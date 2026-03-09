Javier Milei en Nueva York: refuerza su alianza con la comunidad judía de EE.UU. y defiende la ofensiva contra Irán

Las primeras tres actividades de Javier Milei en esta ciudad mezclaron la espiritualidad que cultiva el mandatario con gestos con la comunidad judía local en medio del frente de guerra abierto en Oriente Medio tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán .

Tras visitar la tumba del Rebe de Lubavitch , donde coincidió con su delegación ( algunas de las esposas de los ministros) y hasta un gobernador peronista, el jefe de Estado disertará este mediodía en la Universidad Yeshiva , una usina académica liberal exclusiva -en sus carreras de grado- para estudiantes ortodoxos . Por la noche asistirá a la cena de gala J100 del diario judío The Algemeiner , donde será el principal homenajeado y destacado entre el centenar de personas con mayor influencia positiva en la vida judía y el apoyo a Israel durante el último año.

Por la mañana, antes de empezar su jornada en una Manhattan que amaneció fresca y soleada, Milei justificó la elección del mencionado diario judío y brindó una entrevista en la que volvió a defender públicamente los ataques de los principales aliados geopolíticos de su administración a Irán, cuyas consecuencias son todavía impredecibles y dividen a la opinión pública estadounidense, según las encuestas locales. Incluso a las bases trumpistas del movimiento MAGA , que también objetaron el salvataje financiero a la administración libertaria en septiembre pasado.

“ La Argentina está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez después de ochenta años . Y en este contexto uno puede señalar lo que puede pasar en la coyuntura en lo económico”, sostuvo en una entrevista con Radio Now sobre el alza del petróleo, aunque luego matizó que la suba del crudo y de los productos agrícolas serán convenientes para el país.

El Presidente, además, se mostró convencido de que la influencia en la región de China, principal socio comercial de la Argentina, caerá y que la transición en Cuba se acelerará.

Un día antes de inaugurar la Argentina Week (semana argentina) para promocionar los activos del país frente a potenciales inversores y junto a gobernadores y empresarios, el mandatario estrechará lazos con la comunidad judío-ortodoxa local.

“ Es un honor para la Universidad Yeshiva recibir al presidente Milei en un momento en que el liderazgo económico tiene implicaciones globales. Representa una voz distintiva en la política económica contemporánea, impulsando un cambio estructural a escala nacional”, declaró el titular de la casa de estudios, el rabino Ari Berman .

El mandatario argentino participa del ciclo Grandes Conversaciones de la Universidad Yeshiva , donde en noviembre pasado expuso el ex primer ministro israelí Naftali Bennett .

Por la noche, tras descansar en el hotel, el Presidente será el principal homenajeado en la Gala del diario The Algemeiner , donde dirá unas palabras. La institución le otorgará el premio "Guerrero de la Verdad" , que le adjudicó en marzo.

En la misma velada serán destacados el cantante de la banda de heavy metal The Disturbed, David Draiman , y del financista y filántropo Boaz Weinstein , un defensor del Estado de Israel -casado con una dirigente demócrata- y crítico en el pasado del premier israelí Benjamin Netanyahu

La cena prevista busca recaudar fondos para la entidad y las entradas más caras -que incluyen mesas y acceso preferencial- se venden desde los US$ 500 mil dólares a ingresos particulares por US$ 1800.

El Presidente estrecha sus lazos con la comunidad judía en Estados Unidos, que ya le había otorgado otros premios y distinciones . En abril de 2024, había sido homenajeado con el premio Embajador Internacional de la Luz , por la comunidad Lubavitch en Surfside, Miami. En septiembre de 2025 en Nueva York, el Presidente recibió junto a Netanyahu, la Medalla de Oro Presidencial de B’nai B’rith International , el mayor honor de esa entidad, como reconocimiento a su firme apoyo a Israel y al pueblo judío. Antes había recibido en Israel el Premio Génesis , conocido como el Nobel judío, que otorga US$ 1 millón, que el mandatario donó para creación de AFOIA, una nueva organización sin fines de lucro (ONG) dedicada a fortalecer los lazos diplomáticos, económicos y culturales entre Israel y Latinoamérica.

Por la guerra en Oriente Medio, la Casa Rosada puso en suspenso el viaje del Presidente a Israel previsto para abril , cuando Milei tenía pretendía oficializar la mudanza de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

