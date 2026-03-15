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Mezclar té negro con vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan para limpiar la cocina

Redacción CNM marzo 15, 2026

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En el mundo de los trucos caseros, hay uno que se transmite de generación en generación y sigue vigente: mezclar té negro con vinagre . Usados correctamente, estos dos ingredientes comunes se convierten en una alternativa económica y accesible para limpiar distintas superficies de la cocina y eliminar restos de grasa y malos olores.

Esta combinación se utiliza principalmente en mesadas, hornallas, piletas y azulejos de la cocina, donde suelen acumularse restos de comida, grasa y humedad.

El vinagre es conocido por su capacidad para disolver grasa, restos de jabón y depósitos minerales. Su acidez ayuda a desprender la suciedad adherida a distintas superficies, lo que facilita la limpieza.

El té negro , por su parte, contiene taninos y compuestos naturales que pueden ayudar a aflojar ciertas manchas y aportar un leve efecto desodorizante. Además, al combinarse con el vinagre, contribuye a formar una solución líquida que facilita la aplicación sobre mesadas o azulejos.

Juntos funcionan como un limpiador casero simple que ayuda a remover suciedad cotidiana y mejorar el olor del ambiente sin necesidad de productos industriales.

Para que el truco sea efectivo, es importante respetar las proporciones y la forma de aplicación.

Dentro de los principales beneficios de este truco están:

Fuente: TN


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