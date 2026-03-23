AC/DC en River: el cronograma de cortes de calles programado para los recitales del 23, 27 y 31 de marzo

AC/DC se presenta en el estadio de River el 23, 27 y 31 de marzo . En este contexto, muchos se preguntan qué cortes de calle y cronograma de desvíos están planificados para la organización del evento .

Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires difundieron el cronograma que incluye cortes de avenidas y calles con horarios específicos para garantizar una mejora logística para el recital.

El siguiente cronograma estará vigente las tres noches de recital en River, es decir el lunes 23, viernes 27 y lunes 31 de marzo , de 13 a 2 de la mañana del día siguiente:

El estadio River Plate está en Av. Figueroa Alcorta 7597, en Buenos Aires. Según el sitio del club, estas son las maneras de llegar al complejo en transporte público:

Para quienes vayan en tren, el club habilitó un acceso más directo desde la estación Ciudad Universitaria del Belgrano Norte hacia Puente Labruna. River explica que esa conexión permite salir de la estación y encarar el ingreso al estadio por ese sector, pasando luego por los controles habituales.

Según la guía oficial de accesos del club, no todos los sectores entran por el mismo punto: Belgrano lo hace por Av. Libertador y Udaondo o por Puente Labruna; Centenario Alta y Baja, por Quinteros y Puente Labruna; Centenario Media, por Av. Figueroa Alcorta y Monroe; San Martín, por Av. Figueroa Alcorta y Monroe o por Puente Labruna; y Sívori, por Puente Labruna, con opción de Udaondo y Libertador para Media y Baja.

Fuente: La Nación