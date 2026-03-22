El nombre radiactivo que incomoda a Milei

Mauricio Novelli tenía 25 años recién cumplidos y un ansia de fortuna que parecía ajena a su realidad. El encierro de la pandemia le hizo replantear la vida en 2020. Dejó un puesto administrativo en un banco y se propuso crear un instituto para enseñar a invertir. Una rápida señal del destino alimentó sus ilusiones: contactó por redes sociales a Javier Milei , se conocieron y lo convenció de sumarse al proyecto como promotor y ocasional profesor.

Hacía malabares para pagarle los servicios a Milei , que era un rockstar en los círculos de jóvenes libertarios en que Novelli se movía. La escuela N&W ni siquiera había sido inscripta como empresa cuando empezó a ofrecer cursos. No tenía oficinas propias y la administraba con su hermana y un amigo desde un coworking en Vicente López que tenía en la misma sala la cocina y la mesa de trabajo con un puñado de sillas.

Una serie de videos recuperados por peritos judiciales del teléfono de Novelli retratan la precariedad de aquel imperio en ciernes. A Milei lo invitan en el verano de 2021 a dar una clase presencial con los alumnos “gold” de N&W. Son cinco jóvenes que se llevan la sorpresa de su vida cuando ven a su ídolo sentado a la mesa, con un barbijo ilustrado con la silueta de un león. Novelli había contratado a un camarógrafo para retratar el encuentro porque de paso iban a grabar a Milei promocionando los cursos. Compró una bandeja de sandwiches de miga, en otro esfuerzo presupuestario.

Dos años y medio después de esa escena, Milei era presidente de la Nación y a Novelli se le abrían las puertas de sus sueños. Hay que ver su euforia el día del triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) , ubicado en la zona VIP del búnker oficial. Pero el salto de escala lo expuso muy rápido: hoy su nombre es radiactivo para el Gobierno . La investigación del caso $LIBRA , la criptomoneda que Novelli ayudó a crear junto a su socio Hayden Mark Davis , expone a Milei al escrutinio judicial sobre aparentes negocios privados en el ejercicio de sus funciones y reabre una crisis de credibilidad de la palabra presidencial.

El peritaje contradice todo lo que Milei había explicado sobre las razones que lo llevaron a difundir la creación de un criptoactivo que colapsó en cuestión de horas, mientras un grupo de oportunistas se alzaba con millones de dólares de ganancias.

Se sabe ahora que Milei estuvo al teléfono minutos antes y después del lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025. Él en la quinta de Olivos, con su hermana Karina, y Novelli, en Dallas, junto a Davis. “No estaba interiorizado en los pormenores del proyecto” , dijo el Presidente cuando estalló el escándalo. Tres días después añadió que él había avalado la idea porque le dijeron que tenía un fin altruista: “Cuando se hace público, le doy difusión, yo tuiteo”. Las incesantes llamadas de esa tarde-noche entre Novelli y los Milei echan algo más que dudas sobre la teoría del apoyo casual. $LIBRA y el tuit de Milei son como el huevo y la gallina. El contrato de 44 caracteres necesario para poner plata en esa cripto no estaba disponible en ningún lugar de internet a las 19.01 cuando Milei lo puso en su cuenta de la red social X.

Del interior del iPhone 16 de Novelli brotan revelaciones. Hay numerosos audios en los que el trader les pide a sus colaboradores que le paguen a Milei por sus servicios de promoción del centro de estudios, cuando el libertario era diputado nacional. “A los influencers les pagamos todos los meses. Son sueldos. Lo de Milei en USDT son 2000 todos los meses. Sueldo, sueldo” , ordena a mediados de 2023, a pocos días de las PASO presidenciales.

Hay indicios de que los pagos se mantuvieron ya en la Presidencia. Novelli pide en abril de 2024 que le reserven “4000 que hay que darle a Karina” y en noviembre se escribe un recordatorio a sí mismo: “Pagar Javier Kari” . Otros mensajes que envió a funcionarios de la Casa Rosada exponen que Novelli dispuso a qué empresarios debía recibir Milei en una habitación reservada alquilada para el evento Tech Forum , el 19 de octubre de 2024. Uno de los ejecutivos que estaba en la lista que recibió Presidencia, Charles Hoskinson (de Cardano), se quejaría en público tiempo después de que habían querido cobrarle por un mano a mano con Milei. Ese día Novelli pedía “champagne caro” para el VIP. No más sandwchitos de miga.

Con la secretaria general de la Presidencia había forjado una cercanía casi familiar. Le decía Kari; ella lo llamaba “Mau”. Se reunieron media docena de veces antes de que $LIBRA dinamitara todo (aunque siguieron hablándose hasta ocho días después del escándalo).

Soñaron juntos con el proyecto de acuñar una moneda con la cara de Milei y la leyenda “viva la libertad carajo” , parte de una iniciativa de merchandising que, según los documentos recuperados del celular, apuntaba a rentabilizar la imagen de Milei a nivel global.

El 4 de abril de 2024 Novelli visitó a la hermana del Presidente en la Casa Rosada, según consta en los registros oficiales de ingresos. Lo acompañaban un empresario argentino-chileno llamado Iván Canales Vandewijngaerden y el alemán August Von Finck . Eran los interesados en la idea de la moneda libertaria. Fue justo dos días después del audio en el que Novelli le pedía a su secretaria Araceli separar los “4000 para Karina”. Llegaron a hacer pruebas de producción, pero el plan se postergó para 2025 y naufragó en el escándalo venidero.

El tuit de $LIBRA metió al Presidente en su primera gran crisis de gobierno. Pero ni siquiera en ese momento Milei entregó a Novelli. Nunca lo acusó en público. Incluso lo describió como “un tipo híper creativo” en la primera entrevista que dio para deslindar su responsabilidad en el caso.

Novelli estuvo al habla una docena de veces con el asesor Santiago Caputo cuando el desplome de $LIBRA repercutía a nivel mundial y ayudó a gestar la narrativa defensiva del Gobierno. Con lo que se sabe hasta ahora adquiere otra dimensión el comunicado que la Oficina del Presidente emitió el 15 de febrero de 2025 .

En ese texto se adjudica $LIBRA a Kip Protocol , del singapurense Julian Peh , uno de los empresarios tecnológicos que Novelli le presentó a Milei en la Casa Rosada el 19 de octubre de 2024. “En el día de ayer, el Presidente compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones. No habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación”, informó el Gobierno.

El papel de Novelli se limitaba, en ese relato, al de un simple intermediario y el de Milei, al de un entusiasta de la tecnología que quería apoyar una idea bienintencionada. De las entrañas de su teléfono salieron otros datos. Entre ellos, un contrato enviado a Peh el 13 febrero, un día antes del lanzamiento de $LIBRA, para proponerle crear la web “Viva La Libertad Project” que sería la coartada altruista del negocio. Otro archivo refleja un mensaje de Novelli a sus socios en Estados Unidos en el que le ponía un precio de 5 millones de dólares a las gestiones en las que preveía involucrar a Milei.

A Peh lo llamó Novelli desde Dallas la noche del lanzamiento cuando la cotización se había ido al piso. Lo convenció de emitir un comunicado en el que se hacía cargo del plan fallido. Pero el singapurense se arrepintió y tres días después dijo a The New York Times que Davis y Novelli le habían propuesto sumarse sobre la hora y que él no tenía nada que ver con la supuesta estafa.

Desde aquel momento Novelli pasó a ser un fantasma. Volvió al país de apuro desde Dallas y desperdició la entrada que tenía para ver en San Francisco el All-Star Game de la NBA , el lunes siguiente al lanzamiento de $LIBRA. Todo un desgarro para un fan del básquet como él. De las fantasías de comprarse con gula dos Rolex, un BMW último modelo y casas de lujo pasó a la urgencia de blindar su auto y conseguirse un custodio.

Cuando la Justicia lo fue a buscar, Novelli entregó el iPhone y dio la clave para desbloquearlo. ¿Por qué fue tan “generoso” con la investigación, cuando además le habían dado meses de ventaja para hacer desaparecer el celular lleno de información delatora? ¿Fue su forma de hacerse valer ante el Gobierno?

El desconcierto de los hermanos Milei se evidencia en su estrategia defensiva: nada de explicaciones y un contraataque encomendado al nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , basado en cuestionar la cadena de custodia del celular. Su argumento es que hubo una filtración de datos hacia la prensa que podría evidenciar que no se cuidó el celular. Por ende, su contenido pudo haber sido manipulado.

El fiscal Eduardo Taiano -señalado por la parsimonia de la investigación- confirmó que, desde su secuestro, el teléfono estuvo siempre protegido y que se abrió ante un perito de parte puesto por Novelli. Lo que pudo filtrarse, mucho después, es el informe elaborado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) . Misión fallida de Mahiques.

Lo único que le quitó a Milei los focos de encima fue la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , atrapado en una crisis de comunicación que pone en entredicho sus dotes en el oficio que lo llevó al poder.

Adorni admitió el “error” de haber subido a su esposa al avión presidencial en la última gira a Estados Unidos. Aquella ocasión en la que a él le tocó el ingrato papel de deslomarse. Pero la revelación de que se había tomado unas vacaciones en avión privado a Punta del Este en el feriado de carnaval llevó la transgresión al terreno judicial.

Los documentos presentados en la causa que instruye Ariel Lijo lo incomodan. La empresa de taxis aéreos Alphacentauri le facturó el vuelo de ida a la productora de Marcelo Grandio , íntimo amigo de Adorni y proveedor de la Televisión Pública. El tramo de vuelta figura a nombre del piloto Agustín Issin , que a su vez le emitió una factura a Grandio el 9 de marzo, el mismo día en que el periodista Carlos Pagni mencionó por primera vez la excursión del jefe de Gabinete.

El apellido Adorni no aparece en ningún recibo. Los precios difieren de los que el funcionario aludió en público. No queda claro el papel de Issin. Este piloto, que trabaja en Consultatio, es socio de Jaquelina Edna Lowndes en la empresa Jag Aviation. Una empleada con chaleco de esa firma aparece en el video que muestra a Adorni y su familia subiendo en el aeropuerto de San Fernando al Hondajet camino a Punta del Este. Una curiosidad retrata la recurrencia tan argentina de los escándalos políticos vinculados a aviones privados: Lowndes fue en 2007 la persona encargada de organizar como empleada de Royal Class el vuelo desde Caracas que trajo al país al funcionario Claudio Uberti junto al venezolano Giudo Alejandro Antonini Wilson y su célebre valija de 800.000 dólares . Le tocó atestiguar en el juicio por aquel caso emblemático de la corrupción kirchnerista.

El infortunio (político) de Adorni se incrementó con la noticia de que su esposa, Bettina Angeletti , compró una casa en un country en noviembre de 2024, cuando él ya era vocero presidencial. El hombre que encarnó como nadie el discurso libertario contra los privilegios de la política declinó responder si la operación está declarada y cuál es el origen de los fondos.

Quedó en responderlo en la Justicia. Adorni, que es contador público, deberá justificar las razones de la evolución patrimonial de su familia desde que él pasó a reportar en la función pública con un sueldo congelado que hoy no llega a 3 millones de pesos en mano.

Antes de trabajar en el maldito Estado, se dedicó durante años a vender autos en una concesionaria hasta que saltó al mundo de la comunicación. Al igual que Milei se convirtió en influencer libertario. Gracias a su actual jefe conoció a Novelli, en 2022. Se sumó a dar una “masterclass” a los alumnos de N&W y a promocionar en las redes cursos para ganar dinero fácil . Otra vuelta de un círculo sin fin.

Fuente: La Nación