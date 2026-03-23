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Hay alerta naranja por tormentas y vientos para este lunes 23 de marzo: las provincias afectadas

Redacción CNM marzo 23, 2026

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Tras un domingo de condiciones otoñales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 23 de marzo rigen alertas naranjas y amarillas en provincias del norte y sur del país. Según advirtió el organismo, se trata de " fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente ”.

El SMN detalló que las provincias alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas son Chaco , Entre Ríos , Formosa , Misiones y Santa Fe , mientras que en Corrientes el aviso se eleva al nivel naranja .

En el litoral, las lluvias y tormentas serán fuertes y podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros.

Por su parte, las provincias del centro del país presentarán las mismas condiciones, pero con algunas diferencias. Las lluvias se suscitarán mayormente hasta el mediodía y con distinta intensidad. Está prevista la posibilidad de rayos, truenos y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora .

En Chubut , Santa Cruz y Tierra del Fuego , en tanto, rige una alerta amarilla por lluvias , algunas localmente fuertes. Allí se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros, que pueden ser superados en forma local. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas más elevadas. En las mismas provincias, el organismo nacional también emitió una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, que tendrán velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrán alcanzar los 110 kilómetros por hora.

Frente a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este lunes en el AMBA , en donde la mañana comenzó con lloviznas leves que se sucederán —por lo menos— hasta la tarde.

Para la Ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense , el SMN pronosticó una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% a lo largo de la jornada. Las precipitaciones se sentirán con mayor intensidad en la tarde, cuando también se registrará la máxima del día, de 22 grados . En tanto, la mínima comenzó con 17 °C en las primeras horas de este lunes.

Hacia el anochecer, el cielo se mantendrá nublado, pero sin lluvias. El viento proveniente del sur presentará ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para el resto de la semana se prevén días despejados y templados .

Fuente: La Nación


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