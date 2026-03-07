Detuvieron a tres personas por el crimen del bebé en una barbería de Rosario

NACIONALES

Tres sospechosos fueron detenidos este viernes por el crimen de Gian , el bebé de un año y tres meses que fue asesinado a balazos durante una pelea en una barbería en Rosario. Con estos arrestos, ya son cuatro los detenidos en la causa , ya que hasta el momento solo había un sospechoso bajo custodia, identificado como M.A.K.P. , de 25 años.

Se trata de un joven de 21 años, identificado como Alan V. , un hombre de 43, llamado Darío A. , y María A. , una mujer de 50. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un Chevrolet Corsa , que coincide con la descripción del vehículo que fue utilizado durante el brutal episodio.

Según informó La Capital, la policía siguió la pista de los presuntos asesinos a partir del testimonio de los familiares del bebé. Tras analizar los videos de las cámaras de seguridad de la zona, lograron identificar una vivienda relacionada a los sospechosos.

Cuando los agentes arribaron al domicilio ubicado en Escalante al 6300, encontraron a Alan V. tratando de escapar por los techos de las casas aledañas, pero fue detenido poco después.

En el interior de la propiedad, los efectivos incautaron tres teléfonos celulares , una pistola calibre 11.25 sin cargador, municiones , un ladrillo de cocaína y más rastros del mismo estupefaciente. Además, encontraron prendas de ropa que habrían sido utilizadas durante la balacera.

En el despliegue, Darío A. fue detenido por intentar huir de la escena, mientras que María A. quedó demorada por interferir en el accionar policial.

Todo ocurrió el jueves por la noche en una barbería ubicada en Melincué al 6100 en el barrio Roque Sáenz Peña. Tras una discusión que comenzó mientras los involucrados se cortaban el pelo, un hombre pasó con su auto y frenó en frente del lugar.

En ese momento, desde el interior del local, alguien le arrojó una botella al vehículo y terminó dañándolo. A eso, el conductor respondió con una amenaza: “Ahora volvemos” .

Minutos más tarde, una de las personas que participó del conflicto regresó armado y acompañado por otras personas. Un hombre descendió de una moto y efectuó varios disparos contra la casa donde funcionaba el negocio.

Durante la balacera, uno de los proyectiles impactó en el hombro del bebé , mientras estaba en los hombros de su padre, el dueño de la barbería. El menor fue trasladado de urgencia al hospital local, pero llegó sin vida .

Fuente: TN