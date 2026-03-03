Haruki Murakami, escritor: “No puedes encontrar la felicidad en el mismo lugar donde la perdiste”

NACIONALES

Haruki Murakami se convirtió en uno de los escritores más destacados de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Sus obras abordan temas que interpelan a millones de personas , como la búsqueda de la felicidad y la soledad, lo que le permitió construir una comunidad de lectores fieles.

En Kafka en la orilla , una de sus novelas más celebradas, el autor volvió sobre uno de los ejes centrales de su literatura: la búsqueda de la felicidad en medio de la pérdida y la incertidumbre. A lo largo de la historia, plantea que el crecimiento personal muchas veces viene acompañado de dolor.

“No puedes encontrar la felicidad en el mismo lugar donde la perdiste” , escribió Murakami en el libro. La frase resume una de las ideas centrales de su obra: la felicidad no es un estado fijo, sino un proceso atravesado por pérdidas, cambios y transformaciones.

Para el escritor, aferrarse al pasado impide que surjan nuevas posibilidades . Cambiar de entorno, de vínculos o incluso de versión de uno mismo puede ser un paso esencial para avanzar y crecer personalmente.

En las obras de Murakami, la soledad y la transformación en busca del crecimiento personal son temáticas recurrentes . Sus protagonistas suelen atravesar procesos introspectivos profundos y es, precisamente en ese tránsito, donde aparece la posibilidad de cambio y desarrollo personal.

Haruki Murakami nació en Kioto, Japón en 1949. A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las plumas más influyentes de la literatura contemporánea japonesa. Publicó novelas como Tokio blues , Crónica del pájaro que dio cuerda al mundo y Kafka en la orilla , que fueron traducidas a decenas de idiomas y le valieron reconocimientos internacionales.

Su escritura combina realismo, elementos oníricos y referencias a la cultura occidental , y su obra abarca temas como la identidad, la memoria, la soledad y la búsqueda de sentido . La mirada introspectiva en sus novelas deja frases que trascienden la ficción y conversan con el día a día de sus lectores.

Fuente: TN