Haruki Murakami, escritor: “No puedes encontrar la felicidad en el mismo lugar donde la perdiste”

Redacción CNM marzo 03, 2026

Haruki Murakami se convirtió en uno de los escritores más destacados de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Sus obras abordan temas que interpelan a millones de personas , como la búsqueda de la felicidad y la soledad, lo que le permitió construir una comunidad de lectores fieles.

En Kafka en la orilla , una de sus novelas más celebradas, el autor volvió sobre uno de los ejes centrales de su literatura: la búsqueda de la felicidad en medio de la pérdida y la incertidumbre. A lo largo de la historia, plantea que el crecimiento personal muchas veces viene acompañado de dolor.

“No puedes encontrar la felicidad en el mismo lugar donde la perdiste” , escribió Murakami en el libro. La frase resume una de las ideas centrales de su obra: la felicidad no es un estado fijo, sino un proceso atravesado por pérdidas, cambios y transformaciones.

Para el escritor, aferrarse al pasado impide que surjan nuevas posibilidades . Cambiar de entorno, de vínculos o incluso de versión de uno mismo puede ser un paso esencial para avanzar y crecer personalmente.

En las obras de Murakami, la soledad y la transformación en busca del crecimiento personal son temáticas recurrentes . Sus protagonistas suelen atravesar procesos introspectivos profundos y es, precisamente en ese tránsito, donde aparece la posibilidad de cambio y desarrollo personal.

Haruki Murakami nació en Kioto, Japón en 1949. A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las plumas más influyentes de la literatura contemporánea japonesa. Publicó novelas como Tokio blues , Crónica del pájaro que dio cuerda al mundo y Kafka en la orilla , que fueron traducidas a decenas de idiomas y le valieron reconocimientos internacionales.

Su escritura combina realismo, elementos oníricos y referencias a la cultura occidental , y su obra abarca temas como la identidad, la memoria, la soledad y la búsqueda de sentido . La mirada introspectiva en sus novelas deja frases que trascienden la ficción y conversan con el día a día de sus lectores.

Fuente: TN


