Incomodidad en la Casa Rosada: Venezuela quiere volver al Mercosur y divide aguas en el bloque regional

Días después de pactar con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el sorpresivo retorno del gendarme Nahuel Gallo a la Argentina, y mientras repite gestos de distensión con la administración de Donald Trump, el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela acelera en su intento por retornar a los foros regionales , en especial al Mercosur . Un pedido de retorno progresivo que promete generar controversia dentro del bloque regional, que expulsó al régimen chavista en agosto de 2017 por quebrar la cláusula democrática que rige entre sus socios.

Se trata de una jugada que miran de reojo en el gobierno de Javier Milei , de tenso vínculo con el régimen que sucedió a Nicolás Maduro , capturado y preso en los Estados Unidos.

El primer paso lo dio la Asamblea Nacional de Venezuela, que encabeza Jorge Rodríguez , hermano de la presidenta a cargo, que la semana pasada designó a sus representantes en el Parlasur, el parlamento del Mercosur, y otros organismos como el Parlatino, el Parlamento Amazónico y el Indígena y Afrodescendiente.

Desde el parlamento del Mercosur, reunido el lunes en Córdoba, se aprobó la creación de una comisión, encabezada por el legislador paraguayo Rodrigo Gamarra , para generar un acercamiento con la delegación venezolana. “En la medida en que Venezuela recompone el vínculo con Estados Unidos, también es razonable un acercamiento con el Mercosur”, afirmó a LA NACION el legislador peronista Gabriel Fuks (UP), autor de la moción para la creación de la comisión.

La movida en el Parlasur tuvo un correlato inesperado. El senador brasileño Chico Rodrigues , del Partido Socialista (PSB), presentó allí un proyecto de declaración para “apoyar la apertura de un proceso político e institucional vinculado a la reversión de la suspensión de Venezuela del Mercosur”. En su argumentación, Rodrigues destaca “medidas recientes adoptadas por aquel país”, como “la liberación de presos políticos, la recomposición del diálogo nacional y el fortalecimiento institucional, que indican un proceso gradual de normalización democrática e inserción de Venezuela en el escenario internacional”.

¿Será una señal del apoyo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ? Desde Itamaraty afirmaron a este diario que “no hay posición oficial” sobre el asunto, y adjudicaron la presentación del proyecto a “una iniciativa personal” del legislador Rodrigues. Desde el kirchnerismo, en tanto, evaluaron que “Lula va a impulsar el regreso de Venezuela” como modo de “compensar” su veto al ingreso de ese país a los Brics, en respuesta a la promesa incumplida de Maduro de mostrar las actas de las elecciones de julio de 2024, calificadas de fraudulentas por el gobierno libertario, la mayoría de los países occidentales y la oposición al chavismo.

Distinta es, a priori, la postura del gobierno libertario, que si bien sostiene un alineamiento sin peros con Trump, tiene cortado el vínculo con el chavismo . Sin criticarla de modo directo, el jefe de gabinete, Manuel Adorni , y el canciller Pablo Quirno reconocieron en entrevistas recientes que Delcy Rodríguez negoció con la AFA el retorno del gendarme Gallo porque no pensaba darle el triunfo político al Gobierno. El Presidente, en tanto, saludó el regreso de Gallo, sin criticar a Rodríguez ni mencionar al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia .

A modo de señal, el legislador macrista Nicolás Simone , cercano al hoy embajador libertario ante la UE, Fernando Iglesias , sostuvo en la reunión de Córdoba que habría que aguardar que Venezuela volviese a llevar a cabo elecciones presidenciales , como paso previo a la discusión sobre su reincorporación al bloque regional. “Es una situación incómoda, están suspendidos pero tienen el apoyo de Trump”, reconoce una fuente oficial.

La postura del Gobierno coincide con la de la oposición venezolana, hoy con María Corina Machado como cabeza visible. “Solo habrá paz en Venezuela con libertad y solo habrá libertad con democracia”, dijo Machado, y afirmó que la actual presidenta interina fue “parte medular fundamental de la estructura criminal del régimen de Maduro y Chávez”.

Desde los gobiernos y las cancillerías de los cuatro socios principales del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia aún sin ser miembro pleno) prefirieron no sentar una posición definitiva. “No hay ninguna señal en esa dirección, ni es parte de la agenda del Mercosur por ahora” , sostuvieron desde la sede central del bloque regional, en Montevideo.

En ese sentido, se apoyaron en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático , aprobado en 1998, que asigna fuerza de ley a la cláusula democrática y establece suspender del bloque a los “Estados signatarios que no respeten los preceptos democráticos”. Sumada al Mercosur en 2012, en pleno auge de la Patria Grande, Venezuela fue suspendida del bloque luego de la disolución de la Asamblea Nacional, que por entonces manejaba la oposición al régimen, y elecciones a una Asamblea Constituyente en la que se denunciaron irregularidades. A ese escenario le siguió una feroz represión a las protestas opositoras, con decenas de muertos y heridos. Un par de años después, la mayoría de los países del Mercosur siguió la estrategia del entonces presidente Trump y reconoció al opositor Juan Guaidó , entonces titular de la Asamblea Nacional, como “presidente interino”, desconoció a Maduro, en el comienzo de una pulseada entre el Ejecutivo y el legislativo que duró años aunque no conmovió los cimientos del régimen chavista.

Luego de la captura de Maduro por parte de fuerzas norteamericanas, Delcy Rodríguez ha venido buscado reforzar la legitimidad de su gobierno, y se acercó a Lula da Silva, con quien conversó en enero pese a que el líder de Brasil fustigó la operación de Trump contra el sucesor de Hugo Chávez . “Va a ser, llegado el momento, una decisión política a tomar por los miembros del bloque”, expresó una alta fuente oficial. La discusión sobre el retorno de Venezuela al Mercosur parece recién está comenzando, y promete generar más debate.

Fuente: La Nación