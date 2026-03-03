Condena ejemplar: 34 años de prisión por el crimen de Gianfranco Di Luciano en un boliche de San Justo

NACIONALES

El Tribunal Oral Criminal N° 3 de La Matanza condenó este lunes a Yoel Taiel Tambussi a 34 años de prisión por el crimen de Gianfranco Di Luciano , el joven asesinado de un disparo en la cabeza dentro del boliche Teatro Woodstock de San Justo.

La Justicia unificó las penas por otro homicidio que había cometido en 2023, además de intentar matar a un policía durante su detención.

Tambussi escuchó la condena desde la Unidad Penal 2 de Sierra Chica , donde permanece detenido y en las últimas horas celebró su cumpleaños número 21.

La madrugada del 14 de abril de 2024 marcó para siempre a la familia Di Luciano. Esa noche, en el interior del boliche Teatro Woodstock de San Justo, Tambussi desató una tragedia : disparó desde una tarima lateral hacia la cabina del DJ, después de que le negaran pasar música .

Primero apagó la computadora, después tocó la botonera y, finalmente, disparó al aire . Uno de esos balazos terminó con la vida de Gianfranco , de apenas 20 años.

Las pruebas fueron contundentes: grabaciones de celulares y cámaras de seguridad lo mostraron en plena acción.

Desde el primer momento, la familia de Gianfranco denunció maniobras para “ensuciar” la imagen de la víctima. “Ya desde un primer momento quisieron ensuciar a mi hijo diciendo que tenía droga en su vestimenta, cuando jamás se drogó y hasta odiaba que yo fume cuando íbamos a la cancha”, relató Francisco, su papá , en diálogo con Primer Plano.

El dolor se multiplicó cuando descubrieron que alguien plantó 23 dosis de cocaína y tusi en la campera de Gianfranco.

Además, el WhatsApp Web de la computadora del chico, que quedó abierto en su casa, mostró mensajes sospechosos que llegaron media hora después de su muerte, intentando presentarlo como un dealer.

Nada de eso se ventiló en el juicio, pero la familia logró exponer la operación.

La condena a Tambussi también incluyó el asesinato de Rafael Indalecio Pardo, un jubilado de 83 años al que intentó robarle el auto junto a tres cómplices en Lomas del Millón.

Pardo recibió un balazo en el pecho y murió el 18 de noviembre de 2023. Por este hecho, Leandro Agustín Ezequiel Yardin , de 25, también fue condenado a 21 años de prisión.

La familia de Gianfranco remarcó que, si Tambussi hubiera estado preso por el crimen de Pardo, su hijo estaría vivo.

Gianfranco, apodado “El Colo”, tenía 20 años y había dejado su trabajo como vendedor de autos para irse de vacaciones con su familia antes de empezar la carrera de kinesiología en la UBA.

Había superado una prueba laboral y ese fin de semana recibió la noticia de que el puesto era suyo.

Fuente: TN