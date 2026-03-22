Irán lanzó su ataque de mayor alcance y penetró las defensas del sur de Israel

JERUSALÉN. – En un doble desafío a Estados Unidos e Israel, Irán lanzó este sábado su ataque de mayor alcance a una base militar en el océano Índico y logró penetrar las defensas antiaéreas del sur israelí con un ataque con misiles en la zona de una importante instalación nuclear que dejó por lo menos 100 heridos.

El ataque sobre las localidades de Arad y Dimona fue uno de los más potentes contra civiles israelíes en lo que va de guerra, y afectaron a por lo menos 10 edificios. “Es una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro ” , admitió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “Estamos determinados a continuar golpeando a nuestros enemigos en todos los frentes”.

El lanzamiento de dos misiles hacia la base conjunta de Gran Bretaña y Estados Unidos en Diego García, aunque no dio en el blanco, y los nuevos ataques a instalaciones nucleares tanto en Irán como en Israel encendieron las alarmas cuando la guerra entra en su cuarta semana, sin señales de un final a la vista.

Además, en el cierre de la jornada, Donald Trump le dio un ultimátum a Irán de 48 horas para reabrir la libre navegación de todos los buques petroleros a través del estrecho de Ormuz o de lo contrario dijo que atacará todas las centrales eléctricas del país. Teherán no tardó en responder y lanzó una advertencia similar, asegurando que lanzaría misiles contras las plantas energéticas estadounidenses e israelíes en toda la región.

La base de Diego García está ubicada en una isla solitaria del archipiélago de Chagos, territorio británico, sobre el Océano Índico. Es una de las dos bases que Gran Bretaña permitió que Estados Unidos utilice en “operaciones defensivas específicas contra Irán”. Se trata de una base estratégica donde estacionan en particular submarinos nucleares, bombarderos y destructores.

En 2025, Gran Bretaña firmó un acuerdo para devolver el archipiélago de Chagos a Islas Mauricio, pero conservó en arrendamiento la base de Diego García por 99 años.

Solo un mes atrás, el 19 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump cuestionó esta operación e instó al gobierno británico a no cederla. Dijo que “esta tierra no debería ser arrebatada al Reino Unido”, y que, de ser así, sería “una mancha para nuestro gran aliado”.

Estados Unidos ha descrito la base de Diego García como “una plataforma prácticamente indispensable” para realizar operaciones de seguridad en Medio Oriente, el sur de Asia y el este de África. Con unos 2500 efectivos, en su mayoría estadounidenses, ha respaldado operaciones militares de Estados Unidos desde Vietnam hasta Irak y Afganistán.

Irán anunció en el pasado haber limitado el alcance de sus misiles a menos de 2000 kilómetros, por lo que la distancia cubierta esta vez duplica sus presuntos límites autoimpuestos. Desde hace tiempo funcionarios de Estados Unidos sostienen que el programa espacial iraní podría permitirle construir misiles balísticos intercontinentales.

Según explicó Tom Sharpe, excomandante de la Royal Navy, el ataque revela además “que los iraníes aún son capaces de desplazar lanzadores móviles sin ser detectados, ponerlos en posición y disparar sin ser alcanzados”.

El Ejército israelí señaló que era la “primera vez” que Irán utilizaba misiles de largo alcance en el conflicto, lo que supone su primera expansión más allá de Medio Oriente desde que Estados Unidos e Israel comenzaron su ofensiva el 28 de febrero. El Ejército subrayó además que los misiles son una amenaza para las capitales europeas, en una aclaración quizás destinada a reafirmar la relevancia del conflicto más allá de los confines de la región.

“Irán lanzó un misil balístico intercontinental de dos etapas, con un alcance de 4000 kilómetros, hacia un objetivo estadounidense en la isla de Diego García”, dijo el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir. “Estos misiles no están destinados a golpear a Israel. Su alcance llega a capitales europeas: Berlín, París y Roma están todas bajo amenaza directa", añadió.

Gran Bretaña no ha participado en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero ha permitido que bombarderos estadounidenses utilicen sus bases para atacar instalaciones de misiles iraníes. El viernes, el gobierno británico anunció que los bombarderos estadounidenses podrían usar Diego García para atacar sitios utilizados para atacar barcos en el estrecho de Ormuz.

Las autoridades militares británicas no ofrecieron detalles acerca del infructuoso ataque contra la base. El Ministerio de Defensa británico describió en cambio a Irán como “arremetiendo contra toda la región y manteniendo como rehén el estrecho de Ormuz”.

En tanto, los dos principales bandos del conflicto arremetieron este sábado contra instalaciones nucleares del enemigo. Irán atacó la ciudad israelí de Dimona, donde se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Neguev , la principal instalación nuclear israelí. Videos viralizados mostraron el momento en que los misiles descendieron del cielo y cayeron en edificios de la zona. Los servicios de emergencia se movilizaron a las inmediaciones y reportaron al menos 40 heridos.

Israel es considerado el único país dotado de armas nucleares en Medio Oriente pero mantiene una política de “ambigüedad estratégica”, por la que no lo confirma ni lo desmiente. Oficialmente, la planta de Dimona es un centro de investigación nuclear y de suministro energético. Según la prensa extranjera, ha participado en la fabricación de armas atómicas durante las últimas décadas.

Irán reivindicó el lanzamiento de misiles. Dijo que era en “respuesta” al ataque “enemigo” contra el complejo de Natanz, en el centro del país. Tras ese ataque inicial, cayó otro proyectil sobre la ciudad de Arad, a solo 40 kilómetros de distancia, que dejó a su vez cerca de 60 heridos, con un centenar de heridos entre los dos.

“En Dimona y Arad se lanzaron interceptores que no lograron alcanzar las amenazas, lo que resultó en dos impactos directos de misiles balísticos con ojivas de cientos de kilogramos”, dijeron los bomberos. Y añadieron que hubo “daños extensos”, con tres edificios afectados y un incendio en uno de ellos.

Por su parte, los medios iraníes reportaron que las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron el principal complejo de enriquecimiento de Irán, el Shahid Ahmadi-Roshan Natanz. Los técnicos no encontraron fugas radiactivas y los residentes de la zona no corrieron peligro.

Israel afirmó desconocer el ataque, mientras que el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo que estaba investigando el incidente.

Medios iraníes reportaron además ataques contra una terminal de pasajeros en el puerto de Bushehr y contra un buque de pasajeros vacío en la cercana isla de Kharg. La isla, donde Irán carga casi todas sus exportaciones de petróleo, se considera un objetivo potencial si Washington decide atacar las instalaciones energéticas iraníes o utilizar tropas terrestres para apoderarse de ellas.

Estados Unidos anunció que la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Ormuz quedó “reducida”, tras confirmar el bombardeo de una instalación subterránea clave donde el régimen almacenaba misiles de crucero.

El golpe cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, Teherán buscó bloquear este paso estratégico, por donde se transporta alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en todo el mundo.

El jefe del comando militar estadounidense (Centcom), el almirante Brad Cooper, aseguró que aviones de guerra “destruyeron” una instalación subterránea en la costa de Irán que almacenaba misiles de crucero antibuque, lanzadores de misiles móviles y otros equipos.

“No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”, dijo Cooper.

“La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se ha visto reducida como resultado, y no dejaremos de perseguir estos objetivos”, concluyó.

La presión de Irán sobre Ormuz desató la reacción de más de 20 países, como venía insistiendo Trump, que este sábado denunciaron el bloqueo y se dijeron listos para contribuir a garantizar una navegación segura por este paso, una vía marítima crucial para el comercio de hidrocarburos.

“Estamos listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho”, dijo este grupo de 22 países, en su mayoría europeos, y que también incluye a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

“Condenamos con la mayor firmeza los recientes ataques de Irán contra buques mercantes desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones petroleras y gasísticas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz”, indicaron en un comunicado.

Fuente: La Nación