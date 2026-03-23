Hay alerta naranja por tormentas y vientos para este lunes 23 de marzo: las provincias afectadas

Tras un domingo de condiciones otoñales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 23 de marzo rigen alertas naranjas y amarillas en provincias del norte y sur del país. Según advirtió el organismo, se trata de " fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente ”.

El SMN detalló que las provincias alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas son Chaco , Entre Ríos , Formosa , Misiones y Santa Fe , mientras que en Corrientes el aviso se eleva al nivel naranja .

En el litoral, las lluvias y tormentas serán fuertes y podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros.

Por su parte, las provincias del centro del país presentarán las mismas condiciones, pero con algunas diferencias. Las lluvias se suscitarán mayormente hasta el mediodía y con distinta intensidad. Está prevista la posibilidad de rayos, truenos y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora .

En Chubut , Santa Cruz y Tierra del Fuego , en tanto, rige una alerta amarilla por lluvias , algunas localmente fuertes. Allí se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros, que pueden ser superados en forma local. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas más elevadas. En las mismas provincias, el organismo nacional también emitió una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, que tendrán velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrán alcanzar los 110 kilómetros por hora.

Frente a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este lunes en el AMBA , en donde la mañana comenzó con lloviznas leves que se sucederán —por lo menos— hasta la tarde.

Para la Ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense , el SMN pronosticó una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% a lo largo de la jornada. Las precipitaciones se sentirán con mayor intensidad en la tarde, cuando también se registrará la máxima del día, de 22 grados . En tanto, la mínima comenzó con 17 °C en las primeras horas de este lunes.

Hacia el anochecer, el cielo se mantendrá nublado, pero sin lluvias. El viento proveniente del sur presentará ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para el resto de la semana se prevén días despejados y templados .

Fuente: La Nación