Javier Milei en Estados Unidos: el elogio del secretario del Tesoro, el premio al Presidente y la frase de Trump sobre el idioma español

En su décimoquinto viaje a Estados Unidos desde que es presidente, Javier Milei fue recibido este sábado por su par norteamericano Donald Trump en su resort de lujo ubicado en Miami. Además, el jefe de Estado argentino participó de la Cumbre “Escudos de las Américas" .

Al cabo de ese encuentro, se reunió con Scott Bessent , que elogió el programa económico argentino y logros como la acumulación de reservas.

El secretario del Tesoro difundió un mensaje después de mantener un encuentro con el Presidente y con el canciller, Pablo Quirno.

"Fue fantástico volver a hablar hoy con el Presidente Milei y con el ministro Quirno", manifestó Bessent. Añadió: "El programa Paz a través del Fortalecimiento Económico ha sido y sigue siendo un éxito rotundo. Argentina ha logrado reducir las primas del mercado de bonos y está acumulando reservas de divisas muy por encima de los objetivos".

Y cerró: "El liderazgo del presidente Milei en Argentina está en línea con el enfoque de la Administración Trump en promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en todo el hemisferio occidental. Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos siempre trabajará con sus aliados para lograr estos objetivos".

Fue un fragmento del discurso del presidente de Estados Unidos, cuando hablaba de la cooperación entre las fuerzas de seguridad de su país y del resto de las naciones del continente y las visitas de Marco Rubio como secretario de Estado.

"Él tiene una ventaja idiomática sobre mí", precisó Trump sobre Rubio, descendiente de cubanos, ante una platea de líderes en su mayoría hispanoparlantes, como Milei.

"Porque yo no voy a aprender su maldito idioma, no tengo tiempo. Yo era bueno con los idiomas, pero por más que quiera no voy a pasar tiempo aprendiendo su idiomo. Sólo dénme un traductor", dijo Trump.

Diputados pateó la definición por la Ley de Glaciares para abril y los jefes de bloque del Senado se reúnen el martes. El oficialismo quiere sesionar para darle entrada formal a los pliegos.

Carlos Bianco, secretario de Gobierno bonaerense, cruzó al Presidente por su asistencia al lanzamiento del Escudo de las Américas, en la que comparte filas con Trump y otros líderes americanos aliados al republicano.

"En otra muestra de diplomacia colonial, como ocurrió con el acuerdo comercial firmado a ciegas o la adhesión al “Consejo de la Paz”, cuyo principal hito hasta ahora es una guerra, Milei volvió a suscribir un documento sensible que la Argentina no negoció", indicó Bianco.

Cuestionó que no haya "ningún compromiso, ninguna referencia" a "la ocupación del Reino Unido de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur". Y añadió: "Quizás por eso, las principales naciones de América Latina no participaron de esta puesta en escena".

Concluyó subiendo el tono: "La Argentina se merece mucho más que una política exterior que mezcla la entrega soberana con el cholulismo más vulgar. Los argentinos no votaron un presidente para que sea títere de otro".

El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para pedir la suspensión inmediata del proceso de discovery en el caso por la violación del estatuto de YPF en el momento en que se estatizaron las acciones, mientras se resuelve la apelación de fondo.

En la presentación, los abogados de la Argentina solicitaron la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026.

Se trata del "Premio a la Libertad Económica" que entrega Latino Wall Street. En rigor, el Presidente había sido galardonado a inicios de febrero pasado e incluso tenía en sus planes recibirlo en persona. Sin embargo, aquella vez reprogramó el vuelo a Estados Unidos al ser convocado a la primera reunión de la Junta de la Paz de Donald Trump, que se hizo el 19 de febrero.

Por lo tanto, Milei agradeció en esa oportunidad el reconocimiento con un saludo grabado. Ahora, recibió de manos de los organizadores la pequeña escultura de un toro.

La intensa agenda vendimial nos permitió compartir el tradicional Agasajo de Bodegas de Argentina en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, junto a @alfredocornejo , @VickyVillarruel , @diegocostarelli , intendentes, dirigentes y referentes de la vitivinicultura.

El Presidente y el canciller se fotografiaron con el secretario del Tesoro. "La Libertad Avanza. Viva la Libertad carajo!!!", escribió Milei para acompañar la foto de los tres con pulgares arriba.

Desde Miami, el Presidente compartió en sus redes una nota publicada por Clarín sobre la inauguración de una escuela técnica en Río de Janeiro, donde el industrial se mostró con el presidente de Brasil, Lula da Silva.

"Principio de revelación", comentó Milei, enfrentado tanto con Paolo Rocca como con Lula.

Concluido el almuerzo con líderes del "Escudo de las Américas", el Presidente irá a la entrega del premio de la Hispanic Prosperity Gala.

A las 21.30 (hora argentina) viajará a Nueva York, donde tiene una extensa agenda hasta el martes próximo, cuando inaugurará la Argentina Week 2026.

El ministro de Economía dijo que Ernesto Talvi se suma como "colaborador". Exsenador y excanciller uruguayo, Talvi es un experimentado economista que en los años noventa fue director de Política Económica del Banco Central de su país, que por esa época logró una significativa baja de la inflación.

Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico. Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina. 🇦🇷

La Presidencia de la Nación destacó la participación de Javier Milei en la cumbre “Escudo de las Américas” organizada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y aseguró que el encuentro consolidó una alianza regional para enfrentar al narcoterrorismo.

"La coalición, a cuya conformación asistieron otros 11 líderes de la región, tendrá el objetivo de destruir las organizaciones dedicadas al narcotráfico y el terrorismo", indicó la Casa Rosada en un comunicado difundido tras la reunión.

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un posteo de la cuenta de X “El Jefe”, en el que se destaca su sintonía política con el mandatario estadounidense Donald Trump. El mensaje resalta que ambos líderes “otra vez juntos” representan una posición común frente a lo que consideran los desafíos actuales de la política global.

"Dos líderes que no le temen a la corrección política y que enfrentan al socialismo, al crimen y a la decadencia que dejó la vieja política. Mientras algunos hacen relato, otros defienden la libertad. VLLC!", señala la publicación replicada por el mandatario argentino.

. @JMilei y @realDonaldTrump otra vez juntos. Dos líderes que no le temen a la corrección política y que enfrentan al socialismo, al crimen y a la decadencia que dejó la vieja política. Mientras algunos hacen relato, otros defienden la libertad. VLLC! pic.twitter.com/EmZyJyyC04

El fondo que financiará el costo de indemnizaciones o de sentencias en juicios laborales deberá tener aportes de las empresas durante seis meses antes de comenzar a ser utilizado para el pago de despidos.

Forma parte de los artículos que componen la reforma laboral y que fue promulgada este viernes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Así, la ley aprobada hace una semana en el Congreso comenzó a tener vigencia en todos sus capítulos. Resta conocer la reglamentación que deberán aplicar oficinas como ARCA, la Secretaría de Trabajo o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a los festejos de la Vendimia. Lo más comentado fue el frío saludo y la evidente incomodidad del gobernador Alfredo Cornejo (UCR) al tener que compartir el escenario de la principal fiesta provincial con la enemiga pública del presidente Javier Milei.

Desde las últimas elecciones legislativas, cuando los radicales que gobiernan Mendoza se aliaron con la administración libertaria y ganaron con el 53% de los votos, los elogios a Milei y su gabinete van in crescendo.

El presidente Donald Trump firmó una proclamación para la creación de Escudo de las Américas, una alianza geopolítica integrada por Javier Milei y otros once mandatarios de la región que apuntará contra el narcoterrorismo y la ofensiva comercial de China.

El presidente Javier Milei ratificó este sábado en Miami el vínculo estrecho y estratégico entre Argentina y Estados Unidos, en una cumbre con presidentes latinoamericanos convocada por Donald Trump en la que se selló una alianza regional de 12 países bautizada “Escudo de las Américas”, para consolidar el liderazgo de Washington en la región, fortalecer la seguridad, la lucha contra el narcoterrorismo y frenar la influencia de China. “Nos unimos para formar una nueva coalición militar ”, dijo el jefe de la Casa Blanca, con el objetivo de “usar la fuerza militar letal para destruir los centros de los cárteles y redes terroristas”.

El presidente Javier Milei llegó a Miami para participar de la Cumbre "Escudos de las Américas", donde fue recibido por el mandatario estadounidense, Donald Trump. Ambos líderes se saludaron al inicio del encuentro, que reúne a referentes políticos y dirigentes del continente.

La presencia de Milei en el evento forma parte de su agenda internacional en Estados Unidos, donde también está previsto que participe de un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump, en el marco del encuentro internacional.

Tras la finalización de la cumbre, el mandatario recibirá un reconocimiento durante la Hispanic Prosperity Gala. Más tarde, a las 19:30 hora local (21:30 en la Argentina), Milei partirá rumbo a la ciudad de Nueva York, donde continuará con su agenda en territorio estadounidense.

El presidente Javier Milei defendió el uso del concepto de “libertad” como emblema de su gestión y cuestionó a quienes critican esa referencia, luego de un mensaje del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la mejora de Argentina en el ranking de libertad económica de la Heritage Foundation.

"PRIMERO LOS DATOS", publicó Milei en sus redes sociales y apuntó contra la oposición: "Y pensar que alguna/os imbéciles se nos ponen a criticar que usemos la palabra libertad como emblema. Si miraran el Ranking de LE-HF y 'lo entendieran' podrían tomar nota de lo estúpido de sus afirmaciones".

El mensaje del libertario fue en respuesta a una publicación en la que Sturzenegger destacó "la suba que logró Argentina en el ranking de libertad económica de la Heritage Foundation en los dos últimos años donde pasamos del puesto 145 al 106".

El presidente Javier Milei llegó a la Cumbre "Escudos de las Américas", organizada por su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Miami y que reunirá a distintos líderes políticos y referentes del continente para debatir sobre cooperación y seguridad regional.

Minutos después de las 10 (hora Argentina), el jefe de Estado arribó al Trump National Doral Golf Club, el resort donde se desarrollará la cumbre, y fue recibido por la jefa de protocolo de la Casa Blanca, Monica Crowley.

En tanto, desde la cuenta oficial en inglés de Javier Milei compartieron un mensaje: "Acabo de llegar a la reunión del ESCUDO DE LAS AMÉRICAS, convocada por mi querido amigo @POTUS Todo el gran continente americano debe unir fuerzas para el triunfo de la libertad. ¡¡¡Haz que Estados Unidos y Argentina vuelvan a ser grandes…!!! ¡¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!

La vicepresidenta Victoria Villarruel evitó profundizar en la polémica con el diputado libertario Luis Petri, luego de que el exministro de Defensa la calificó días atrás como “golpista”. Consultada por la prensa durante su visita a Mendoza, la titular del Senado optó por no escalar el cruce.

"No voy a hablar de esa persona”, respondió de manera tajante Villarruel cuando le mencionaron al dirigente mendocino, según publicaron medios locales. De esta manera, buscó dar por terminado el intercambio público que se generó en los últimos días entre ambos funcionarios del oficialismo y destacó: "No estoy incómoda, me siento en casa".

De todos modos, dejó una advertencia sobre las acusaciones que circularon en su contra. "Las cosas que se dicen deben ser respondidas en la Justicia o demostradas", sentenció la vicepresidenta.

La vicepresidenta Victoria Villarruel participa este sábado del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), en Mendoza, y aseguró que su presencia tiene como objetivo “darle relevancia” a la celebración en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

“Entiendo que es un momento muy importante para los mendocinos y no me interesa tampoco desviar la atención de eso porque son 90 años trabajando para crear una marca país, un producto del cual dependen muchos mendocinos", enfatizó al llegar al evento cuando la prensa local le preguntó cómo observó el discurso del presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Consultada sobre el clima de tensión con la Casa Rosada, Villarruel evitó profundizar en la polémica y respondió: "De mi parte siempre lo mejor, la mejor voluntad para servir al pueblo argentino”.

En ese sentido, remarcó que su intención es enfocarse en la celebración y en la importancia de la actividad vitivinícola para la provincia. "Solamente quiero hablar de lo que hoy es lo más importante: la Fiesta de la Vendimia", sentenció la vicepresidenta, al destacar el valor del trabajo de los productores y del sector para posicionar al vino argentino.

Podría decirse que es “Trumplandia”, un homenaje constante a la figura omnipresente del presidente número 47 de Estados Unidos, un sitio donde el magnate parece clavar su mirada desde todos los rincones de este oasis enclavado en Miami donde se respira verano, águilas, barras y estrellas, mucho golf y el apellido insigne que todo lo impregna.

La senadora radical Carolina Losada salió a respaldar el tono explosivo del discurso que pronunció el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y aseguró que sus reacciones fueron producto de las "provocaciones" que recibió desde las bancas opositoras.

"Si lo hubiera visto por cadena nacional, seguramente no me hubiera gustado, pero como yo estuve ahí y vi las cosas que le decían… Yo estaba justo una fila antes que los K y las cosas que le gritaban, las barbaridades que le decían, que no las quiero reproducir para no darles voz, eran muy fuertes", sostuvo Losada en diálogo con radio La Red , cuyo corte de audio fue compartido por el propio Milei en su cuenta de X.

En ese sentido, la legisladora argumentó: "La gente no eligió a un Presidente que se comporte como cualquier Presidente esperaríamos que se comporte. La gente eligió una persona que se comporta siempre como nos comportamos…Humanamente más que políticamente".

"Las cosas que él decía eran reacción ante las cosas que le estaban diciendo. El Presidente lo que hacía era reaccionar como cualquier humano a semejantes provocaciones, en donde le decían cosas de la hermana, cosas de él y un montón de otras cosas", puntualizó la senadora y concluyó: "Lo vi reaccionar fuerte, pero si hubieran tenido micrófono todos los que estaban atrás mío, quizás se hubiera comprendido mejor que era una reacción y no una acción".

Con un poder creciente en el Congreso que le deja a mano la posibilidad de negociar con alguna ventaja las leyes que prefiere, Javier Milei compró llave en mano un ordenador de su relación con el Poder Judicial, un lugar en el que casi no había puesto el pie. Juan Bautista Mahiques será el encargado de poner en juego su mapa de conexiones políticas y judiciales para que el Presidente tenga, ahora sí, una política frente a los tribunales.

El presidente de Javier Milei participará este sábado en la cumbre “Escudos de las Américas”, un encuentro que encabezará su par de Estados Unidos, Donald Trump, desde las 12 (14 hora argentina) en la ciudad de Miami y que reunirá a distintos líderes políticos y referentes del continente para debatir sobre cooperación y seguridad regional.

Luego de su exposición, a las 13.15 (15.15 en Argentina), el libertario asistirá a un almuerzo de trabajo ofrecido por el presidente de los Estados Unidos, en el marco de las actividades vinculadas al foro.

Al finalizar la cumbre, Milei participará de la entrega del premio de la Hispanic Prosperity Gala. Más tarde, a las 19.30 (21.30 hora argentina), partirá rumbo a Nueva York para continuar con su agenda en territorio estadounidense, donde permanecerá hasta el próximo martes.

