurrieron el 15 o 16 de julio . Es decir, pocas horas después de que fueran vistas por última vez.

El traslado de los cuerpos se hizo de madrugada, a las tres de la mañana del 30 de julio, sin preservar la escena ni proteger las pruebas . Así empezó a cobrar forma uno de los casos más oscuros y polémicos de los últimos años.

Desde el primer momento, el asesinato de las jóvenes amigas trascendió las fronteras argentinas. Para Chatard, nunca fue un crimen más.

El caso tuvo una dimensión internacional y rápidamente se instaló la sospecha de “un sistema opaco en la estructura político-judicial de Salta para proteger a los verdaderos responsables , que hasta hoy siguen libres y gozan de una impunidad escandalosa “, señaló a TN el periodista francés.

En su libro Autopsia de un doble asesinato , publicado en 2015, denunció irregularidades profundas en el proceso judicial. “Hubo un simulacro de investigación , torturas policiales, se fabricaron culpables con pruebas falsas”, afirmó.

Chatard ambién apuntó contra el contexto político de la época. “El poder nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey tuvieron un papel nefasto y determinante”, señaló el investigador, y agregó: “Incluso la SIDE, que debía ayudar a esclarecer el crimen, terminó saboteando la búsqueda de la verdad ”.

“Pocas veces he visto un caso donde la impunidad haya sido tan evidente”, subrayó Chatard.

Tres guías de la zona, Gustavo Lasi, Santos Clemente Vera y Daniel Vilte , llegaron al juicio por el doble crimen de las turistas francesas.

El 2 de junio de 2014 , la Sala II del Tribunal del Juicio de Salta condenó a Lasi a 30 años de prisión como autor de “robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado y doble homicidio calificado criminis causa”. En cambio, Vilte y Vera fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Lasi no solo reconoció su culpabilidad. Ante la Justicia, declaró que Vera, borracho, fue quien lo obligó a violar a las turistas a punta de fusil.

Aunque su testimonio nunca pudo ser corroborado, fue clave para que dos años después, en 2016, la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta revocara la absolución de Vera , a pesar de la falta de pruebas directas en su contra y lo condenara a prisión perpetua como coautor de los mismos delitos que Lasi.

Clemente Vera pasó diez años tras las rejas por un crimen que no cometió.

La situación cambió cuando la Corte Suprema, presionada por la intervención de la ONG Innocence Project Argentina y el apoyo del padre de una de las víctimas, finalmente anuló la condena.

“Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada”, resolvieron los jueces, ordenando que el expediente volviera al tribunal de origen para dictar un nuevo fallo

Vera recuperó su libertad recién en diciembre de 2023 y, en enero de 2025, fue sobreseído definitivamente. “Con esta condena también me mataron a mí” , resumió ante los medios que lo esperaban.

“Al final solo queda un condenado : un hombre marginal, de extrema vulnerabilidad, presentado como único responsable”, remarcó Chatard haciendo referencia a Lasi, con evidente escepticismo.

En el mismo sentido, cuestionó: “Todos saben que era materialmente imposible que una sola persona pudiera asesinar a dos chicas jóvenes en un lugar donde había al menos una centena de turistas”.

Según el periodista francés, que investigó como pocos el caso del doble crimen de las turistas francesas y con el tiempo se convirtió en una suerte de vocero de las familias, detrás de lo que ocurrió con ellas podría haber actores con poder y capacidad de influencia.

“Creo que los verdaderos autores muy probablemente contaron con logística, conocimiento del derecho penal, protección y contactos con el poder”, explicó. Para Chatard, esa combinación habría permitido que el expediente se diluyera durante años.

“La realidad es simple: quienes deberían estar en prisión no lo están. Catorce años de decisiones judiciales incomprensibles terminaron señalando como único culpable a un simple hombre de pueblo ”, enfatizó.

A casi 15 años del doble crimen tampoco se sabe por qué mataron a las turistas francesas. “Es un misterio que sigue prácticamente intacto ”, expresó Chatard.

“Comprendieron que existen materiales muy importantes que durante años fueron ignorados, descartados o incluso desaparecieron deliberadamente”, aseguró.

Según su opinión, el nuevo impulso judicial podría estar relacionado con intereses que trascienden la causa penal.

“En Francia hay una tradición muy clara: los derechos humanos están por encima del comercio y las autoridades diplomáticas no suelen actuar como simples espectadores”, advirtió Chatard. Por eso, concluyó, la verdad todavía podría salir a la luz.

“Si quieren llegar a los verdaderos responsables, probablemente haya que mirar hacia sectores muy poderosos de la sociedad salteña”, cerró.

Mientras tanto, el tiempo corre y el riesgo de prescripción vuelve a encender las alarmas en uno de los casos criminales más polémicos de la historia reciente argentina.

Fuente: TN