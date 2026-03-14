Javier Milei cerró su gira por Madrid y llamó “impresentable” a Pedro Sánchez

Javier Milei cerró este sábado su gira internacional -que arrancó en los EE.UU. y tuvo un paso por Chile- con una escala en España que incluyó una reunión con el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y una participación como orador principal del Madrid Economic Forum, un encuentro que reunió a empresarios, economistas e inversores vinculados al mundo cripto y las ideas del libre mercado. Durante su discurso, volvió a cuestionar al socialismo y apuntó directamente contra el primer ministro español, Pedro Sánchez, al que llamó "impresentable".

La agenda del Presidente comenzó con un encuentro privado con Abascal en el hotel donde Milei estuvo alojado. Lo recibió con el mameluco de YPF que suele usar en Olivos. La reunión se extendió durante cerca de una hora y contó con la presencia de colaboradores de ambos dirigentes. Según trascendió, conversaron sobre la situación política internacional y sobre la relación entre espacios políticos afines en Europa y América Latina. Ambos dirigentes ya habían coincidido en otras ocasiones en foros y encuentros políticos vinculados a sectores liberales y conservadores. Abascal interrumpió su campaña electoral en Castilla y León para reunirse con Milei su amigo.

El encuentro con el líder de Vox fue la antesala de la participación de Milei en el Madrid Economic Forum, donde el mandatario argentino fue el encargado de cerrar la jornada. El evento reunió a emprendedores, inversores y economistas y tuvo al Presidente como principal orador del tramo final.

Milei subió al escenario en medio de aplausos y abrió su intervención con una de sus consignas habituales: “¡Viva la libertad, carajo!”. De fondo sonaba el tema Panic Show, de La Renga, con el que suele abrir varios de sus discursos. Lo escuchaban unas 10.000 personas reunidas en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, para escucharlo. A lo largo de su exposición defendió el capitalismo como modelo económico y volvió a cuestionar al socialismo y a las políticas basadas en la intervención estatal.

“El sistema capitalista es el único que trae prosperidad a la Tierra”, sostuvo ante el auditorio. En ese marco, planteó que los países que avanzan hacia esquemas de mayor intervención estatal terminan generando pobreza y estancamiento. También reiteró su defensa de las ideas de la escuela austríaca de economía, una corriente teórica que suele citar en sus discursos.

Durante su exposición también criticó duramente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y al socialismo . “Si tuvieran un Banco Central de España, con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tienen”, afirmó. Y agregó: “Son todas sucursales de la misma basura inmunda, que es el socialismo del Siglo XXI”.

Antes, antes los insultos del público a Sánchez, había dicho: "Me parece que por las coimas, no lo quieren mucho". Milei no disimula sus diferencias políticas con el español.

En otro tramo de su discurso vinculó esa crítica con el escenario político internacional. “Afortunadamente, por Donald Trump se está cayendo a pedazos. No está lejos soñar con una Cuba libre”, sostuvo ante el auditorio.

Milei también repasó algunas de las medidas impulsadas por su gobierno desde el inicio de su gestión y defendió las reformas orientadas a la desregulación económica, la reducción del gasto público y la apertura de los mercados. “Nosotros vinimos a hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, afirmó durante su presentación.

El discurso se extendió durante más de una hora y formó parte del cierre del Madrid Economic Forum, un evento que reunió a cientos de asistentes y que en esta edición tuvo a Milei como figura central de la jornada final.

Además del encuentro con Abascal y su participación en el foro, el mandatario mantuvo reuniones con el economista español Jesús Huerta de Soto, referente de la escuela austríaca de economía, y con el empresario Martín Varsavsky.

La visita a Madrid no incluyó reuniones oficiales con autoridades del gobierno español y estuvo enfocada en actividades vinculadas al ámbito político, académico y empresarial. Con estas actividades, Milei dio por finalizada su gira internacional. Este domingo llegará a la Argentina.

Fuente: Clarín