Horror en una escuela de Misiones: un adolescente de 17 años se disparó durante un recreo y está grave

NACIONALES

Un adolescente de 17 años se disparó en pleno recreo en una escuela de Posadas y está internado en grave estado.

De acuerdo al testimonio del resto de los alumnos que presenciaron la violenta escena, el chico manipulaba un arma cuando repentinamente se hirió.

El impactante episodio ocurrió durante la tarde de este lunes en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 UNESCO de Misiones.

Hasta el momento se logró determinar que todo sucedió durante el recreo. Quienes presenciaron la secuencia le dijeron a la policía que el chico estaba manipulando el arma cuando se accionó y terminó herido.

Según los datos obtenidos por el medio Misiones Online , la pistola pertenecía a su abuela y contaba con ocho proyectiles en su interior.

Enseguida, las autoridades del colegio alertaron al Centro Integral de Operaciones y solicitaron una ambulancia.

El adolescente fue asistido en el suelo, donde detectaron que tenía una herida en el pecho. Inmediatamente fue auxiliado y lo trasladaron al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.

En un primer momento, los medios locales indicaron que la herida correspondía a un disparo de aire comprimido. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que se trató de revólver calibre 22.

El menor ingresó de urgencia al centro de salud con un cuadro de shock hipovolémico a raíz de la pérdida de sangre.

El último parte médico detalla que el alumno presenta un neumotórax . Actualmente, permanece internado en grave estado, pero estable.

Mientras se intentan reconstruir los relatos de los testigos, la Justicia busca determinar si el chico decidió dispararse o si se trató de un accidente.

Ante la magnitud del caso, la Dirección de Prevención del Suicidio de Misiones tomó intervención inmediata.

Las autoridades del colegio confirmaron que no habrá clases este martes. Desde el Ministerio de Educación y del Gabinete Psicopedagógico informaron que brindarán talleres de contención emocional desde las 14:00 para brindar un espacio de escucha y asistencia para los alumnos y docentes que presenciaron el incidente.

Además, la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio (CAIS) informó que se activaron de manera inmediata los protocolos de intervención y contención, con acompañamiento profesional al estudiante involucrado, a su familia y a toda la comunidad educativa.

Según precisaron, desde las primeras horas posteriores al hecho comenzaron a trabajar en la institución los equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección de Políticas Estudiantiles, y del Consejo General de Educación mediante el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario.

Centro de Atención Virtual en Salud Mental (ChaViS) en Misiones : 3764-518800 (WhatsApp).

Línea de Atención en Crisis (IPS): 3765-481000 las 24 horas.

En Ciudad de Buenos Aires se puede solicitar asistencia a los teléfonos: 4863-8888/ 4861-5586. Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 20 horas.

En provincia de Buenos Aires: Subsecretaría de Salud Mental, consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud. Teléfono 0800-222-5462.

Fuente: TN