Incendio en un edificio de Belgrano: los bomberos controlaron el fuego y los evacuados volvieron a sus casas

Un feroz incendio en un edificio en el barrio porteño de Belgrano llevó a la evacuación de los vecinos de ocho pisos, hoy a primera hora de la mañana.

El incendio se produjo durante la madrugada en el sexto piso de un edificio ubicado sobre la calle Amenábar al 1725, entre las calles José Hernández y La Pampa.

Los Bomberos Voluntarios de la Ciudad recibieron el llamado a las 6.45 y cuando llegaron al lugar tuvieron que evacuar a una gran cantidad de personas.

Además de la evacuación, la dueña del departamento en el que se inició el fuego fue asistida en el lugar por una crisis nerviosa , mientras que los vecinos del noveno piso tuvieron que quedarse en sus casas por recomendación de los bomberos debido a la gran cantidad de humo que subió rápidamente por el edificio.

Minutos antes de las 7.30 de la mañana el fuego ya había sido controlado .

Según pudo saber TN , el fuego se habría ocasionado por una falla en el aire acondicionado de uno de los departamentos del sexto piso.

Uno de los vecinos del noveno piso contó cómo fue su situación: “No podemos salir, pero no por culpa del fuego. El humo es lo más problemático”.

“Estamos en el noveno piso y lo que nos informaron es que el incendio fue en el sexto piso. Nosotros nos preocupamos en que nuestras familias estén bien”, agregó.

El hombre confirmó que el fuego estaba controlado y detalló que los bomberos le recomendaron que siguieran adentro del departamento.

“Si estás adentro de tu unidad y no podés salir, hay que usar barbijo. Nosotros tapamos las hendijas de las puertas con toallas mojadas para evitar que pase el humo”, señaló.

Sobre el momento en que comenzó el incendio, relató: “Una vecina avisó por los pasillos . Tenemos un grupo de vecinos, pero a esa hora había mucha gente durmiendo. Pasaron cinco minutos hasta que llegaron a los bomberos".

Por último, agregó: “Lo que atiné a hacer fue tocarle timbre a mi vecino para que se despertara. Desperté a mi mujer y a mi hijo, fui a agarrar a la gata, la metí en la mochila y encaramos para las escaleras . No pudimos evacuar porque había mucho humo”.

Una hora más tarde, los bomberos les confirmaron a los vecinos que ya podían circular libremente por el edificio.

Se trata del segundo incendio en Belgrano en menos de tres días. El domingo pasado había ocurrido un hecho similar en un edificio ubicado sobre la calle Franklin Roosevelt al 1500.

En aquel episodio, el fuego también se había originado por un desperfecto en un aire acondicionado y requirió un despliegue coordinado de los bomberos.

Durante el operativo, los rescatistas detectaron la presencia de una persona atrapada en la terraza , lo cual sumó tensión a la intervención de los equipos de emergencia.

A la vez, los médicos asistieron a una mujer de 41 años, quien presentó quemaduras en distintas partes del cuerpo y tuvo complicaciones en las vías respiratorias.

La paciente fue trasladada con urgencia al Hospital Pirovano. Más tarde, se confirmó que un adolescente de 15 años también fue derivado al mismo centro de salud luego de ser evacuado.

Fuente: TN