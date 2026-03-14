GP de China: a qué hora es la carrera de Fórmula 1 con Franco Colapinto

La segunda carrera de la temporada de la Fórmula 1 comenzará en un horario incómodo para los argentinos, pero aún así los fanáticos estarán prendidos a las 4 de la mañana cuando Franco Colapinto largue desde la posición 12 el Gran Premio de China. El piloto argentino tuvo un sábado agridulce, con una gran largada en la Sprint Race, con la que ganó cuatro posiciones, pero cruzó la meta en el puesto 14° y Alpine fue el noveno equipo en ritmo de carrera, solo delante de Aston Martin y Cadillac, dos escuderías que comenzaron con problemas de fiabilidad con la nueva reglamentación. En la clasificación, el argentino quedó a cinco milésimas de la Q3 , a la que sí se metió Pierre Gasly, que terminó séptimo, a ocho décimas de Kimi Antonelli, el poleman más joven de la historia. Las acciones pueden verse por Disney+ , Fox Sports y F1TV , además del minuto a minuto de Clarín .

- Carrera principal: 04.00 (hora argentina)

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“Destrocé el neumático delantero izquierdo peleando por la punta con George Russell y ahí se me fueron las chances de ganar”, reconoció Lewis Hamilton.

El argentino laga desde el puesto 12 y quedó a cinco milésimas de meterse en la Q3. En declaraciones para Alpine se mostró optimista y recibió el abrazo del jefe del equipo, Flavio Briatore.

Good step this afternoon, @FranColapinto 👏 pic.twitter.com/WAR4FqxvQN

Se viene la segunda fecha del año en el Gran Circo y vamos a vivir toda la previa de la carrera, atentos a lo que pase con Franco Colapinto, que largará desde el puesto 12. ¿Podrá sumar puntos por primera vez con su Alpine?

Fuente: Clarín