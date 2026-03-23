Qué se sabe del choque de un avión de Air Canada con un camión en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York

NUEVA YORK.- Dos personas murieron y otras decenas sufrieron heridas graves luego de que un avión de Air Canada chocara el domingo por la noche con un camión de bomberos en una de las pistas del Aeropuerto LaGuardia, en Queens, segundos después de aterrizar.

El piloto y el copiloto fallecieron a raíz del impacto, que destruyó la parte delantera de la aeronave. Además, 41 pasajeros y tripulantes fueron trasladados a hospitales de la zona, algunos con lesiones de gravedad. La mayoría ya recibió el alta, informaron las autoridades.

Medios estadounidenses difundieron el audio de las comunicaciones previas al accidente entre la torre de control y el conductor del camión de bomberos. En una transmisión radial, el rodado recibió autorización para cruzar un sector de la pista, pero ante el inminente aterrizaje del avión, el controlador intentó detener su avance.

“¡Deténgase, Camión 1! ¡Deténgase!” , se escucha en la grabación. Luego, el operador desvía a otras aeronaves para evitar nuevos incidentes.

A bordo del avión viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes. El vuelo, operado por Jazz Aviation LP en nombre de Air Canada, había partido del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Montreal, con destino a Nueva York.

Cerca de las 23.40, al tocar pista a más de 200 kilómetros por hora, el vuelo AC-8646 —un Bombardier CRJ-900, utilizado en rutas de corto y mediano alcance— impactó contra el camión de bomberos que atravesaba esa misma vía.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey dijo en un comunicado que el avión había golpeado un vehículo de rescate y extinción de incendios que estaba respondiendo a un incidente distinto aproximadamente a las 23.45.

El camión de bomberos cruzaba la pista para responder a un hecho ocurrido a bordo de un vuelo de United Airlines, cuyo piloto había reportado “un problema con olor” , dijo Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el aeropuerto.

Jazz Aviation confirmó el siniestro en un comunicado y señaló que la lista preliminar, aún sujeta a verificación, incluía 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación.

Varios videos tomados por testigos y publicados en redes sociales mostraron el avión con graves daños en la parte delantera. Las imágenes permiten ver el avión de Air Canada gravemente dañado en su parte delantera , iluminado por reflectores y vehículos de emergencia estacionados cerca en la pista.

Fuente: La Nación