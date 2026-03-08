Pocos lo saben: para qué sirve poner una cuchara de metal en una botella de champagne abierta

Cuando se abre una botella de vino y no se termina, muchas personas recurren a un truco que circula desde hace años: poner una cuchara en el pico de la botella antes de guardarla en la heladera . Según quienes lo aplican, esto ayudaría a conservar mejor la bebida durante más tiempo .

La idea es que el metal de la cuchara ayuda a mantener el frío dentro de la botella , lo que podría contribuir a que el gas se conserve por más tiempo y las burbujas no desaparezcan tan rápido.

Este truco suele aplicarse sobre todo en bebidas como el champagne o el vino espumante. Al colocar una cuchara de metal en la boca de la botella y guardarla en la heladera, el metal frío ayudaría a mantener una temperatura más baja en el cuello de la botella .

Esto podría generar un pequeño efecto de enfriamiento del aire que entra en contacto con la bebida, lo que contribuiría a que el gas se escape más lentamente .

Aunque no es un método infalible, muchas personas aseguran que las burbujas se mantienen durante más tiempo cuando se utiliza este truco , especialmente si la botella se guarda bien fría.

Más allá de la cuchara, hay otros consejos que recomiendan los especialistas para mantener el vino en buen estado después de abrirlo:

En el caso de los espumantes, también existen tapones herméticos especiales que ayudan a conservar la presión y prolongar la presencia de burbujas en bebidas como el champagne.

Fuente: TN